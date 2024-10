Mediso présente le TheraMAX SPECT/CT, système véritablement dédié Théranostique

HAMBOURG, Allemagne, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Mediso dévoile son nouveau scanner AnyScan® TRIO SPECT/CT, TheraMAX* lors de la réunion annuelle de l'Association européenne de médecine nucléaire (EANM).

The first global installation of the AnyScan TRIO SPECT/CT, TheraMAX at University Hospital Regensburg

Le nouveau TheraMAX est spécialement conçu pour répondre aux besoins cliniques de l'imagerie théranostique. Il est doté de détecteurs et de collimateurs développés pour les thérapies ciblées par radionucléides réalisées avec des radio-isotopes émettant non seulement des particules alpha et bêta, mais aussi des photons gamma de haute et d'ultra-haute énergie comme 177Lu, 212Pb, 131I, 225Ac et au-delà.

Le TheraMAX est équipé de trois grands détecteurs de surface (jusqu'à 5 fois plus grands que les systèmes CZT à 12 détecteurs) qui entourent complètement les patients (360°). Les cristaux de NaI de 15,9 mm d'épaisseur garantissent une meilleure sensibilité aux photons de haute énergie, tandis que la disposition des capteurs à haute densité (123 PMT par tête de détection) permet d'obtenir une résolution spatiale élevée permettant d'obtenir une qualité d'image comparable à celle du PET dans toutes les applications de médecine nucléaire.

Le gain de sensibilité de 300 % par rapport aux systèmes conventionnels à double détecteur permet de réaliser des scans SPECT/CT du corps entier 225Ac en imagerie théranostique, tandis que la réponse totale extrême du système permet également de réaliser des scans SPECT/CT quantitatifs ultra-rapides du corps entier avec 99mTc et le collimateur LEHR-HS. De plus, la nouvelle technologie multi-pinhole combinée au triple détecteur présente des performances exceptionnelles en cardiologie et neurologie.

Le CT intégré offre trois niveaux de performance : des scans diagnostiques à faible dose, un protocole à très faible dose pour la correction de l'atténuation et de la diffusion et même l'imagerie « zéro dose » avec le SyCT** (Synthetic CT) alimenté par l'IA.

Le premier site mondial équipé du TheraMAX est l'hôpital universitaire de Regensburg , en Allemagne. À la suite de la récente installation, le professeur Dr. Dirk Hellwig, chef du département de médecine nucléaire, a déclaré : « Le nouveau scanner améliorera notre flux de travail en matière de diagnostique et de théranostique, ce qui permettra d'améliorer les soins aux patients et ouvrira également de nouvelles possibilités en matière de recherche clinique ».

« Avec le développement du nouveau TheraMAX, nous avons étendu les capacités d'imagerie des services de médecine nucléaire en améliorant la confiance diagnostique des examens SPECT/CT proches du PET/CT », a déclaré Istvan Bagaméry, directeur général de Mediso Ltd. « Le TheraMAX transforme également la routine clinique grâce à des scanners quantitatifs ultra-rapides de l'ensemble du corps. »

À propos de Mediso

Mediso est un fabricant de premier plan de techniques d'imagerie moléculaire destinées aux établissements de soins de santé et de recherche médicale du monde entier.

Mediso possède un profil complet de recherche en imagerie, de développement de systèmes, de fabrication, de vente et d'entretien d'appareils d'imagerie multimodalité. Avec plus de 35 ans d'expertise, 1 400 systèmes cliniques et 350 systèmes précliniques installés dans plus de 100 pays, Mediso offre des solutions complètes allant des appareils d'imagerie aux logiciels d'évaluation et de quantification.

*TheraMAX est le nom de configuration de l'AnyScan TRIO SPECT/CT avec le détecteur MAX/123-15.9.

**Approbation réglementaire en cours

