Mews lève 100 millions de dollars US de nouveau financement auprès de Vista Credit Partners

Cet investissement servira à alimenter le programme M&A de Mews afin d'asseoir son statut de leader du marché.

PARIS, 26 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Mews, cloud hôtelier et chef de file de son secteur, annonce aujourd'hui un financement de 100 millions de dollars US de la part de Vista Credit Partners, filiale de Vista Equity Partners, et partenaire stratégique en matière de crédit et de financement sur le marché des logiciels, données et technologies pour les entreprises.

Tandis que l'adoption du cloud s'accélère dans l'industrie mondiale du voyage et du tourisme, évaluée à 15,5 billions de dollars US, ce nouveau financement va accélérer la croissance de Mews, renforcer son programme M&A et ainsi confirmer son statut de leader sur ce marché. Mews Ventures, sa branche consacrée aux investissements, a jusqu'à présent fait l'acquisition de neuf entreprises dans son secteur d'activité, et continue à investir dans les technologies et les équipes en vue d'accélérer la transformation technologique dans l'industrie hôtelière.

« L'essence même de l'hôtellerie est l'humain. Nous travaillons sans relâche à étendre l'usage de la technologie cloud parce qu'elle permet au personnel de s'éloigner des écrans pour mieux se consacrer à ses clients. C'est une belle occasion d'aider les marques hôtelières les plus révolutionnaires au monde à accélérer leur transformation numérique », commente Matt Welle, PDG de Mews. « Recevoir un financement d'une entreprise aussi expérimentée en investissement logiciel telle que Vista Credit Partners nous permet d'accentuer nos efforts. En investissant à la fois dans nos stratégies de croissance organique et inorganique, nous serons en mesure de redessiner intégralement l'offre hôtelière ».

Richard Valtr, fondateur de Mews, ajoute : « Le marché est prêt pour sa consolidation. Nous avons fait l'acquisition de neuf entreprises jusqu'à maintenant et les fonds de Vista Credit Partners nous confortent dans notre décision de continuer à investir dans le programme M&A avec Mews Ventures. »

L'an dernier, Mews a fait preuve d'un élan considérable et a poursuivi sa croissance. Voici quelques étapes importantes de sa progression :

Valorisation à plus de 1 milliard de dollars US

Étoffement de sa base de clients qui dépasse aujourd'hui 5 500 marques dans le monde, avec notamment The Strawberry Group, The Social Hub et Les Airelles

Augmentation de 250 % de sa clientèle en Amérique du Nord au cours des 12 derniers mois

Plateforme comptant plus de 75 000 utilisateurs professionnels de l'hôtellerie dans le monde

Prix du Meilleur PMS 2024 décerné par Hotel Tech Report

Progression de 54 % du volume brut des paiements pour dépasser les 8 milliards de dollars depuis le début de l'année

Mews continue également à ajouter des fonctionnalités innovantes à son produit. C'est le cas de son assistant virtuel basé sur l'IA qui permet de fournir des réponses précises aux utilisateurs, ou encore de sa solution nouvelle génération Mews Kiosk, qui permet aux hôtels de réduire d'un tiers la durée des check-ins.

Amy Matthews, directrice générale de Vista Credit Partners, ajoute : « En tant que système de gestion hôtelière complet pour les marques du monde entier, la plateforme Mews, conçue dans le cloud, contribue à automatiser les processus opérationnels, commerciaux et de paiements essentiels. Dans le même temps, elle aide le personnel à offrir des expériences remarquables aux clients. Puisque Mews poursuit son impressionnante croissance, nous sommes ravis de lui apporter une solution flexible de capital, spécialement adaptée à ses projets ambitieux. En effet, son équipe vient stimuler la transformation au sein d'un secteur hôtelier qui se numérise très rapidement.

À propos de Mews

Mews est la plateforme de référence pour l'hôtellerie 2.0. Avec 5 500 clients dans plus de 85 pays, le Mews Hospitality Cloud est conçu pour optimiser les opérations hôtelières, enrichir l'expérience client et améliorer la rentabilité des entreprises. Mews compte aujourd'hui Generator-Freehand, The Strawberry Group, The Social Hub ou encore Les Airelles parmi ses clients. L'entreprise a été couronnée meilleur PMS en 2024 et a été nommée parmi les meilleurs lieux de travail de l'Hotel Tech en 2021, 2022 et 2024 par Hotel Tech Report. Elle a également remporté le prix de meilleur fournisseur de solutions hôtelières PMS en 2023 et meilleur fournisseur indépendant de solutions hôtelières PMS en 2022 et 2023 lors des World Travel Tech Awards. Mews a levé 335 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Goldman Sachs Alternatives, Kinnevik et Revaia pour transformer le secteur de l'hôtellerie.

À propos de Vista Credit Partners

Vista Credit Partner est la branche de fonds d'investissement de Vista Equity Partners. C'est également un investisseur et partenaire financier stratégique axé sur le marché en pleine croissance des logiciels, données et technologies pour les entreprises. Vista Credit Partners adopte une approche particulièrement rigoureuse du capital-investissement, tout en conservant une certaine flexibilité afin de poursuivre les opérations offrant la meilleure valeur relative et qui réinvestissent dans la structure du capital. Depuis le 31 mars 2024, Vista Credit Partners a atteint plus de 8,1 milliards de dollars US d'actifs sous gestion. Depuis sa création en 2013 et depuis le 30 juin 2024, Vista Credit Partners a déployé plus de 12,2 milliards de dollars US. Pour plus d'informations, consultez www.vistacreditpartners.com.

Vista Credit Partners offre des solutions adaptées à des objectifs stratégiques, avec des conditions propices à la croissance, et des perspectives d'investissement à long terme, à la fois sur les marchés privé et public, largement syndiqués. Elle recherche les opportunités directement auprès des sociétés gérées par leur fondateur, par le biais de sponsors, et s'appuie sur son vaste réseau d'experts, de conseillers, et autres intermédiaires pour générer de la croissance et créer de la valeur à travers des solutions de capital créatives et des partenariats opérationnels. Depuis son lancement, Vista Credit Partners a concrétisé plus de 620 transactions avec des entreprises de logiciels et de technologies.

Contacts presse

Mews

Katie Halfhead : +447 795 821 799 / [email protected]

Vista Credit Partners

Brian W. Steel : (212) 804-9170 / [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2053034/4933526/MEWS_logo.jpg