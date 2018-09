MedSPA se réorganise pour mieux investir le marché mondial des soins dermo-cosmétiques.

Historiquement, les laboratoires MedSPA se sont développés au sein du groupe breton Aquatonale, spécialisé en innovations cosmétiques. Dès les années 70, le docteur en biologie cellulaire, Pierre Boutigny, oriente ses recherches sur la réparation cutanée, au moment où le secteur de la médecine esthétique fait ses premiers pas.

À cette époque, la découverte des applications laser sur la correction des effets du vieillissement, permet de décliner celles-ci sur les cicatrices, les tâches de couleur ou encore les allergies. Afin de panser rapidement les plaies de leurs patients tout en réduisant l'utilisation d'antibiotiques, les médecins s'orientent vers les produits scientifiques de la marque MedSPA, produits qui remportent rapidement l'adhésion des clients. Déjà spécialisé dans les soins cutanés et dans les traitements anti-âge qui accompagnent la médecine esthétique, le groupe Aquatonale décide alors de développer toute une gamme de produits et de soins : peeling aux acides de fruits, traitement anti-cicatrice, produits anti-glycation, toxines botuliques etc.

Avec un haut niveau technologique, des formules uniques et une forte adaptabilité clinique, le laboratoire gagne la confiance de nombreux clients à travers le monde. En tout, ce sont plus de 500 cliniques réparties dans plus de 90 pays qui utilisent les produits personnalisés de MedSPA, des solutions dont ont pu profiter à des dizaines de millions de femmes à travers le monde.

Le comité scientifique et technique de MedSPA se compose de médecins spécialistes de l'esthétique médicale et de biologistes qui comptent parmi les plus grands experts du secteur en termes de connaissance des nouvelles techniques anti-âge et de leur application. Ce comité a développé toute une série de produits de soins dermo-cosmétiques et, se basant sur son expertise en micro-cosmétique, propose une gamme de produits de biotechnologie particulièrement performants qui répondent aux différentes exigences cutanées, allant de la typicité des peaux aux opérations laser en passant par les soins anti-âge.

Depuis quelques années, le secteur de l'esthétique médicale connaît un développement fulgurant en Asie, notamment pour conserver une peau jeune, ce qui a accru la demande de soins post-opératoires. L'exigence que les Laboratoires MedSPA attachent à la sûreté des examens cliniques a su convaincre les consommateurs asiatiques, leur permettant d'obtenir d'excellents résultats sur ce marché spécifique. Non seulement, l'entreprise s'est développée dans les instituts et les cliniques, mais elle a aussi remporté un grand succès sur le terrain de la vente au détail.

En réaction aux différents dérèglements de nos écosystèmes, notamment l'aggravation de la pollution atmosphérique qui atteint aujourd'hui des niveaux alarmants, il est devenu nécessaire pour le secteur de l'esthétique médicale de proposer des solutions pour réparer les dégâts subis par notre peau. Par exemple, un produit comme le masque à base de chitosan de MedSPA permet d'éliminer les impuretés, de contrer les effets de la pollution et de stimuler le processus naturel de réparation de l'épiderme. Il utilise une texture lyophilisée, est dépourvu d'antiseptique et de colorant. Ce produit, qui vient tout juste d'être lancé dans les pharmacies françaises, est d'ores et déjà plébiscité par la clientèle.

D'ici 2019, MedSPA aura étendu son implantation sur le marché français et sera également présente dans une dizaine de pays européens où elle vendra ses produits via plusieurs plateformes de e-commerce. Parallèlement, le laboratoire projette d'élargir rapidement son réseau de ventes à l'international.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/737892/MedSPA_Masque_Peel_Off.jpg