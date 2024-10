Matterport Lancement Automne 2024 : Insights Meets Imagination élève la plateforme avec l'IA générative et bien plus encore

Matterport introduit de nouveaux outils essentiels pour les agents immobiliers, les entrepreneurs et les designers

SUNNYVALE, Californie, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- Matterport, Inc. a dévoilé aujourd'hui une suite révolutionnaire de nouveaux outils conçus pour transformer la façon dont les professionnels conçoivent, construisent et commercialisent des biens immobiliers.

Grâce à la puissance de l'IA générative, les utilisateurs de Matterport peuvent désormais réimaginer facilement le potentiel de n'importe quel espace, transformant des jumeaux numériques d'imitations statiques en toiles dynamiques pour la créativité.

Le nouvel outil de désencombrement de Matterport utilise l'IA pour retirer des meubles et autres objets des annonces immobilières virtuelles.

« Notre version Automne 2024 permet aux utilisateurs de libérer le plein potentiel de Matterport », a déclaré RJ Pittman, président-directeur général de Matterport. « Imaginez pouvoir désencombrer une maison en un seul clic ou générer automatiquement des descriptions de biens immobiliers époustouflantes, simplement à partir des données de votre jumeau numérique. Ces outils permettent de gagner du temps, d'améliorer les annonces et de simplifier les workflows complexes pour tous, qu'il s'agisse d'agents immobiliers, d'entrepreneurs ou d'équipes d'entreprise. Et avec des fonctionnalités comme la fusion de modèles 3D, les balises de terrain et le traitement de facturation en un clic, nous aidons nos clients à gérer des espaces à grande échelle avec une rapidité, une efficacité et une précision sans précédent. »

Nouveaux outils pour les agents :

L'une des innovations les plus révolutionnaires de la version Automne est l'outil de désencombrement alimenté par l'IA de Matterport, conçu pour résoudre un problème courant pour les vendeurs et les agents immobiliers : le désordre. D'un simple clic, les utilisateurs peuvent transformer un salon encombré ou un garage désordonné en un espace propre et ouvert, permettant ainsi aux acheteurs potentiels de visualiser le véritable potentiel du bien. Qu'il s'agisse de "faire disparaître" un canapé démodé ou de dégager une salle à manger, le désencombrement offre aux agents un outil puissant mais simple pour mettre en valeur chaque propriété.

Et prochainement, les outils de design d'intérieur de Matterport libéreront la créativité de chacun, permettant aux utilisateurs d'aménager et de redessiner des espaces de manière numérique avec facilité et offrant un aperçu de ce que l'avenir pourrait réserver.

L'outil de description immobilière alimenté par l'IA est un autre changement majeur, produisant des descriptions écrites détaillées et engageantes en quelques secondes. Les courtiers et les responsables marketing peuvent choisir le style et le ton, assurant ainsi que chaque annonce est parfaitement adaptée—qu'il s'agisse d'un loft moderne au centre-ville ou d'une charmante maison de banlieue. En s'appuyant sur les données spatiales précises de chaque jumeau numérique, l'outil crée un contenu à la fois magnifiquement rédigé et précis dans les moindres détails, économisant des heures de travail et produisant des résultats que même les experts les plus expérimentés admireront.

Nouveaux outils pour les gestionnaires immobiliers, entrepreneurs et designers :

Pour les projets à grande échelle, le nouvel outil Merge de Matterport permet aux utilisateurs de "fusionner" sans effort plusieurs jumeaux numériques. Imaginez créer un modèle numérique complet d'un hôtel entier, étage par étage, ou fusionner chaque étage d'une tour de bureaux en une visite 3D cohérente du bâtiment. Merge permet également à plusieurs membres d'une équipe de scanner différentes sections d'une propriété simultanément et de les intégrer ensuite, rendant possible la capture et la gestion des bâtiments les plus vastes rapidement et efficacement.

Les balises de terrain améliorent encore l'efficacité des travaux sur site en permettant aux utilisateurs d'ajouter des observations et des balises sur place pendant le processus de numérisation. Fini les visites répétées pour capturer des détails manquants—tout peut être documenté en temps réel, garantissant que des dossiers précis et complets de l'espace sont capturés au moment où ils comptent le plus. Cette fonctionnalité maintient les équipes alignées et les projets en cours sans retards inutiles.

Enfin, Matterport introduit le traitement de facturation en un clic, une fonctionnalité très attendue pour les clients d'entreprise. Cet outil simple mais puissant élimine la complexité de la facturation manuelle et de l'allocation des coûts, permettant aux organisations de répartir facilement les dépenses entre départements et partenaires externes. En automatisant les processus de facturation, Matterport réduit les charges administratives et permet aux équipes de se concentrer sur l'essentiel.

À propos de Matterport

Matterport, Inc. (Nasdaq : MTTR) est la plateforme de jumeaux numériques n°1 au monde*, leader de la transformation numérique du monde bâti. Notre plateforme révolutionnaire transforme les bâtiments en données afin de rendre chaque espace plus précieux et accessible. Des millions de bâtiments dans plus de 177 pays ont été transformés en jumeaux numériques immersifs de Matterport pour améliorer chaque étape du cycle de vie d'un bâtiment, de la planification, la construction et les opérations à la documentation, l'évaluation et le marketing. Pour en savoir plus, rendez-vous sur matterport.com et explorez une galerie de jumeaux numériques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2517052/Matterport_Defurnish_Tool.jpg