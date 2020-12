Mind Nose + Matter RE|GENERATION de Firmenich identifie cinq tendances dans la création de parfum pour améliorer le bien-être

GENÈVE, 3 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Le parfum, c'est une histoire de culture. Il raconte l'espoir, la joie, la passion et la positivité. A l'heure où s'ouvre une nouvelle décennie marquée par une pandémie mondiale, la présentation annuelle Firmenich des tendances Fine Fragrance intitulée Mind Nose + Matter met l'accent sur le thème de RE|GENERATION : celui-ci apporte aux clients une réponse unique en termes de parfums combinant plaisir et bien-être au quotidien. Cette prospective s'appuie sur les nombreuses enquêtes réalisées par Firmenich, notamment celles de Conscious Consumer, Premium Wellbeing, COVID-19 Social Media Insights and Post-COVID-19 Surveys ; elle traduit les tendances socio-culturelles émergentes à travers cinq thèmes de créations de nouveaux parfums.

Ilaria Resta, President, Global Perfumery, explique : « Nous avons lancé RE|GENERATION pour ré-inventer le futur suivant une nouvelle philosophie, apportant au consommateur des bénéfices renforcés et des expériences émotionnelles intenses. Mind Nose + Matter offre à nos clients une feuille de route unique leur permettant d'accroître l'originalité et l'attractivité de leurs parfums en cette nouvelle ère de Fine Fragrances ».

Les cinq tendances identifié par Mind Nose + Matter RE|GENERATION en matière de création sont les suivantes :

Réunion - Le désir de revenir à nos racines, en explorant nos connexions à la nature et à ce qui nous nourrit : de cela découleront les parfums bio-dégradables et recyclables de demain.

- Le désir de revenir à nos racines, en explorant nos connexions à la nature et à ce qui nous nourrit : de cela découleront les parfums bio-dégradables et recyclables de demain. Innocence - Le frisson de l'émerveillement devant l ' inconnu à travers un nouveau chemin créatif d'un ingrédient Smell-the-Taste de Firmenich.

- Le frisson de l'émerveillement devant l inconnu à travers un nouveau chemin créatif d'un ingrédient Smell-the-Taste de Firmenich. Ordre - Le besoin de soulager son anxiété et de retrouver équilibre, calme et contrôle. Notamment via de nouvelles propriétés anti-bactériennes et l ' utilisation de l ' Intelligence Artificielle pour rapprocher l ' homme et la machine.

- Le besoin de soulager son anxiété et de retrouver équilibre, calme et contrôle. Notamment via de nouvelles propriétés anti-bactériennes et l utilisation de l Intelligence Artificielle pour rapprocher l homme et la machine. Danger - La prise de risque maîtrisée pour un surcroît de plaisir et de fantaisie.

- La prise de risque maîtrisée pour un surcroît de plaisir et de fantaisie. Révélation - Une véritable renaissance vers un environnement durable, grâce à l ' upcycling ainsi que l ' utilisation de nouveaux ingrédients Firmenich issus des biotechnologies.

Jerry Vittoria, President, Fine Fragrances Worldwide chez Firmenich, précise : «A partir de notre connaissance parfaite du consommateur et des tendances, "Mind Nose + Matter » offre un programme unique de co-création à nos clients de Fine Fragrance, faisant preuve de créativité grâce à l'utilisation de nouvelles technologies et innovations. Nous étudions en profondeur les questions les plus courantes et pertinentes que se posent les consommateurs d'aujourd'hui et montrons comment RE|GENERATION peut améliorer leur futur.

Guidés par ces données et inspirés par ces pistes de création, les parfumeurs de Firmenich Fine Fragrance ont laissé libre cours à leur créativité pour formuler des parfums visionnaires : à la fois déclencheurs d'émotions et en phase avec les attentes et sentiments des consommateurs. Mind Nose + Matter RE|GENERATION combine nouvelles technologies, ingrédients renouvelables et fort potentiel émotionnel.

Justin Welch, Creative Director of Mind Nose + Matter, ajoute "Mind Nose + Matter » est une parfaite illustration de la puissance du nouveau « luxe positif ». C'est l'aboutissement d'une année d'analyses les plus poussées. C'est notre conviction intime : notre programme RE|GENERATION va bien au-delà des mots, il se traduit en actions. Ensemble, nous pouvons changer le monde ».

Chaque année, Mind Nose + Matter propose à ses clients de Fine Fragrance et Beauty du monde entier de découvrir le futur. Cette vision se traduit par la conjugaison de concepts à fort potentiel émotionnel et de parfums évocateurs. Les clients pourront expérimenter ce programme tout en restant confortablement chez eux, à travers une expérience entièrement digitale : sur invitation, ils participeront à des webinaires conçus pour eux avec un catalogue réalisé sur-mesure ainsi qu'un kit de parfums créé par les équipes Fine Fragrance de New York, Dubaï, Paris, Sao Paulo. Pour en savoir plus, merci de consulter le site https://regeneration.firmenich.com/.

