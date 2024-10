Mazda et Tuya Smart nouent un partenariat en vue d'instaurer un mode de vie intelligent, économe en énergie

NEW YORK, 9 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Lors du récent TUYA Global Developers Summit (Europe) 2024, Tuya Smart (NYSE : TUYA, HKEX : 2391), un fournisseur mondial de services de développement sur le Cloud, a annoncé une collaboration visant à révolutionner la gestion de l'énergie domestique avec Mazda, une marque française d'économies d'énergie de premier plan. Ce partenariat souligne l'engagement des deux sociétés à établir une nouvelle norme pour l'efficacité énergétique sur le marché français.

Relever ensemble le défi de l'énergie

Dans la crise actuelle liée au changement climatique et à l'énergie, la France a constaté une augmentation des prix de l'électricité, avec une hausse estimée comprise entre 10 et 20 % en 2024. En réponse, le gouvernement français a déployé des initiatives globales d'économies d'énergie ciblant les secteurs résidentiel et public afin d'alléger la charge sur les consommateurs. Forte de son histoire séculaire en tant que marque française, Mazda s'est révélée être un précurseur dans la mise en œuvre de ces plans.

Mazda, une force pionnière dans l'adoption des initiatives d'économie d'énergie de la France, a des origines remontant à 1909, au départ en tant que marque française spécialisée dans les ampoules. Depuis les années 50, la société a entrepris un virage stratégique, se consacrant au secteur de l'énergie et jouant un rôle de pionnier en tant que première marque de piles en France. Au fil du temps, Mazda a évolué jusqu'à devenir une marque d'économies d'énergie renommée, repoussant toujours plus les limites. En 2022, Mazda avait élargi ses horizons, lançant une gamme étendue de pompes à chaleur géothermiques, fermement ancrée dans son engagement en faveur de la performance et de l'efficacité – deux valeurs fondamentales qui guident sa mission de faciliter une transition mondiale vers des produits écoénergétiques grâce à des solutions innovantes. En accord avec les politiques françaises et en portant une attention particulière à proposer aux foyers français des pratiques d'économies d'énergie durables, Mazda se consacre sans relâche à explorer la diversité du secteur de l'énergie.

Dans cet effort, le regard attentif de Mazda a été captivé par le formidable mélange de prouesses dans les économies d'énergie et de capacités intelligentes de Tuya. Par ailleurs, la compréhension profonde du paysage du marché français de Tuya et sa capacité à adapter des solutions qui s'alignent parfaitement sur les aspirations de Mazda, a consolidé davantage le choix de nouer un partenariat. Ainsi, Mazda et Tuya réunies se sont embarquées dans un parcours de collaboration pour redéfinir l'efficacité et l'intelligence énergétiques en France.

Solutions écoénergétiques de Tuya pour Mazda

Reconnaissant les prouesses de Tuya en matière d'économies d'énergie et de technologies de maison intelligente, Mazda a choisi de collaborer avec la société pour développer une solution complète pour la gestion de l'énergie domestique. Au niveau matériel, Tuya a fourni à Mazda une gamme de dispositifs intelligents, y compris des vannes de régulation de température, des thermostats et des points d'accès, répondant aux divers besoins d'économie d'énergie des foyers français.

Au niveau logiciel, Tuya a développé une application pour la gestion de l'énergie domestique sur mesure pour Mazda. Cette application permet aux utilisateurs domestiques de non seulement bénéficier d'informations en temps réel sur la consommation d'énergie de leur foyer, mais aussi de programmer de manière intelligente les appareils électroménagers grâce à des commandes vocales et d'autres opérations intuitives. Avec cette application unique en tant que plateforme, les utilisateurs peuvent gérer sans effort tous les produits Mazda, facilitant considérablement les efforts d'économie d'énergie quotidiens dans leurs foyers.

En parallèle, le système de gestion de l'énergie domestique développé par Tuya pour Mazda intègre de façon transparente les signaux EcoWatt et écogaz, fournissant aux utilisateurs des données sur la consommation d'électricité et de gaz, ainsi que des informations d'avertissement critiques. Cela permet aux utilisateurs de réagir rapidement à des situations électriques inattendues à la maison. Ce système peut aider les foyers français à économiser au moins 25 à 30 % sur leur consommation d'électricité.

À l'avenir, les deux parties prévoient d'intégrer des algorithmes d'IA dans le système actuel de gestion de l'énergie domestique. Lorsque les utilisateurs demandent des renseignements sur la consommation d'énergie particulière d'appareils ménagers, tirant parti de modèles linguistiques IA, le système synthétisera les proportions et tendances de consommation d'énergie des appareils pour les présenter aux utilisateurs sous forme de graphiques. En outre, il tiendra pleinement compte des habitudes de consommation d'énergie des utilisateurs, des prix locaux de l'électricité en fonction de l'heure de consommation et d'autres facteurs pour fournir aux foyers des stratégies d'économie d'énergie efficaces et faciles à mettre en œuvre, tout en garantissant le confort.

« L'expertise de Tuya en matière d'énergie et de technologies domestiques intelligentes constitue un atout précieux pour Mazda alors que nous nous efforçons de devenir un leader mondial des solutions d'économie d'énergie », a déclaré Maurice Hallioua, PDG de Mazda. « Ensemble, nous créerons des produits d'économie d'énergie intelligents hautement différenciés, favorisant un environnement de vie plus écologique et à faible émissions de carbone pour nos clients dans le monde entier. »

Tina Yu, directrice générale de Tuya Smart pour l'Eurasie, partage ce sentiment, affirmant : « La forte présence de Mazda sur le marché français, associée à nos prouesses technologiques, représente une occasion unique pour les deux sociétés. Ce partenariat permettra non seulement d'améliorer notre visibilité sur le marché français mais aussi de favoriser l'innovation en matière de technologies intelligentes dans les produits Mazda, bénéficiant au final aux consommateurs et faisant progresser le développement durable à l'échelle mondiale. »

La collaboration fructueuse marque une étape importante sur le marché français de l'énergie, inaugurant une nouvelle ère de vie intelligente et économe en énergie. Alors que le partenariat se renforce, les deux sociétés sont prêtes à tracer la voie vers un futur plus durable.