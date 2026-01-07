MINISFORUM présente ses mini PC « sans compromis » au salon CES (Consumer Electronics Show) 2026

Les modèles AI X1 Pro 470 et MS-02 Ultra combinent calcul IA et haute performance dans un châssis compact.

LAS VEGAS, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- MINISFORUM, marque pionnière de la technologie informatique fondée sur l'IA, est fière de dévoiler à l'occasion du salon CES 2026 deux PC petit format sans compromis : l'AI X1 Pro 470 (AMD Ryzen™ AI 9 HX470), un mini PC intégrant l'IA, destiné aux créateurs, aux joueurs, aux travailleurs à distance et aux développeurs en IA ; et le MS-02 Ultra (Intel Arrow lake-HX Refresh), successeur du MS-02 Ultra-285 HX, le lauréat des CES Innovation Awards® 2026 (prix de l'innovation du CES 2026) : un mini poste de travail de 4,8 litres qui offre les performances complètes d'une tour avec des E/S d'entreprise pour les joueurs, les monteurs vidéo, les studios de photographie, les sociétés de production de contenu et les petites équipes de médias.

(left to right): Yuki Tanio, General Manager of Japan, MINISFORUM; Emily Yeh, Director of Brand & Marketing, MINISFORUM; Matthew Pyra, Director Sales, AMD; Jovi Chi, Senior Director Marketing, AMD; Michael Jin, Senior Product Director, MINISFORUM; Jiang Xue, Product Director for Mini Workstation & NAS, MINISFORUM. (left to right): Emily Yeh, Director of Brand & Marketing, MINISFORUM; Yuki Tanio, General Manager of Japan, MINISFORUM; Alan Bao, Intel China CCG CTE Business Director; Jiang Xue, Product Director for Mini Workstation & NAS, MINISFORUM; Michael Jin, Senior Product Director, MINISFORUM.

Au cours d'un événement de lancement conjoint réunissant le fondateur de MINISFORUM et des dirigeants d'AMD et d'Intel, la société a présenté des démonstrations en direct et organisé des ateliers approfondis pour mettre en évidence comment les deux systèmes améliorent les flux de tâches des créateurs de contenu, des équipes de production de médias, des joueurs et des professionnels en télétravail. L'événement a souligné la profonde collaboration commerciale entre MINISFORUM et les deux grands fabricants de puces, qui travaillent ensemble à fournir des solutions de PC optimisées pour la prochaine génération de productivité et de performance pilotées par l'IA. Les participants, dont Reagan Li, l'hôte de la boutique de la prestigieuse marque MINISFORUM, ainsi que les invités, ont pu directement découvrir à quel point l'AI X1 Pro 470 et le MS-02 Ultra simplifiaient les tâches complexes basées sur l'IA, amélioraient les performances en temps réel et augmentaient l'efficacité de l'informatique au quotidien.

« Avec les modèles AI X1 Pro 470 et MS-02 Ultra, nous avons voulu prouver que "mini" n'est plus synonyme de "compromis" », a déclaré Roy Jiang, président de MINISFORUM. « En intégrant de solides capacités de calcul IA, des performances compatibles avec les normes 4K/8K et une connectabilité de niveau entreprise dans des conceptions ultracompactes, nous donnons aux créateurs, aux joueurs et aux entreprises modernes la liberté de construire des flux complets de production et d'opérations sur le poste de travail, sans concession en matière d'espace, de souplesse ou de puissance. »

AI X1 Pro 470 : une vitesse d'IA fulgurante pour le travail, la création et le jeu

Intégrant l'IA et alimenté par le processeur AMD Ryzen™ AI 9 HX470, l'AI X1 Pro 470 est le mini PC phare de MINISFORUM, conçu pour propulser le travail à distance, la création de contenu et le jeu à des niveaux d'excellence. Son double réseau de microphones avec réduction du bruit par IA et ses haut-parleurs de qualité garantissent des communications claires, tandis que les nombreuses E/S (USB4, HDMI 2.1, DP 2.0 et emplacement pour carte SD) favorisent une productivité continue sur plusieurs appareils. Les créateurs bénéficient d'une capacité de stockage pouvant atteindre 12 To pour gérer les gros volumes de vidéos 4K, de projets en 3D et d'ensembles de données d'IA. Pour les joueurs, le processeur graphique Radeon™ 890M, doté de 2 à 48 Go de mémoire vidéo à accès aléatoire (VRAM), permet de jouer modérément tout en souplesse, et le port OCuLink facilite la connexion avec les processeurs graphiques externes des séries NVIDIA RTX ou Radeon RX pour obtenir une fréquence d'images très élevée et assurer une bonne jouabilité en 4K/8K.

L'AI X1 Pro 470 de MINISFORUM sera bientôt disponible dans le monde entier.

MS-02 Ultra : une nouvelle version du lauréat des CES Innovation Awards 2026, désormais capable de répondre aux exigences du jeu

Le modèle récompensé, l'Intel® Core™ Ultra 9 285 HX MS-02 Ultra, est un mini poste de travail à haute performance de niveau entreprise, idéal pour la conception technique, le montage vidéo et la modélisation en 3D. Son châssis de 4,8 litres, qui prend en charge jusqu'à 256 Go de mémoire à code correcteur d'erreurs (ECC), comprend quatre emplacements M.2, trois emplacements PCIe, et facilite les mises à niveau et la maintenance grâce à sa structure extractible.

La disposition de ses interfaces d'E/S, à accès frontal et extensibles à l'arrière, est améliorée par l'USB4 v2 (80 Gbps) et la double mise en réseau 25 GbE, qui garantissent un débit complet pour le montage vidéo en 4K/8K, l'ingestion et le déchargement de médias, l'étalonnage vidéo, le rendu et la distribution de contenu. Cette combinaison de puissance de calcul, de bande passante de stockage et de connectabilité fait du MS-02 Ultra une plateforme particulièrement souple, parfaite pour les équipes de production de contenu, les charges de travail de simulation et les déploiements dans les petites et moyennes entreprises.

Compatible avec les processeurs graphiques de jeu à haute performance, la nouvelle version du MS-02 Ultra (Intel Arrow lake-HX Refresh) élargit encore sa polyvalence pour s'adapter non seulement aux flux de travail professionnels, mais aussi aux PC de jeu haut de gamme. Grâce à une bande passante PCIe robuste, les utilisateurs profitent d'une fréquence d'images élevée et de graphismes immersifs, tout en conservant la stabilité d'un poste de travail.

L'Intel® Core™ Ultra 9 285 HX/275HX MS-02 Ultra de MINISFORUM est disponible dans le monde entier sur le site de la boutique officielle de la marque, au prix de 1 199 dollars pour le 285 HX Barebone et de 839 dollars pour le 275 HX Barebone.

À propos de MINISFORUM

Fondée en 2018, la marque MINISFORUM s'est donné pour mission de faire entrer la technologie dans la vie de tous les jours. La marque applique le fruit de ses recherches sur l'IA à la conception, à la production et à la fabrication de PC pour proposer des solutions informatiques à haute performance qui intègrent l'IA : mini PC, mini postes de travail, mini PC de jeu AtomMan, serveurs de stockage en réseau et accessoires. Présente dans près de 100 pays, MINISFORUM compte aujourd'hui plus de 4 millions d'utilisateurs dans le monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.minisforum.com/

