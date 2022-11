MGI annonce le lancement en Europe du nouveau système automatisé de préparation d'échantillons, le MGISP-Smart 8, et de son programme « Empowerment Program » au salon MEDICA pour démocratiser l'accès à la génomique

DUSSELDORF, Allemagne, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- MGI, une société engagée dans le développement de solutions et de technologies d'intérêt dans le domaine des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui le lancement en Europe du dernier système automatisé de préparation d'échantillons le MGISP-Smart 8, ainsi que le lancement de son programme « Empowerment Program » au salon MEDICA, qui aura lieu du 14 au 17 novembre à Düsseldorf.

« Chez MGI, nos clients et nos partenaires sont au cœur de notre travail, et nous avons hâte de discuter avec eux de leurs besoins et exigences spécifiques au salon MEDICA, et de dévoiler notre MGISP-Smart 8, l'une des plateformes d'automatisation de laboratoire les plus polyvalentes actuellement sur le marché », a déclaré le Dr Zhouchun Shang, directrice des produits et du marketing de MGI Europe et Afrique. «De plus, nous montrerons comment la technologie DNBSEQ™, exclusive de MGI, a facilité l'avancée des travaux de nos partenaires dans des domaines tels que l'oncologie et la santé reproductive. »

Introduit pour la première fois sur les marchés internationaux en dehors de la Chine en janvier 2022, le MGISP-Smart 8 est un robot de pipetage à 8 canaux indépendants permettant d'automatiser les laboratoires de manière flexible et personnalisable, avec plusieurs innovations dans les fonctions de pipetage et de préhension, telles que le positionnement indépendant des 8 canaux ou encore le système de détection et de mesure de liquide basé sur deux paramètres physiques, permettant un pipetage plus précis. Équipé de technologies haut de gamme, telles qu'un dispositif de préhension intégré intelligent et un plateau muni d'un système à glissière adaptable, le MGISP-Smart 8 répond à un grand nombre de besoins en termes de fonctionnalités, pour diverses applications allant de la préparation d'échantillons, à la détection d'acides nucléiques et à la préparation de librairie de séquençage.

Outre le MGISP-Smart 8, plusieurs produits de la gamme de plateformes d'automatisation de laboratoire et de dispositifs de séquençage de MGI seront exposés pour que les clients et les partenaires puissent les découvrir ; parmi eux, les visiteurs pourront voire deux systèmes de préparation d'échantillons automatisés, le MGISP-100 et le MGISP-960, ainsi que le séquenceur DNBSEQ-G400**. Des représentants de MGI IMABOT viendront également présenter le système d'échographie robotisé MGIUS-R3.

De plus, le salon MEDICA de cette année coïncide avec le lancement du programme « Empowerment Program » de MGI, qui vise à offrir un choix en matière de technologie de séquençage en collaborant avec des sociétés de diagnostic et des institutions publiques pour développer des kits de préparation de librairies de séquençage entièrement compatibles avec les plateformes de séquençage MGI. Ce programme permettra également de faciliter et d'accélérer le processus de certification IVDR grâce au soutien de Platomics, un collaborateur notable de MGI. Les sociétés participantes auront ainsi accès à la précision de la technologie innovante DNBSEQ™ pour leur analyse de séquençage, basée sur la chimie HotMPS de MGI*, et cela afin de potentiellement améliorer la prise en charge des patients grâce à la médecine personnalisée ou à des tests génétiques plus efficaces.

Dans le passé, MGI a développé des partenariats avec des sociétés reconnues pour leur expertise dans leur domaine, telles que VarSome, basée en Suisse, ou encore ALACRIS Theranostics, basé en Allemagne. Ces partenariats ont permis à ces sociétés de fournir, respectivement, des solutions complètes aux utilisateurs de séquençage à haut débit, et des solutions adaptées pour le diagnostic de cancers.

« Chez MGI, nous sommes convaincus que le pouvoir et le potentiel de la génomique sont illimités », a déclaré le Dr Yong Hou, directeur général de MGI Europe et Afrique, « En mettant à disposition notre expertise et nos installations techniques, nous espérons permettre à un plus grand nombre d'entreprises et d'institutions de développer plus facilement des solutions d'intérêt sur nos plateformes DNBSEQ™, leur donnant ainsi les moyens d'agir pour améliorer la santé et le bien-être de tous. »

MGI accueille tous les clients, distributeurs et partenaires sur le stand A23, situé dans le hall 1, pour découvrir et en savoir plus sur ses séquenceurs et plateformes d'automatisation de haute qualité.

À propos de MGI

MGI Tech Co. Ltd. (ou ses filiales, collectivement dénommées MGI), dont le siège social est situé à Shenzhen, à développer des solutions et des technologies d'intérêt pour faire progresser les sciences de la vie grâce à une innovation intelligente. Basée sur sa technologie propriétaire, MGI se concentre sur la recherche et le développement, la production et la vente d'instruments de séquençage, de réactifs et de produits connexes pour soutenir la recherche en sciences de la vie, l'agriculture, la médecine de précision et le domaine de la santé. MGI est l'un des principaux fabriquants de séquenceurs cliniques à haut débit**, et ses plateformes multi-omiques incluent le séquençage génétique**, l'imagerie médicale et l'automatisation des laboratoires. La mission de MGI est de développer et de promouvoir des solutions innovantes dans le domaine des sciences de la vie pour améliorer la santé de demain. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de MGI ou contactez-nous sur Twitter, LinkedIn ou YouTube.

*Ce séquenceur n'est disponible que dans certains pays, et son logiciel a été spécialement configuré pour être utilisé qu' avec les réactifs de séquençage HotMPS de MGI exclusivement.

**Ce séquenceur n'est disponible que dans certains pays, et son logiciel a été spécialement configuré pour être utilisé en conjonction avec les réactifs de séquençage HotMPS de MGI exclusivement.

***Sauf indication contraire, les réactifs de séquençage StandardMPS et CoolMPS, ainsi que les séquenceurs à utiliser avec ces réactifs, ne sont pas disponibles en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Suède, en Belgique, en Italie, en Finlande, en République tchèque, en Suisse, au Portugal, en Autriche et en Roumanie. Sauf indication contraire, les réactifs de séquençage StandardMPS et les séquenceurs utilisés avec ces réactifs ne sont pas disponibles à Hong Kong. Aucune commande de produits StandardMPS ne sera acceptée aux États-Unis avant le 1er janvier 2023.

SOURCE MGI Tech Co., Ltd.