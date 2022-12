Mews lève 185 millions de dollars pour transformer le secteur hôtelier pour les marques et leurs clients

Ce financement en série C porte le montant total des fonds levés à ce jour à 225 millions de dollars.

Tour de table mené par Kinnevik et Goldman Sachs Asset Management ; Akhil Chainwala de Kinnevik et Kirk Lepke de Goldman Sachs rejoignent le Conseil d'Administration.

Les fonds seront utilisés pour accélérer l'innovation produit, le développement international et la croissance externe via la branche Mews Ventures.

AMSTERDAM et NEW YORK, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Mews , un leader du secteur des technologies hôtelières, a annoncé aujourd'hui avoir clôturé sa Série C à 185 millions de dollars. Ce tour de table a été mené par Kinnevik et par la branche Growth Equity de Goldman Sachs Asset Management, avec la participation de Revaia , Derive Ventures et Orbit Capital, ainsi que des investisseurs historiques (Battery Ventures, Notion Capital, Salesforce Ventures, Thayer Ventures et henQ). Mews a par ailleurs élargi sa ligne de crédit auprès de Columbia Lake Partners . Cette dernière levée de fonds porte le montant total levé à ce jour à 225 millions de dollars. Les fonds seront utilisés pour accélérer l'innovation produit, le développement international et la croissance externe via la branche Mews Ventures.

Cette levée de fonds couronne une année marquée par une croissance significative pour Mews ; le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 174% et le volume brut des paiements (GPV, Gross Payment Volume) a augmenté de 227% par rapport à l'année précédente, pour atteindre la somme de 2,3 milliards de dollars. La société compte parmi ses clients Nordic Choice, Accor, The Social Hub, Les Airelles, Life House, Pandox et Generator-Freehand.

« Nous nous sommes donné pour mission de transformer le secteur avec des solutions cloud qui redonnent à l'hôtellerie ses lettres de noblesse », explique Matthijs Welle, PDG de Mews. « Ce financement nous permettra d'accélérer nos programmes d'innovation, de poursuivre notre expansion internationale et de pérenniser notre accompagnement des propriétaires et exploitants hôteliers les plus avant-gardistes à travers le monde. »

Richard Valtr, Fondateur de Mews, commente : « le secteur hôtelier a connu une excellente reprise cette année, dans presque toutes les régions et tous les segments. Nous assistons, dans le même temps, à une mutation profonde du secteur et de nombreuses solutions technologiques sont adoptées pour moderniser et optimiser les opérations. Nos clients utilisent Mews Hospitality Cloud pour concevoir des offres plus résilientes et plus profitables, avec des parcours clients connectés, des abonnements, une hôtellerie hybride, des séjours de longue durée, et bien plus. Grâce à ce financement, nous allons pouvoir continuer à investir dans la recherche et le développement. Nous développons actuellement une série de produits remarquables dont la sortie est prévue au cours des prochains trimestres. »

En 2022, la société a annoncé Mews pour Salesforce , la première intégration native entre un PMS et le CRM Salesforce. Mews a également annoncé des partenariats stratégiques avec Leading Hotels of the World et Relais & Châteaux , et a été nommé Major Player par IDC dans le cadre de leur tout premier MarketScape IDC au cours de leur tout premier IDC MarketScape pour les « Worldwide Hospitality Property Management Systems » (les systèmes de gestion hôtelière à travers le monde). La société a également finalisé l'acquisition de Bizzon , qui transforme et modernise les solutions de caisses et de paiements.

Akhil Chainwala, Directeur des Investissements chez Kinnevik a commenté : « Richard, Matthijs et l'ensemble de l'équipe Mews ont une compréhension intime des besoins des hôteliers, et ont mis au point une solution moderne dans un secteur en pleine mutation. Alors que l'adoption du cloud dans l'hôtellerie s'accélère, en raison de la complexification des besoins clients et de la pression tarifaire, Mews est l'acteur le mieux placé pour mener la transformation numérique du secteur. Nous sommes ravis d'effectuer un quatrième investissement dans l'univers du voyage et nous sommes impatients de travailler avec Mews dans ses différents projets. »

« La finalisation d'un tour de table important dans le contexte actuel témoigne de l'extraordinaire croissance et du potentiel gigantesque de Mews » explique Kirk Lepke, Directeur Général de la branche Growth Equity chez Goldman Sachs Asset Management. « Les hôteliers ont dû faire face à de nombreux défis au cours de ces dernières années, ce qui a renforcé l'intérêt pour les plateformes cloud-native telles que Mews, à même de les aider à moderniser leurs opérations, améliorer l'expérience client et devenir plus efficaces grâce à l'automatisation. Grâce à son architecture ouverte et ses fonctions de paiement entièrement intégrées, Mews est considéré par ses clients comme une solution indispensable à leur mission. »

Morgan Kessous, Associé chez Revaia, ajoute : «L'avance technologique de la société se traduit notamment par un produit 360° qui améliore considérablement l'expérience utilisateur et l'expérience hôtelier, et constitue un élément clé du succès de Mews. La croissance de ses parts de marché dans de nombreux pays nous a convaincus quant à son potentiel de leadership mondial. Nous sommes très heureux de soutenir ce futur champion européen dans ses ambitions. »

En 2022, la société a lancé Mews Ventures , la branche consacrée aux investissements de Mews. Cette équipe dédiée au M&A a pour objectif d'accélérer la croissance et l'innovation de Mews. Plusieurs acquisitions ont déjà été réalisées et d'autres sont à venir.

