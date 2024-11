MEGAROBO dévoile un système d'imagerie cellulaire à haut contenu pour l'analyse biologique multidimensionnelle avancée

PÉKIN, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ -- MEGAROBO, l'un des principaux fournisseurs d'outils de productivité avancés pour les sciences de la vie, a récemment dévoilé le système d'imagerie cellulaire à haut contenu CellVue™ T2000. Le nouveau système d'imagerie cellulaire est plus qu'un microscope numérique : il est doté d'une caméra d'imagerie CMOS à haute sensibilité qui intègre de manière transparente l'imagerie fluorescente multicolore automatisée et l'analyse quantitative des données. Le système permet d'explorer en profondeur les caractéristiques multidimensionnelles des cellules individuelles dans les échantillons biologiques, ce qui permet de répondre à un large éventail d'applications, de la recherche fondamentale à la découverte de médicaments et aux essais précliniques. Cette technologie offre aux scientifiques une imagerie cellulaire rapide et à haute résolution, ainsi qu'un support de données complet et précis.

Dernière avancée en matière d'outils de recherche en sciences de la vie, le système exclusif CellVue™ T2000 de MEGAROBO s'appuie sur les atouts des systèmes traditionnels d'imagerie à haut contenu tout en réalisant des avancées remarquables en matière de vitesse d'imagerie, de configurabilité et de polyvalence fonctionnelle. Avec une efficacité sans précédent, le système répond au besoin urgent d'imagerie à haut débit dans des scénarios expérimentaux complexes, en améliorant la stabilité des données, la fiabilité et la reproductibilité expérimentale. Par ailleurs, la solution offre de nombreuses options de mise à niveau pour les études de cytotoxicité, la peinture cellulaire et les études d'échantillons en 3D, garantissant des configurations optimales qui répondent aux besoins spécifiques des différentes équipes de recherche.

En outre, le CellVue™ T2000 a été entièrement intégré à AutoBio™, le système d'automatisation de laboratoire développé par MEGAROBO. Cette intégration permet un flux de travail entièrement automatisé, depuis l'ensemencement des cellules, le passage et l'administration de médicaments jusqu'à la détection et l'analyse d'images.

« Qu'il s'agisse d'examiner la structure fine du cytosquelette et du noyau ou les relations spatiales entre les protéines fonctionnelles, le système peut fournir des images haute définition et des données précises », a déclaré Daniel Huang, fondateur et PDG de MEGAROBO. « Cette capacité permet aux chercheurs de mieux comprendre les phénomènes et les mécanismes de la biologie cellulaire. Avec le CellVue™ T2000 comme point de départ, MEGAROBO continuera à faciliter l'innovation technologique dans le secteur des sciences de la vie, en inspirant une exploration plus approfondie des territoires inexplorés. »

Avec une présence mondiale en Chine, aux États-Unis, en Europe et en Asie du Sud-Est, MEGAROBO a consolidé sa position de leader mondial de l'automatisation intelligente et de l'innovation dans le domaine des sciences de la vie.

À propos de MEGAROBO

Fondée en 2016, MEGAROBO est une entreprise scientifique et technologique spécialisée dans la fourniture d'outils de production avancés pour les secteurs des sciences de la vie, de la découverte de médicaments, du diagnostic clinique et de la chimie appliquée. MEGAROBO a clôturé le cycle de financement de série C, s'assurant le soutien à long terme d'investisseurs clés tels que WuXi AppTec, Bosch, Sino Biological, Goldman Sachs Asset Management, Asia Investment Capital, Jiyuan Capital, Sinovation Ventures, Joy Capital, MPCi et Pavilion Capital.