SÉOUL, Corée du Sud, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Medit, l'un des principaux fournisseurs de scanners 3D dentaires et de solutions de dentisterie numérique, a nommé Han Ryu au poste de PDG. M. Ryu possède plus de trente ans d'expérience en tant que cadre supérieur dans des entreprises internationales de dispositifs médicaux et de soins de santé. Il a notamment occupé des postes de premier plan chez Siemens Healthineers, Qorvo Biotechnologies, Accelerate Diagnostics et Bain & Company. Depuis 2023, il dirige avec succès Medit North America, suscitant une croissance significative dans la région grâce à une supervision stratégique des initiatives de vente et de marketing.

Medit nomme Han Ryu au poste de PDG et accélère l'innovation dans le domaine de la dentisterie numérique

"Je suis honoré d'assurer la fonction de PDG de Medit. Je m'engage à être aux avant-postes de l'innovation technologique et des services sur le marché de la dentisterie numérique. Nous sommes déterminés à accélérer la révolution dentaire numérique en mettant l'accent sur des solutions centrées sur le client", a déclaré M. Ryu à l'occasion de sa nomination.

Sous la direction de M. Ryu, Medit a pour objectif de renforcer sa présence et d'améliorer son service (à la clientèle) client en Europe. Cela implique la mise en place d'un nouveau bureau et d'un nouvel entrepôt en Europe afin de rationaliser la communication et d'accélérer la livraison des produits. En outre, Medit lancera un service d'échange de produits en 48 heures afin d'enrichir l'expérience de ses clients. Medit encourage les partenariats solides et les initiatives de proximité sur le marché dentaire. Cette approche lui permet d'être constamment en phase avec les demandes du marché et de maximiser ses capacités de service (à la clientèle) client dans toute l'Europe.

À propos de MEDIT

Fondée en 2000 et basée à Séoul, en Corée du Sud, MEDIT est un leader mondial dans le domaine des scanners intra-oraux 3D et des plates-formes intégrées de dentisterie numérique, réputé pour sa technologie de pointe brevetée. L'entreprise dispose de représentants en Amérique et en Europe, qui bénéficient du soutien d'un réseau mondial de distributeurs couvrant plus de 100 pays. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.medit.com/.

