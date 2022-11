MGI s'associe à ALACRiS Theranostics pour ouvrir un nouveau Centre d'Expérience Client en Allemagne

BERLIN, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- MGI, une société engagée dans le développement de solutions et de technologies d'intérêt dans le domaine des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau Centre d'Expérience Client (CEC) à Berlin, en Allemagne. Le CEC est situé dans les locaux d'ALACRiS Theranostics GmbH (ALACRiS). ALACRiS Theranostics allie ainsi la robustesse des plateformes technologiques de MGI à des solutions cliniques uniques en oncologie de précision pour offrir à ses clients et ses partenaires locaux l'ensemble des bénéfices techniques et technologiques issus de cette collaboration.

« Nous sommes ravis de nous associer à ALACRiS Theranostics, société d'envergure dans le développement de concepts innovants dans le domaine de l'oncologie, pour déployer les plateformes d'automatisation et de séquençage de MGI qui seront utilisées au niveau national en Allemagne », a déclaré Duncan Yu, président de MGI. « MGI vise à faciliter la médecine de précision pour tous, grâce à ses solutions déjà disponibles pour l'analyse de nombreux cancers, dont celui de la vessie, du colon et de l'estomac, et cela au sein d'un réseau croissant de centres cliniques locaux. »

Cofondée en 2008 par l'un des pionniers de la recherche en génomique, le professeur Dr Hans Lehrach, ALACRiS Theranostics a pour objectif de transformer les innovations de la recherche en bénéfices directs pour les patients, en permettant de nouvelles approches en médecine de précision. Équipé des séquenceurs* DNBSEQ-G400 de MGI, du système d'automatisation MGISP-960 et plus encore, le nouveau site sera utilisé par ALACRiS dans le cadre de projets initiés avec les hôpitaux locaux d'Allemagne et du Benelux, tels que Helios Universitätsklinikum Wuppertal. Ce site sera également utilisé par MGI afin de réaliser des tests et des démonstrations à destination des clients, ainsi que pour former les équipes MGI et leurs collaborateurs aux nouveautés développées par la société.

De plus, la technologie de MGI permettra de renforcer l'analyse moléculaire complète des tumeurs (CMTA) d'ALACRiS, en fournissant des données de référence et un environnement technique complet adapté et optimisé pour une utilisation en clinique et en recherche. Des protocoles techniques y seront ainsi développés et optimisés afin de faciliter l'adoption d'une approche individualisée du traitement du cancer.

« Les plateformes d'automatisation et de séquençage de MGI offrent de nombreux avantages en répondant aux besoins des services d'oncologie moléculaire et de médecine de précision d'ALACRiS », a souligné le Dr Marie-Laure Yaspo, fondatrice et directrice scientifique d'ALACRiS Theranostics. « Nous sommes ravis de servir de Centre régional d'Expérience Client pour les clients et partenaires de MGI et nous sommes impatients de pouvoir développer une plateforme d'innovation dédiée à la recherche et aux projets translationnels »

« Grâce à l'utilisation des meilleures solutions cliniques d'ALACRiS basées sur la technologie de MGI et à l'établissement d'un réseau d'intervenants de premier plan dans le domaine de l'oncologie au sein de cet écosystème, MGI soutiendra la mise en œuvre et l'exécution par ALACRiS de la CMTA (Comprehensive Molecular Tumor Analysis) qui débute en Allemagne et qui s'étendra progressivement aux laboratoires partenaires à l'échelle internationale, tout en permettant un accès élargi aux technologies de pointe de MGI », a expliqué le Dr Yong Hou, directeur général de MGI Europe et Afrique.

À propos de MGI

MGI Tech Co. Ltd. (ou ses filiales, collectivement dénommées MGI), dont le siège social est situé à Shenzhen, à développer des solutions et des technologies d'intérêt pour faire progresser les sciences de la vie grâce à une innovation intelligente. Basée sur sa technologie propriétaire, MGI se concentre sur la recherche et le développement, la production et la vente d'instruments de séquençage, de réactifs et de produits connexes pour soutenir la recherche en sciences de la vie, l'agriculture, la médecine de précision et le domaine de la santé. MGI est l'un des principaux fabriquants de séquenceurs cliniques à haut débit**, et ses plateformes multi-omiques incluent le séquençage génétique**, l'imagerie médicale et l'automatisation des laboratoires. La mission de MGI est de développer et de promouvoir des solutions innovantes dans le domaine des sciences de la vie pour améliorer les soins de la santé de demain. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de MGI ou contactez-nous sur Twitter, LinkedIn ou YouTube.

*Ce séquenceur n'est disponible que dans certains pays, et son logiciel a été spécialement configuré pour être utilisé qu'avec les réactifs de séquençage HotMPS de MGI exclusivement.

**Sauf indication contraire, les réactifs de séquençage StandardMPS et CoolMPS, ainsi que les séquenceurs à utiliser avec ces réactifs, ne sont pas disponibles en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, dans la RAS de Hong Kong, en Suède, en Belgique, en Italie, en Finlande, en République tchèque, en Suisse, au Portugal, en Autriche et en Roumanie. Aucune commande de produits StandardMPS ne sera acceptée aux Etats-Unis avant le 1er janvier 2023.

