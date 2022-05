MEDSIR prend part à un projet du programme Horizon Europe visant la création d'une plateforme de médecine personnalisée contre le cancer du poumon

BARCELONE, Espagne, 31 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le projet I3LUNG, qui vise à offrir un meilleur traitement aux patients atteints de cancer du poumon grâce à l'intelligence artificielle, a récemment été approuvé par la Commission européenne. Cette initiative a été encouragée par le Instituto Nazionale dei Tumori de Milan et plusieurs organisations européennes, dont MEDSIR , une société indépendante de recherche en oncologie basée en Espagne. Le projet sera financé à hauteur de 10 millions d'euros dans le cadre du programme Horizon Europe, qui vise à promouvoir la recherche et l'innovation pour accroître la compétitivité de l'Union européenne.

I3LUNG est une initiative de recherche de pointe visant à aider les médecins et les patients à choisir le meilleur traitement pour le cancer du poumon avancé, adapté aux besoins spécifiques de chaque individu. Le projet prévoit de développer et de valider une plateforme internationale en libre accès qui génère des modèles prédictifs de la réponse au traitement en intégrant un large éventail d'informations, notamment les caractéristiques cliniques et moléculaires de la tumeur, mais aussi des données d'imagerie radiologique. En outre, le modèle intégrera les expériences et les préférences des patients qui seront également prises en compte, ce qui favorisera la collaboration active des patients dans la prise de décision. L'analyse de ces informations est utilisée par l'intelligence artificielle et, en particulier, par les méthodologies d'apprentissage profond et automatique.

Selon Alicia García, directrice scientifique de MEDSIR, « ce projet est né d'un besoin clinique non satisfait dans le domaine du cancer du poumon non à petites cellules, à savoir l'absence de biomarqueurs permettant de prédire la réponse des patients atteints aux traitements basés sur l'immunothérapie. »

Cette initiative devrait générer de nouvelles directives thérapeutiques pour la pratique clinique du cancer du poumon et soutenir la croissance des outils de diagnostic numériques dans l'industrie européenne.

MEDSIR , fondée en 2012 par des experts en oncologie, est une entreprise basée en Espagne et aux États-Unis, dédiée à la recherche clinique indépendante, capable de gérer toutes les phases d'un essai clinique, depuis la conception de l'étude et la recherche de financement jusqu'à la publication des résultats, et intègre la technologie pour rationaliser toutes les étapes du processus.

