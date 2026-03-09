PARIS, 9 mars 2026 /PRNewswire/ -- Avec l'arrivée des beaux jours, le traditionnel ménage de printemps s'impose comme le moment idéal pour repartir sur des bases saines et redonner éclat et fraîcheur à son intérieur. Pour accompagner cette période de renouveau, Tineco, spécialiste mondial du nettoyage intelligent, dévoile du 10 au 16 mars, une sélection d'offres dédiées. Des solutions innovantes alliant design, performance et technologies intelligentes, pensées pour un nettoyage en profondeur, efficace et sans effort.

FLOOR ONE S9 Master (Prix d'origine : 699€ ; En promotion à 549€)

Ménage de printemps : les offres Tineco pour un intérieur éclatant

Pour un ménage de printemps efficace et sans compromis, le FLOOR ONE S9 Master combine finesse et puissance. Avec seulement 9,9 cm d'épaisseur, il se glisse facilement sous les meubles pour atteindre les zones souvent oubliées. Sa puissance d'aspiration de 23 000 Pa et sa raclette StreakFree assurent des sols propres, nets et sans traces. Équipé de la technologie ThermoBlast, il diffuse un jet d'eau chaude haute pression et maintient un lavage continu jusqu'à 90 °C. Son système d'auto-nettoyage FlashDry automatise l'entretien de l'appareil pour un usage toujours prêt, même lors des grandes sessions de nettoyage.

FLOOR ONE S7 Stretch Ultra (Prix d'origine 399€ ; En promotion à 309€)

Idéal pour désencombrer et rafraîchir les espaces du quotidien, le FLOOR ONE S7 Stretch Ultra se distingue par sa position ultra-plate à 180°, parfaite pour nettoyer sous les lits, canapés et meubles bas. Sa technologie anti-emmêlage DualBlock limite l'accumulation de cheveux, tandis que l'auto-nettoyage FlashDry simplifie l'entretien après utilisation. Avec jusqu'à 50 minutes d'autonomie et l'ajustement automatique de la puissance via la technologie iLoop, il s'adapte au niveau de saleté pour un nettoyage complet et maîtrisé.

FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro (Prix d'origine 849€ ; En promotion à 719€)

Pensé pour un nettoyage en profondeur, le FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro associe aspiration et puissance vapeur haute température. Sa technologie HyperSteam 160 °C et une température qui ne descend pas en dessous de 99 °C, permettant de décoller efficacement graisses et résidus incrustés. La fonction ReverseScrub inverse la rotation du rouleau en un geste afin de venir à bout des taches persistantes. Grâce à son autonomie allant jusqu'à 90 minutes en mode calme et 75 minutes en mode automatique en position à plat, il couvre de grandes surfaces en une seule charge. Son système DualBlock anti-enchevêtrement, son mode FlashDry ou SilentDry s'adaptent parfaitement aux besoins du foyer.

PURE ONE Station 5 Pro (Prix d'origine 499€ ; En promotion à 379€)

Pour un entretien complet et durable, le PURE ONE Station 5 Pro intègre une station intelligente 3-en-1 qui prend en charge le nettoyage interne de l'appareil après chaque utilisation. Le système Full-Path Self-Cleaning nettoie l'ensemble du circuit d'air afin de préserver les performances de l'appareil. Avec 70 minutes d'autonomie, une puissance de 175 W et la technologie iLoop qui ajuste automatiquement l'aspiration, il permet d'enchaîner les pièces sans interruption. Le PURE ONE Station 5 Pro est un allié fiable pour le grand nettoyage annuel.

CARPET ONE Cruiser (Prix d'origine 699€ ; En promotion à 799€)

Après l'hiver, tapis et moquettes nécessitent une attention particulière. Le CARPET ONE Cruiser combine lavage, aspiration et séchage rapide pour raviver les fibres en profondeur. Sa technologie SmoothPower propose trois niveaux d'intensité selon le degré de saleté, tandis que le système DualCore PowerDry à 75 °C permet un nettoyage en profondeur. Grâce à son capteur intelligent iLoop, l'appareil ajuste automatiquement le débit d'eau pour un traitement homogène des surfaces textiles. L'auto-nettoyage FlashDry simplifie l'entretien de l'appareil après utilisation.

À propos de Tineco

Fondée en 1998 avec son premier aspirateur, Tineco a révolutionné le marché en 2019 en lançant le premier aspirateur intelligent. Aujourd'hui, la marque est un leader mondial proposant des appareils intelligents dans plusieurs catégories domestiques, notamment le soin des sols, la cuisine et les soins personnels. Fidèle à sa vision, Tineco s'engage à rendre la vie plus simple grâce à des technologies intelligentes et à innover continuellement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fr.tineco.com.

