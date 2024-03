MAXUS renforce ses positions sur le territoire français avec l'annonce de la nomination des groupes Amplitude sur les départements du Loiret, de l'Aube, de la Marne et de la Côte-d'Or et le Groupe Vidal sur une partie de l'Ile-de-France.

PARIS, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- MAXUS poursuit son développement dans l'hexagone pour être au plus proche des ses clients professionnels. Après une première vague de nomination concernant 13 concessions en début d'année, la marque chinoise de véhicules utilitaires électriques, poursuit son déploiement en France. Avec l'arrivée de deux nouveaux groupes au sein de son écosystème de distribution et d'après-vente.

Amplitude va représenter MAXUS dans les villes d'Orléans, Dijon, Reims et Troyes, tandis que le groupe Vidal, en s'installant à Trappes couvrira une partie de l'Ile-de-France.

MAXUS COMPLETE SON MAILLAGE TERRITORIAL AVEC AMPLITUDE ET LE GROUPE VIDAL

Aurélien Venet, Directeur Marketing & Communication MAXUS : « C'est avec une grande fierté que nous accueillons les groupes Amplitude et Vidal pour représenter notre marque. Au-delà de l'expertise qu'ils proposeront à nos clients, c'est une chance d'avoir de tels relais de communication en local pour nous représenter »

William Vidal, Président groupe Vidal : « Pour un groupe comme le nôtre (qui fête ses 40 ans cette année) dont l'histoire s'écrit autour du véhicule professionnel, la distribution de la marque MAXUS s'inscrit dans une logique de diversification de notre portefeuille tout en répondant à l'objectif de décarbonation du secteur du transport. Dans un environnement commercial particulièrement concurrentiel, l'ajout d'une nouvelle marque comme MAXUS est une réponse stratégique à la concurrence. Cela permet à notre groupe de rester pertinent, de répondre aux évolutions du marché sur les offres « Zéro Emissions ». Nous pensons enfin que MAXUS peut bénéficier de la réputation et de la crédibilité de notre groupe et de notre force de frappe commerciale. »

Gerald Richard, Président Groupe Amplitude : « Plus que jamais, les professionnels ont besoin de solutions intelligentes et efficaces qui concilient économie et écologie. MAXUS l'a bien compris et prend les devants avec des fourgons 100% électriques. Ceux-ci sont très faciles à entretenir correspondent à de nombreux usages de livraison du dernier kilomètre, à l'artisan souhaitant circuler en ZFE ou encore à l'entreprise souhaitant réduire son empreinte carbone. Porté par une équipe de professionnels reconnus dans la distribution automobile, MAXUS bénéficie de toute la structure nécessaire en France pour accompagner sereinement la marque et proposer des offres compétitives et innovantes. »

Le réseau MAXUS représente aujourd'hui 14 concessions et de nombreuses implantations sont actuellement à l'étude pour atteindre un réseau de 70 points de ventes et réparation avant la fin de l'année.

