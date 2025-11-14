Meshy atteint 15 millions de dollars de RRA avec une croissance de 30 % d'un mois sur l'autre, et dévoile Meshy 6 Preview pour la création 3D de nouvelle génération

Le leader de la Silicon Valley redéfinit la création de contenu 3D grâce à une technologie d'IA générative révolutionnaire

SUNNYVALE, Californie, 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Meshy, un leader de l'IA générative 3D de la Silicon Valley, a pris le devant de la scène sur le marché mondial de l'IA générative 3D suite au lancement en octobre de Meshy 6 Preview. Reconnu pour son innovation, cet outil est rapidement devenu le favori de l'industrie. En moins de deux ans, Meshy a dépassé les 15 millions de dollars de revenus récurrents annuels (RRA), a maintenu une croissance de 30 % d'un mois à l'autre et s'est assuré la plus grande part du marché mondial, ce qui ouvre la voie à l'avenir de la création de contenu 3D.

Avec les progrès rapides de l'IA générative, la création de contenu 3D connaît une transformation sans précédent. Cependant, les processus de modélisation 3D traditionnels sont souvent complexes, longs et coûteux, ce qui limite l'expression créative. Depuis sa création en 2023, Meshy.ai s'est donné pour mission de « libérer la créativité 3D ». L'entreprise s'est engagée à tirer parti de l'IA pour abaisser considérablement les obstacles à la création 3D, en modifiant fondamentalement la nature chronophage des flux de travail traditionnels, dans le but de devenir le « Canevas de la 3D ».

« Meshy est à l'origine d'une transformation de la création de contenu 3D », déclare Yuanming (Ethan) Hu, fondateur et CEO de Meshy. « En intégrant l'IA générative à la modélisation 3D, nous avons redéfini ce qui est possible en termes de vitesse et de coût, et plus important encore, de créativité numérique. À l'ère de la croissance explosive de la créativité, nous sommes fermement convaincus que la création 3D doit être à la portée de tous, et pas seulement des professionnels. Tout comme Canva a permis à chacun de devenir designer, Meshy va démocratiser la 3D, en permettant à la créativité de s'épanouir et en rendant la création accessible à tous. Tel est l'engagement ferme de Meshy en faveur de l'équité en matière de création de 3D ».

Lancement d'un nouveau produit

La nouvelle version de Meshy 6 Preview introduit des avancées significatives au niveau de la sculpture dans la qualité du maillage. Les principales améliorations portent sur des détails de surface plus riches, des structures géométriques plus précises et des expressions plus réalistes pour les personnages et les modèles organiques, ainsi que sur des arêtes plus nettes et des formes générales plus claires pour les modèles à surface dure. Depuis sa sortie en octobre, la nouvelle version a été très appréciée par les développeurs de jeux et les amateurs d'impression 3D. Le modèle a recueilli plus de 1 000 avis positifs au cours du premier mois et a obtenu des notes impressionnantes sur les principales plateformes - une note de 4,7/5 sur plus de 400 avis sur la principale plateforme d'évaluation de logiciels d'entreprise G2, et une note de 4,7/5 sur plus de 600 avis sur Trustpilot.

Croissance rapide et performance du marché

Moins de deux ans après son lancement, Meshy a atteint un chiffre d'affaires de 15 millions de dollars. L'entreprise a maintenu un taux de croissance mensuel remarquable de 30 % en 2025, ce qui la place parmi les 2 % d'entreprises d'IA à la croissance la plus rapide de la Silicon Valley. Démontrant un modèle commercial éprouvé, Meshy opère avec une marge brute élevée de 85 %. Meshy dessert aujourd'hui une communauté mondiale de six millions d'utilisateurs, dont des développeurs de jeux, des passionnés d'impression 3D et divers créateurs 3D.

Reconnaissance de l'industrie et leadership sur le marché

Le leadership de Meshy sur le marché a été reconnu par des institutions faisant autorité. Il a été désigné comme l'outil d'IA 3D le plus populaire et la seule solution de génération 3D mentionnée dans le rapport annuel 2024 d'A16Z Games. Selon les données de SimilarWeb, Meshy occupe la première place mondiale en termes de trafic parmi les sites d'IA générative 3D, avec plus de trois millions de visites mensuelles. Meshy est en tête des marchés occidentaux avec un taux de pénétration supérieur à 50 %.

Meshy remodèle l'écosystème de la création 3D grâce à son innovation technologique et à sa philosophie de produit centrée sur l'utilisateur. Le lancement de Meshy 6 Preview permet aux créateurs de libérer leur potentiel créatif en 3D. À l'avenir, Meshy continuera d'améliorer la qualité de sa génération, l'efficacité de son flux de travail et sa contrôlabilité, motivé par sa mission de démocratiser la création 3D et de rendre la créativité accessible à tout le monde, partout dans le monde.

