MINISO ouvre son 100e magasin américain à Orlando, et fait souffler un blizzard rose à l'occasion des fêtes de fin d'année France - Français USA - English MINISO Group 13 déc, 2023, 03:23 GMT Partager cet article Partager cet article ORLANDO, Floride, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 9 décembre, la marque lifestyle mondiale MINISO a célébré l'ouverture officielle de son 100e magasin aux États-Unis, situé dans le célèbre Florida Mall d'Orlando. Dans un blizzard de rose, le magasin inaugure la saison des fêtes de fin d'année en proposant une expérience d'achat captivante et vibrante, ajoutant une touche hivernale fantaisiste à la saison des fêtes de fin d'année en Floride. Cette ouverture marque une nouvelle étape importante dans l'expansion rapide de la marque aux États-Unis, et lui permet de présenter son offre phare de produits amusants, abordables et bien conçus à un public encore plus large à l'échelle nationale. Continue Reading

MINISO opens 100th US store in Orlando. MINISO opens 100th US store in Orlando. MINISO opens 100th US store in Orlando. MINISO opens 100th US store in Orlando.

Couvrant une surface d'environ 193 mètres carrés, le nouveau magasin est idéalement situé, à quelques minutes seulement de l'aéroport international d'Orlando, de Disney World et d'autres attractions locales très prisées. À l'occasion de la 100e ouverture de magasin aux États-Unis en pleine saison des fêtes de Noël, MINISO a créé un « blizzard rose » éblouissant au Florida Mall, plongeant les clients dans une atmosphère encore plus joyeuse. À l'intérieur du magasin entièrement rose, les clients peuvent découvrir une variété d'univers exclusifs entièrement roses, issus des collections les plus populaires de MINISO en collaboration avec Sanrio ou encore Disney. La dernière collection Care Bear de la marque fait notamment sa première apparition aux États-Unis dans le magasin du centre commercial de Floride.

Tout au long de la saison d'inauguration du magasin, l'atrium du Florida Mall a été transformé en un vaste village de Noël rose fantastique et magique. Ce décor enchanteur comprend une immense cabane dans un sapin de Noël et un espace cadeaux rempli de boules de neige en cristal, avec la charmante mascotte de la collection Care Bear. Tout ceci contribue à créer une atmosphère joyeuse et onirique dans le centre commercial de Floride. MINISO a offert des cadeaux surprises à tous les participants. Le Village de Noël rose est rapidement devenu le lieu idéal pour prendre des photos dans le centre commercial de Floride, générant de nombreux partages et interactions sur les réseaux sociaux.

« En installant ce charmant village de Noël rose au Florida Mall, MINISO se lance dans une nouvelle initiative visant à renforcer ses liens avec les clients locaux pendant la période des fêtes, a déclaré Tyrone Li, responsable de MINISO aux États-Unis, le jour de l'ouverture du magasin. Notre objectif est d'accompagner gaiement nos clients pendant les vacances d'hiver — il s'agit d'aller au-delà de l'offre de produits lifestyle pour faire partie intégrante de leurs fêtes de fin d'année, tout en leur faisant profiter de la philosophie joyeuse de MINISO. Nous sommes confiants et impatients de devenir la destination préférée des habitants de la région pour leurs achats de cadeaux de fêtes de fin d'année. »

L'ouverture du 100e magasin MINISO aux États-Unis marque une étape importante alors que la marque célèbre cette année son 10e anniversaire. Depuis l'ouverture de son premier magasin aux États-Unis en 2017, le pays a toujours été l'un des marchés mondiaux les plus performants de MINISO. Au cours du trimestre qui a pris fin en septembre 2023, les magasins américains ont contribué à la bonne performance financière de MINISO à l'échelle mondiale. Dans l'ensemble, la marque a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 519,6 millions de dollars au cours du trimestre, soit une augmentation de 36,7 % sur 12 mois, tandis que le chiffre d'affaires à l'étranger (hors de la Chine continentale) pour le trimestre s'est élevé à 177,5 millions de dollars, soit une augmentation de 40,8 % sur 12 mois.

La réussite remarquable que représente l'ouverture de ce 100e magasin aux États-Unis souligne l'accélération de l'expansion mondiale de MINISO, avec 126 nouveaux magasins ouverts à l'étranger (hors de la Chine continentale) au cours du trimestre qui a pris fin en septembre 2023, le nombre le plus élevé atteint en un seul trimestre depuis 2020. Au total, la marque compte aujourd'hui plus de 6 115 magasins dans le monde. Aux États-Unis, la marque a également poursuivi son expansion en 2023 ; élargissant sa présence, elle compte pour la première fois des magasins dans plus de 10 États, couvrant désormais 20 États à l'échelle nationale. À l'horizon 2024, MINISO se prépare à étendre sa présence dans de nouvelles villes américaines, en ciblant davantage d'emplacements de premier ordre et stratégiques.

Liens vers les images jointes :

Lien : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443725

Légende : MINISO ouvre son 100e magasin américain à Orlando.

Lien : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443731

Légende : MINISO ouvre son 100e magasin américain à Orlando.

Lien : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443732

Légende : MINISO ouvre son 100e magasin américain à Orlando.

Lien : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443733

Légende : MINISO ouvre son 100e magasin américain à Orlando.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2298720/1_MINISO.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2298718/2_MINISO.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2298719/3_MINISO.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2298717/4_MINISO.jpg