MediaGo et The Media Trust élargissent leur partenariat pour créer des expériences publicitaires sûres et propres

Les analyses alimentées par l'IA à grande échelle protègent les éditeurs et les annonceurs contre les publicités nuisibles et illégitimes

SAN FRANCISCO, 12 janvier 2024 /PRNewswire/ -- MediaGo, la plateforme publicitaire intelligente basée sur l'apprentissage en profondeur, a annoncé qu'elle a étendu sa collaboration avec The Media Trust (TMT), un leader mondial en matière de confiance et de sécurité numériques pour la publicité en ligne. Ce partenariat permettra de créer un écosystème publicitaire plus sûr et plus propre en améliorant la qualité des publicités afin de protéger les éditeurs contre les publicités nuisibles, d'empêcher les annonceurs de rivaliser avec des offres d'inventaire illégitimes et d'offrir une expérience consommateur sûre.

Le puissant moteur d'analyse des publicités numériques améliorée par l'IA de TMT permet à MediaGo de promouvoir les intérêts de ses partenaires multimédias en vérifiant la qualité et la légitimité des pages de renvoi des annonceurs, ce qui favorise des expériences publicitaires positives. En tirant parti de la technologie d'analyse mondiale de TMT pour vérifier les pages de renvoi des campagnes, MediaGo peut identifier efficacement une série d'activités nuisibles pour les consommateurs, notamment les logiciels malveillants, les fenêtres contextuelles, le contenu frauduleux, la redirection à haut risque du navigateur, les virus et d'autres menaces.

Cette analyse approfondie des pages de renvoi des campagnes garantit également une expérience publicitaire sûre et propre, en protégeant le public contre la menace croissante de contenus publicitaires nuisibles et de suivi illégal des données. Par conséquent, les partenaires multimédias de MediaGo réalisent des économies de temps et de ressources qu'ils auraient autrement consacrées à la gestion des attaques de logiciels malveillants.

« Nous avons beaucoup investi dans l'amélioration du paysage publicitaire et de l'expérience des consommateurs en matière de publicité et nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec TMT en tant que couche de sécurité supplémentaire au-delà de notre système interne de vérification intelligente, a déclaré Brian Mun, directeur des partenariats mondiaux, unité commerciale de Baidu Global. Alors que le secteur de la publicité évolue rapidement, l'offre constante de contenu publicitaire de grande qualité permet d'améliorer l'expérience publicitaire des consommateurs et des entreprises numériques. MediaGo continuera d'améliorer ses processus de vérification afin d'offrir un contenu publicitaire optimal tant pour les partenaires multimédias que pour le public. »

De plus, ce partenariat permettra aux annonceurs légitimes de procéder avec succès à des placements publicitaires de grande qualité, tout en veillant à ce que les annonceurs maintiennent leur engagement à offrir du contenu publicitaire de qualité supérieure.

« Lorsque le bien-être des consommateurs est au cœur de votre entreprise, tout le monde y gagne, y compris les groupes démographiques vulnérables comme les personnes âgées et même le secteur de la publicité dans son ensemble, a déclaré Chris Olson, PDG de Media Trust. Nous sommes ravis d'avoir un partenaire comme MediaGo qui met l'accent sur la qualité et la sécurité du contenu publicitaire. »

À propos de MediaGo

MediaGo est une plateforme publicitaire intelligente appartenant à Baidu Global. S'appuyant sur la technologie IA sous-jacente de Baidu et basée sur des algorithmes d'apprentissage en profondeur, MediaGo permet aux entreprises de toutes tailles de créer une valeur tangible. Avec 12 centres opérationnels dans le monde, MediaGo a fourni avec succès des services de croissance commerciale localisés et complets à plus de 10 000 partenaires.

À propos de The Media Trust

Media Trust est le principal fournisseur de solutions de confiance et de sécurité numériques pour les médias, l'adtech, les médias commerciaux, le commerce électronique et les marques d'entreprise. Créé en 2005, Media Trust bénéficie d'une infrastructure mondiale d'appareils et d'émulateurs qui recréent des expériences réelles pour les consommateurs afin d'identifier et de corriger les violations en matière de sécurité, de contenu, de qualité, de vie privée et de réglementation sur les sites Web, les applications mobiles, la télévision connectée et d'autres médias. Plus de 600 éditeurs multimédias, fournisseurs d'adtech (PS, FSN, échanges publicitaires), agences, détaillants et marques d'entreprise comptent sur les solutions de The Media Trust pour protéger les consommateurs des dangers numériques, offrir des expériences de grande qualité et optimiser les résultats commerciaux. Pour en savoir plus, visitez mediatrust.com.