Mindray lance la nouvelle solution TE7 ACE au point d'intervention pour renforcer la confiance dans le diagnostic

Doté d'outils de gestion des fluides intelligents, d'une boîte à outils d'aiguilletage sûre, d'une connectivité de donnée transparente et d'une solution de désinfection complète, TE7 ACE aide les cliniciens à relever les défis diagnostiques et à prendre des décisions rapides.

"Après avoir identifié les défis cliniques, Mindray a développé cette solution pour donner aux cliniciens plus de confiance pour se concentrer sur les soins aux patients", a déclaré M. Xujin He, directeur général de l'unité commerciale du système d'imagerie médicale à Mindray.

En termes de gestion des fluides corporels des patients, une évaluation rapide peut aider à élaborer le plan de thérapie par fluides et à sauver des vies. Basés sur des algorithmes d'apprentissage profond les outils de mesure des fluides avancés cliniquement éprouvés de TE7 ACE sont proposés pour accélérer les évaluations des patients avec précision et efficacité:

Smart VTI: calcule automatiquement la vitesse intégrale du temps, le débit cardiaque et la variation du volume de course. Le graphique des tendances permet un enregistrement efficace et des guides pour la thérapie des fluides.

Smart IVC: trace automatiquement le changement de diamètre IVC et calcule l'indice de collapsibilité ou l'indice de distensibilité et la variation IVC, aide à évaluer l'état du volume et la réactivité.

Smart B-line: calcule automatiquement le nombre, le pourcentage et la distance des lignes B. Il fournit une carte de notation visuelle unique pour une évaluation globale intuitive de l'eau pulmonaire, guidant la perfusion fluide et prévenant l'œdème pulmonaire.

Pour assurer un guidage de l'aiguille sûr, simple et pratique, les nouveaux L12-3VN avec 3 boutons programmables combinent eSpacial NaviTM et la télécommande en un seul pour que les cliniciens puissent effectuer une ponction sans toucher le système.

La solution de connectivité eGateway permet également au TE7 ACE de s'intégrer parfaitement au réseau hospitalier existant, incorporant les données cliniques des patients collectées à la fois à partir des équipements d'échographie et moniteurs patient pour une prise de décision clinique plus sage. Ce processus efficace et sans papier améliore la productivité tout en réduisant le risque d'erreurs de transcription.

À propos de Mindray

Fondée en 1991, Mindray est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de dispositifs et solutions médicaux. Forts de notre mission de «faire progresser les technologies médicales pour rendre les soins de santé plus accessibles», nous nous consacrons à l'innovation dans les domaines de la surveillance des patients et du soutien de la vie, des diagnostics in vitro et des systèmes d'imagerie médicale. Aujourd'hui, les produits et services de Mindray sont disponibles dans les établissements de santé de plus de 190 pays et régions.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1077786/Smart_VTI_indicates_volume_responsiveness_in_five_seconds.jpg

SOURCE Mindray Medical International Limited