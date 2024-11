Mews acquiert Quotelo, un innovateur dans le domaine de la vente et de la restauration

Mews réalise sa première acquisition de produits français

LYON, France, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Mews, le cloud hôtelier leader du secteur, a annoncé l'acquisition de Quotelo, marquant ainsi sa première acquisition de produits en France. Cette étape vient juste après que Mews ait dépassé les 1 000 clients français, ce qui renforce encore sa présence et son engagement en matière d'innovation dans la région.

Fondée en 2021, Quotelo révolutionne l'hôtellerie événementielle en accélérant et en simplifiant l'offre, la réservation et la gestion des événements. La solution transparente de Quotelo aide les hôtels et centres de villégiature indépendants, ainsi que les grandes marques hôtelières, à augmenter leurs revenus pour les groupes et les MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

L'acquisition de Quotelo fait suite à une année de croissance significative pour Mews en France. Après avoir augmenté sa base de clients français de 57 % 1, ouvert son nouveau bureau à Paris, et être devenu un fournisseur PMS certifié pour BWH Hotels, Mews accueille toute l'équipe de Quotelo dans le cadre de l'acquisition.

« Alors que de plus en plus de propriétés repensent leur immobilier pour offrir plus que de l'hébergement, une solution de gestion d'événements est vitale pour gérer les événements, les conférences et les réunions. En offrant des services de vente et de restauration exceptionnels, les hôtels peuvent attirer davantage d'événements dans leurs établissements, ce qui permet non seulement d'augmenter les revenus supplémentaires, mais aussi de remplir les chambres et de promouvoir d'autres services hôteliers », a déclaré Matt Welle, PDG de Mews. « Nous sommes ravis d'accueillir Quotelo dans notre équipe, car nous donnons à nos clients les moyens d'accroître leur succès. »

Quotelo propose une nouvelle génération de gestion d'événements centrée sur le client. Ses principales capacités sont les suivantes

Un moteur de réservation intuitif et rationalisé dédié aux MICE et aux groupes

Devis numérisés et automatisés

Orchestration des réservations de quelques heures à plusieurs mois

Planification des salles et des espaces événementiels visible par tous les membres du personnel

Fiches de fonction numériques pour une exécution transparente des événements

« L'accent mis par Mews sur la simplification et l'automatisation des opérations pour les hôteliers est vraiment aligné sur notre vision de révolutionner et de réhumaniser l'hospitalité événementielle », a déclaré Tristan Gibausset, co-CEO et co-fondateur de Quotelo. « Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de Mews pour établir une nouvelle norme en matière d'hospitalité. »

Quotelo représente la dixième acquisition réalisée par Mews Ventures. Les acquisitions précédentes comprennent HS3 (2024), Frontdesk Anywhere (2024) et Bizzon (2022).

À propos de Mews

Mews est la plateforme leader de la nouvelle ère de l'hôtellerie. Avec plus de 5 500 clients dans plus de 85 pays, Mews Hospitality Cloud est conçu pour rationaliser les opérations des hôteliers modernes, transformer l'expérience des clients et créer des entreprises plus rentables. Parmi ses clients figurent BWH Hotels, Strawberry, The Social Hub et Airelles Collection. Mews a été nommé meilleur PMS (2024) et figure parmi les meilleurs lieux de travail dans la technologie hôtelière (2021, 2022, 2024) par Hotel Tech Report, ainsi que meilleur fournisseur de PMS hôtelier au monde (2023) et meilleur fournisseur de PMS hôtelier indépendant au monde (2022, 2023) par les World Travel Tech Awards. Mews a levé 335 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Goldman Sachs Alternatives, Kinnevik et Revaia pour transformer l'hôtellerie.

A propos de Quotelo

Quotelo est une start-up innovante de la French Tech dans le secteur de l'hôtellerie et du MICE qui automatise les devis, les factures, les plannings et les fiches de fonction des établissements hôteliers en alliant performance et facilité d'utilisation. Quotelo rassemble les divers besoins des demandes d'événements des clients, les profils uniques des clients, la richesse des offres hôtelières, et la demande de résultats instantanés dans un moteur de réservation puissant et rationalisé conçu spécifiquement pour les MICE et les événements de groupe. Quotelo libère du temps pour les équipes de vente, élimine les erreurs et automatise les tâches administratives fastidieuses, pour le plus grand plaisir des hôteliers et de leurs clients.

1 18 octobre 2023 - 17 octobre 2024

