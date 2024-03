PARIS, 13 mars 2024 /PRNewswire/ -- Dans un monde où la flexibilité et la sécurité sont primordiales, Phenomen, acteur innovant du secteur de l'insurtech, révolutionne l'industrie de l'hébergement avec le lancement de Meetch Cover.

Cette solution d'assurance avant-gardiste est spécialement conçue pour les acteurs de la location saisonnière, offrant une protection complète contre une multitude de risques locatifs. Meetch Cover marque un tournant décisif, fixant de nouveaux standards de sécurité et de tranquillité d'esprit pour les propriétaires.

Meetch Cover : La Nouvelle Ère de l'Assurance pour la Location Saisonnière et l'Hôtellerie VOIR PDF CP Lancement de Meetch Cover

Une Protection Intégrale pour les Propriétaires

Meetch Cover se distingue par son approche globale de la protection. Elle couvre non seulement les dommages causés par les voyageurs et leurs animaux domestiques, mais aussi les pertes financières résultant de suspensions de location après des incidents. Les propriétaires sont également assurés contre les frais imprévus liés aux nuisibles et aux nettoyages spécifiques, comme les odeurs de cigarettes ou les taches de vin, garantissant ainsi une couverture sans faille. Avec une enveloppe de remboursement de 50.000 euros, elle offre une protection inégalée.

Une Plateforme Innovante pour les Propriétaires

Phenomen continue de placer la transparence et l'efficacité au cœur de ses offres. La plateforme Meetch permet aux clients de déclarer un sinistre en moins d'une minute et d'être remboursés en 48 heures, simplifiant considérablement le processus de réclamation.

Adoption Rapide par le Marché

Depuis son lancement début 2024, Meetch Cover a rapidement conquis le marché, protégeant déjà plus de 100.000 propriétaires. Sa facilité d'accès pour une large gamme d'acteurs, des plateformes de réservation aux gestionnaires immobiliers et aux propriétaires individuels, témoigne de son adaptabilité et de son importance croissante dans le secteur.

Un Engagement envers l'Innovation et la Satisfaction Client

"Meetch Cover est le reflet de notre engagement à innover et à répondre aux besoins évolutifs du marché de la location saisonnière", affirme Benoit Dominique, Directeur des Assurances chez Phenomen. Axel Calandre, Directeur Général, souligne également la fierté de l'entreprise à redéfinir les standards de l'assurance dans l'industrie de l'hébergement.

