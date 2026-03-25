Medicube (APR) s'implante stratégiquement chez Sephora Europe, la capitale mondiale de la beauté de prestige

APR, le pionnier sud-coréen de la technologie de la beauté, déploie sa marque phare Medicube dans le réseau haut de gamme de Sephora en Europe, y compris en France.

Un déploiement omnicanal à grande échelle garantissant une accessibilité transparente sur les principaux marchés européens via les écosystèmes numériques et physiques de Sephora.

Après un élan exceptionnel aux États-Unis et au Royaume-Uni, cette expansion renforce la trajectoire de Medicube en tant que force déterminante dans le paysage mondial des soins haute performance de la peau.

PARIS, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- APR, la société mondiale de technologie de la beauté, a annoncé le lancement officiel de Medicube, sa marque phare de soins de la peau, au sein du réseau de Sephora Europe. Ce partenariat marque une consolidation stratégique mondiale d'APR, qui établit une présence définitive dans le foyer historique de la beauté de prestige.

Cette collaboration stratégique garantit la présence de Medicube sur le réseau omnicanal complet de Sephora, couvrant à la fois les plateformes numériques et les boutiques physiques dans les principaux marchés européens, notamment la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. La marque fait ses débuts avec une sélection de ses best-sellers haute performance - tels que Zero Pore Pad 2.0, PDRN Pink Peptide Serum et Collagen Night Wrapping Mask - marquant la première phase d'un déploiement progressif à partir de ce mois de mars.

APR est devenu un acteur mondial du secteur de la beauté grâce à une croissance rapide, couvrant à la fois les catégories des soins de la peau et des appareils de beauté. Grâce à la réussite de Medicube, l'entreprise a régulièrement étendu la présence de sa marque sur les principaux marchés internationaux.

Sur le marché américain, APR a fait preuve d'une dynamique exceptionnelle sur les principales plateformes de vente au détail et de commerce électronique, notamment Amazon et Ulta Beauty. Cette trajectoire est marquée par une croissance de 262,3 % en glissement annuel en 2025, grâce à la popularité soutenue des produits phares haute performance de la marque : Zero Pore Pad 2.0, Collagen Jelly Cream et PDRN Pink Collagen Gel Mask.

Cette réussite a été reproduite au Royaume-Uni, où l'entrée stratégique de Medicube dans TikTok Shop en octobre 2024 a provoqué une ascension remarquable. Dès la première semaine de février 2025, soit quatre mois après son lancement, la marque s'est hissée à la première place dans la catégorie des produits de beauté, démontrant ainsi sa résonance immédiate sur le marché britannique.

S'appuyant sur cette dynamique internationale, le partenariat d'APR avec Sephora marque une étape décisive dans sa trajectoire européenne. Grâce à ce déploiement à grande échelle, la marque devrait faire son apparition dans environ 450 magasins Sephora répartis dans 17 pays, ce qui lui permettra d'asseoir solidement sa position dans le secteur de la beauté, très sophistiqué et influent, de la région.

Byung-hoon Kim, directeur général d'APR Co, Ltd, a déclaré : « Ce partenariat avec Sephora représente bien plus qu'une expansion logistique ; il s'agit d'une validation puissante de l'efficacité clinique et de l'innovation technologique de Medicube à l'échelle mondiale. Nous sommes honorés de présenter nos solutions de soins de la peau hautement performantes aux consommateurs les plus exigeants d'Europe, qui définissent depuis longtemps les normes de la beauté de prestige. »

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