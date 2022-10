Michael Acton Smith OBE sera le principal intervenant de la session EMEA lors de la conférence mondiale sur l'emploi PANGEO organisée par Globalization Partners (G-P)

Le cofondateur et co-président exécutif de CALM discutera de l'amélioration de la forme mentale et du bien-être au travail avec Richa Gupta, DRH de G-P

LONDRES, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Globalization Partners (G-P) , la principale plateforme mondiale de l'emploi (Global Employment Platform™) qui permet aux entreprises d'embaucher n'importe qui, n'importe où, de manière rapide, simple et conforme, a annoncé aujourd'hui que Michael Acton Smith OBE sera le principal intervenant de sa scène EMEA lors de la conférence PANGEO phare de la société qui aura lieu le 18 octobre à 14h00 GMT.

PANGEO est la plus grande et la plus originale des conférences mondiales sur l'emploi. Elle présente une sélection de haut niveau d'orateurs, d'experts en croissance, de fondateurs et de dirigeants afin de doter les entreprises des idées, des compétences et des meilleures pratiques pour prospérer dans le monde du travail hybride et à distance. La conférence rassemblera des visionnaires du monde entier, qui discuteront des tendances clés, des stratégies et des expériences personnelles pour créer des équipes mondiales à distance efficaces et inclusives.

Michael Acton Smith OBE est un entrepreneur en technologie qui connaît un succès phénoménal. Il est cofondateur et coprésident-directeur général de Calm , la principale marque de bien-être mental avec l'application n° 1 pour le sommeil, la méditation et la relaxation. En 2022, Time Magazine a classé CALM parmi les entreprises les plus influentes du monde. Au cours des 10 dernières années, plus de 100 millions de personnes ont téléchargé l'application Calm. En 2020, Calm a consolidé sa position en tant que première « licorne » mondiale dans le domaine de la santé mentale - et est désormais évaluée à plus de 2 milliards USD. Le livre de Michael – « Calm » a été décrit comme « un guide pratique et agréable de la pleine conscience du XXIe siècle ». Avant Calm, Michael était le fondateur de Mind Candy, cofondateur de Firebox.com, Silicon drinkabout, et Berwickstock, un festival de musique boutique. Il a été nommé Officier de l'Ordre de l'Empire britannique (OBE) dans les honneurs du Nouvel An 2014 pour services rendus aux industries créatives.

Longtemps fasciné par les neurosciences, les états de flux et la forme mentale, Michael est passionné par le partage de la méditation comme une compétence simple mais précieuse dans le monde entier. Il abordera ce sujet et ses observations sur les bienfaits de la méditation, son application dans le cadre de l'entreprise et la façon dont il a créé ce qui est reconnu comme l'application qui rend le monde le plus heureux dans sa conversation avec Richa Gupta, DRH chez G-P.

« Imaginez être responsable de la création de l'application qui procure le plus de bonheur au monde ? Notre société est un utilisateur de CALM et, en tant que personne pour qui la santé et le bien-être de l'équipe G-P sont primordiaux, nous apprécions tout ce qu'il fait pour nos employés », a déclaré Richa Gupta, DRH, G-P. « C'est un sujet qui me captive vraiment, et j'ai hâte de plonger plus profondément dans l'histoire de Michael et je n'ai aucun doute que ma conversation avec lui sera un point culminant personnel pour mon expérience cette année à PANGEO. »

PANGEO se déroulera dans trois régions au cours du 18 octobre. Michael Acton Smith sera le principal intervenant de la partie EMEA de l'événement. Pour consulter la liste complète des intervenants, cliquez ici . Suivez-nous sur les médias sociaux pour les annonces et les mises à jour concernant les orateurs. L'inscription est gratuite et ouverte au public, pour l'inscription générale, cliquez ici . Pour l'inscription des médias, cliquez ici .

