Meiyume fait progresser son expertise en matière d'emballage métallique pour façonner l'avenir de la beauté de luxe durable

PARIS, 2 février 2026 /PRNewswire/ -- Dans le domaine de la beauté de luxe, l'emballage va au-delà de l'esthétique, exigeant un équilibre entre la performance, l'expérience premium et la durabilité. Le choix des matériaux est devenu une décision stratégique qui façonne l'avenir de l'emballage de luxe.

Meiyume at Paris Packaging Week 2026

Meiyume, leader mondial de l'innovation en matière d'emballages de produits de beauté de luxe, est un expert en matériaux de confiance pour les marques du monde entier. Il offre un design de qualité dans des formats complexes tout en répondant aux exigences réglementaires et de durabilité en constante évolution, telles que le règlement de l'UE sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR). Grâce à son approche Smart Material Mix et à sa collaboration avec des spécialistes du recyclage tiers, Meiyume évalue les résultats réels en fin de vie. Depuis 2018, des avancées majeures dans le domaine de l'emballage métallique, étayées par des études de recyclabilité, ont permis de réduire l'impact tout en offrant un luxe sur mesure à grande échelle.

Maîtrise du métal :

1. Aluminium

Meiyume développe des solutions raffinées en aluminium, telles que des bouchons de parfum pour Chanel, ainsi que des innovations rechargeables comme le rouge à lèvres de Minus Cosmetics, soutenant à la fois l'esthétique de luxe et le design circulaire.

2. Zamak

Meiyume utilise le zamak là où il n'est pas possible de le remplacer, ce qui permet d'améliorer la présence en rayon tout en garantissant la durabilité.

3. Acier

Grâce à des essais approfondis et à une ingénierie de pointe, Meiyume a mis au point des applicateurs à base d'acier pour de grandes marques telles qu'Amouage, produits par emboutissage, forgeage et usinage CNC.

La durabilité au cœur du projet

La durabilité est au cœur de la stratégie matérielle de Meiyume. Le lancement de l'ECOLUX Recycle constitue une étape importante. Il s'agit d'un produit entièrement traçable, composé à 100 % d'aluminium recyclé après consommation, avec des finitions avancées qui réduisent l'empreinte carbone.

Au-delà du métal, Meiyume fait progresser l'innovation en matière d'emballage circulaire grâce aux plastiques recyclés, aux bioplastiques et aux cadres d'approvisionnement responsable, alignés sur des initiatives telles que le Pacte mondial des Nations unies, EcoVadis et le Carbon Disclosure Project.

"La durabilité étant désormais une norme non négociable pour les emballages de luxe, Meiyume est fière de s'associer à des marques de produits de beauté pour proposer des solutions métalliques prêtes pour l'avenir et axées sur le design", a déclaré Stéphane Bulle, responsable mondial de l'innovation, de l'ingénierie et de la qualité chez Meiyume.

Rendez-nous visite à PCD Paris !

Meiyume présentera ses dernières innovations en matière d'emballage durable lors de la Semaine de l'emballage à Paris, en explorant la manière dont le luxe et la circularité peuvent progresser ensemble :

5 ème - 6 ème Février 2026

Paris Expo Porte de Versailles

Pavillon 1, stand J190

Pour les demandes de renseignement, veuillez contacter :

Kenneth Chia

Responsable marketing

[email protected]

À propos de Meiyume :

Anciennement LF Beauty, Meiyume offre des solutions de beauté de bout en bout - emballage, ODM, OEM - fondées sur la durabilité et la connaissance. Grâce à sa plateforme Beauty Intelligence et à son réseau mondial d'approvisionnement, Meiyume donne vie à des visions avec agilité, intelligence et responsabilité.

https://meiyume.com/

Tour So Ouest - 21ème étage 35 rue d'Alsace, 92300 Levallois-Perret, France

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2872303/Meiyume___Paris_packaging_Week_2026.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2246462/without_tm_meiyume_logo_Logo.jpg