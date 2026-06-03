MediaBy participera à VivaTech 2026 sur le Pavillon La Réunion

MediaBy présentera à VivaTech 2026 sa plateforme d'achat média unifiée, déjà adoptée par Live Nation.

SAINT-PIERRE, Réunion, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Soutenue par La Région Réunion, MediaBy présentera sa plateforme d'achat média conçue pour simplifier la gestion des campagnes dans un marché devenu plus fragmenté et plus exigeant. En réunissant les principaux leviers publicitaires au sein d'une seule interface, MediaBy permet aux équipes de prendre des décisions plus rapidement, de mieux arbitrer leurs budgets et de rendre la performance plus lisible.

La plateforme unifie les principaux leviers publicitaires (search, social, vidéo, display, audio, DOOH, in-game) traditionnellement dispersés entre plusieurs outils, offrant une vision cohérente de l'ensemble du parcours média. Every ad channel, one platform. Des acteurs comme Live Nation utilisent déjà MediaBy pour sortir de la fragmentation et piloter leurs campagnes depuis une seule interface.

À VivaTech, MediaBy présentera une démonstration de la plateforme en action et partagera sa vision d'un achat média plus simple, plus cohérent et mieux mesurable.

« Pour MediaBy, l'IA est un levier, pas une finalité. La vraie valeur tient à la cohérence du produit : data, planification, achat, optimisation, mesure, tout est connecté. Pour nos clients, cela se traduit par une simplicité intuitive, des décisions plus rapides et de meilleurs résultats, grâce à l'optimisation propriétaire MediaBy » déclare Louis Favre, CEO de MediaBy.

« La fragmentation des plateformes et leur technicité mobilisent du temps et des ressources là où il n'y en a pas besoin. MediaBy centralise l'achat média pour que les agences et les annonceurs se concentrent sur l'essentiel : gagner du temps et améliorer la performance », ajoute Frédéric Fadel, Président de MediaBy.

Informations pratiques

VivaTech 2026, Paris Expo, Porte de Versailles

17–20 juin, 2026

Pavillon La Réunion, Hall 7.2, Stand 2H55

Contact presse

Guy Cunis: [email protected]

À propos de MediaBy

MediaBy est une plateforme française d'achat média propulsée par l'IA. Elle unifie les principaux canaux publicitaires au sein d'une seule interface afin d'aider les marques à mieux piloter leurs investissements, simplifier leurs arbitrages et améliorer la lisibilité de leur performance. Pour en savoir plus : https://mediaby.io/.

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