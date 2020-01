Mindray lancia la nuova soluzione TE7 ACE Point-of-Care per migliorare la fiducia nella diagnostica

"Avendo identificato le sfide cliniche, Mindray ha sviluppato questa soluzione per dare maggiore sicurezza ai medici per concentrarsi sulla cura del paziente," ha affermato Xujin He, Direttore Generale della Medical Imaging System Business Unit presso Mindray.

In termini di gestione dei fluidi corporei del paziente, una rapida valutazione può aiutare a elaborare il piano terapeutico emodinamico e a salvare vite. Sulla base di algoritmi di apprendimento approfondito, gli strumenti avanzati di misurazione dei fluidi clinicamente testati di TE7 ACE sono forniti per velocizzare la valutazione dei pazienti in maniera accurata ed efficiente:

Smart VTI: calcola automaticamente VTI (Velocity Time Integral – integrale velocità-tempo), CO (Cardiac Output - gittata cardiaca) e SVV (Stroke Volume Variation - variazione volume sistolico). Il grafico delle tendenze aiuta ad eseguire una efficiente registrazione e guida nella terapia emodinamica.

Smart IVC: traccia automaticamente il cambiamento di diametro IVC (Inferior Vena Cava - vena cava inferiore), e calcola CI (Collapsibility Index - indice di collassabilità) o DI (Distensibility Index – indice di distensibilità) e la variazione IVC, aiuta nella valutazione dello stato del volume e della reattività.

Smart B-line: calcola automaticamente il numero delle linee B di Kerley, la percentuale e la distanza. Fornisce una mappa visiva dei valori, unica per una valutazione generale intuitiva del liquido nei polmoni, facendo da guida per la somministrazione dei fluidi e prevenendo l'edema polmonare.

Per garantire un utilizzo sicuro, semplice e comodo degli aghi, il nuovo L12-3VNs con tre pulsanti programmabili combina eSpacial NaviTM e controllo remoto in un unico strumento così che i medici possano eseguire una puntura senza toccare il sistema.

La soluzione di connettività eGateway consente anche al TE7 ACE di adattarsi senza soluzione di continuità alla rete ospedaliera esistente, incorporando i dati clinici del paziente raccolti sia dall'apparecchiatura a ultrasuoni che dai sistemi di monitoraggio pazienti per decisioni cliniche più avvedute. Questo processo efficiente e senza carta migliora la produttività riducendo il rischio di errori di trascrizione.

Informazioni su Mindray

Fondata nel 1991, Mindray è uno dei produttori leader globali di dispositivi e soluzioni medicali. Fermamente impegnati nella nostra missione di "far progredire le tecnologie mediche per rendere la sanità più accessibile", siamo dedicati all'innovazione nei campi del monitoraggio pazienti e sostegno alla vita, diagnostica in vitro e sistemi di imaging per uso medicale. Oggi, i prodotti e i servizi di Mindray si possono trovare nelle strutture sanitarie di oltre 190 paesi e regioni.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1077786/Smart_VTI_indicates_volume_responsiveness_in_five_seconds.jpg

SOURCE Mindray Medical International Limited