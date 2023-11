Miniso choisit Orisha | Openbravo pour accélérer sa croissance dans la péninsule Ibérique

BARCELONE, Espagne, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Orisha | Openbravo et son partenaire Precognis, ont annoncé aujourd'hui le déploiement de leur solution chez Miniso en Espagne, une enseigne lifestyle d'accessoires et de décoration pour la maison, de cosmétiques et de technologie, entre autres, avec une présence dans plus de 100 pays et plus de 6 000 magasins. Dans la péninsule Ibérique, 33 magasins utilisent actuellement la solution Orisha | Openbravo.

Miniso dispose d'un modèle unique qui se démarque par ses prix bas et son exceptionnel rapport qualité-prix, ce qui lui a permis d'ouvrir plus de 6000 magasins dans plus de 100 pays, dont le Canada, les États-Unis, l'Espagne, le Portugal, l'Australie, les Émirats arabes unis, l'Inde et le Mexique, depuis sa création en 2013.

Pour soutenir la croissance prévue de l'entreprise dans la péninsule Ibérique et continuer à offrir les meilleurs produits aux meilleurs prix, Miniso avait besoin de faire évoluer ses systèmes de gestion, en s'équipant de nouveaux outils pour augmenter son agilité et le contrôle de ses opérations.

La solution implémentée par Precognis, combinant la solution magasin Orisha | Openbravo intégrée avec Sage 200 ERP, fournit à Miniso une gestion unifiée et en temps réel de toutes ses opérations, des ventes à la comptabilité, y compris une visibilité détaillée des ventes et de ses stocks dans tous ses magasins. La flexibilité d'Orisha | Openbravo a permis à Miniso d'atteindre une plus grande agilité en simplifiant le processus d'ouverture de nouveaux magasins, avec notamment 20 nouvelles boutiques cette année. De plus, le moteur de promotions d'Orisha | Openbravo offre à Miniso une plus grande flexibilité dans la définition et l'exécution de toutes ses promotions et dans l'amélioration de l'expérience d'achat globale de ses clients.

Le projet a également permis la mise en œuvre de fonctionnalités pour la conformité légale et fiscale en Espagne, comme l'intégration d'Orisha | Openbravo avec le système TicketBAI, en raison de la présence de magasins Miniso sur le territoire de la Navarre et du Pays basque. D'autres fonctionnalités déjà prévues dans le cadre de l'évolution de la solution comprennent l'intégration avec TaxFree pour le remboursement de la TVA aux touristes dans les magasins ou l'intégration avec le système de comptage de personnes.

"L'implémentation d'Orisha|Openbravo dans nos magasins est une étape importante dans la modernisation de notre expérience d'achat pour les clients et les employés, tout en nous préparant à la croissance attendue dans les années à venir", a déclaré Ana Rivera, directrice générale de Miniso Espagne.

"Nous sommes ravis de pouvoir aider Miniso, avec notre partenaire Precognis, dans cette nouvelle phase, préparant Miniso à faire face à ses objectifs commerciaux plus efficacement, avec un engagement clair envers le client et des expériences d'achat améliorées, le tout soutenu par la capacité d'opérer d'une manière beaucoup plus agile", a expliqué Mar Vieiro, Directeur des ventes pour l'Europe du Sud et l'Amérique Latine chez Orisha | Openbravo.

À propos de Miniso

Fondée en 2013 par l'entrepreneur M. Ye Guofu, Miniso est une entreprise de produits de consommation intelligents et créatifs, tous des articles de design et de qualité à un prix très compétitif. L'entreprise est liée à des valeurs de vie telles que la simplicité tout en proposant des produits de qualité. L'entreprise compte actuellement plus de 6000 magasins dans le monde et est présente dans plus de 100 pays.

Miniso a révolutionné le marché avec une nouvelle tendance de magasins qui prennent le marché d'assaut, combinant des articles lifestyle avec des produits de divertissement. L'entreprise propose des produits design et de qualité à un prix très compétitif, dont beaucoup ont été récompensés par des prix internationaux, dans 11 catégories et pour les licences les plus recherchées telles que Sanrio, Minions, Disney, Disney Princesses, We Are Bears ou Toy Story. De plus, plusieurs collections répondent à l'esthétique "kawaii", qui fait fureur auprès des nouvelles générations.

Pour en savoir plus, visitez miniso.fr .

À propos de Orisha | Openbravo

Grâce à sa plateforme SaaS entièrement modulaire et performante dans le cloud, Orisha | Openbravo, éditeur du groupe Orisha, permet aux chaînes du retail d'accélérer leurs stratégies de commerce unifié, offrant d'excellentes expériences d'achat aux clients et aux employés, et augmentant l'agilité et la capacité d'innovation dans leurs opérations.

Avec des clients internationaux tels que BUT, Decathlon, Norauto, Sharaf DG, SMCP, Toys 'R' Us Iberia et Zôdio, présents dans plus de 50 pays, Orisha | Openbravo est aujourd'hui utilisé par plus de 10 000 utilisateurs back-office et dans plus de 40 000 retail touchpoints, tels que des terminaux de vente fixes, mobiles, libre-service, des kiosques et autres, gérant un total annuel de plus de 20 milliards d'euros en transactions commerciales.

Pour en savoir plus, visitez openbravo.com/fr et orisha.com.

