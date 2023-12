MINISO eröffnet den 100. US-Store in Orlando und bringt einen rosa Blizzard für die Feiertage Deutschland - Deutsch USA - English France - Français MINISO Group 13 Dez, 2023, 09:29 GMT Artikel teilen Artikel teilen ORLANDO, Florida, 13. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Am 9. Dezember feierte die globale Lifestyle-Marke MINISO die Eröffnung ihres l100. Geschäfts in den Vereinigten Staaten, das sich in Orlandos berühmter Florida Mall befindet. Das Geschäft läutet die festliche Jahreszeit mit einem Schneesturm in Rosa ein und bietet ein fesselndes und lebhaftes Einkaufserlebnis, das der Weihnachtszeit in Florida einen Hauch von Winterstimmung verleiht. Die Eröffnung dieses Meilensteins ist ein weiterer wichtiger Schritt in der raschen Expansion der Marke in den Vereinigten Staaten, mit der sie ihr charakteristisches Angebot an witzigen, erschwinglichen und gut gestalteten Produkten einem noch größeren Publikum im ganzen Land vorstellt. Continue Reading

MINISO opens 100th US store in Orlando. MINISO opens 100th US store in Orlando. MINISO opens 100th US store in Orlando. MINISO opens 100th US store in Orlando.

Das neue Geschäft ist 2080 Quadratmeter groß und befindet sich in bester Lage, nur wenige Minuten vom Orlando International Airport, Disney World und anderen beliebten lokalen Attraktionen entfernt. Anlässlich der 100. Filiale in den USA während der Weihnachtssaison schuf MINISO einen schillernden „rosa Schneesturm" in der Florida Mall, der die Kunden in eine noch fröhlichere Atmosphäre versetzte. In dem rosafarbenen Store können die Kunden eine Vielzahl exklusiver rosafarbener Serien aus MINISOs beliebten IP-Kooperationen entdecken, darunter solche mit Sanrio und Disney. Vor allem die neueste Care-Bear-Kollektion der Marke feiert in dem Einkaufszentrum in Florida ihr US-Debüt.

Während der Eröffnungssaison hat sich das Atrium des Einkaufszentrums in Florida auf magische Weise in ein ausgedehntes rosa Weihnachtsdorf verwandelt. Diese zauberhafte Umgebung umfasst ein hoch aufragendes Weihnachtsbaumhaus und eine kristallene Schneeball-Geschenkstation mit einem charmanten Care-Bear-Maskottchen, die alle zu einer fröhlichen und verträumten Atmosphäre im Einkaufszentrum von Florida beitragen. Alle Teilnehmer erhielten Überraschungsgeschenke von MINISO. Das Pink Christmas Village hat sich schnell zu einem beliebten Fotopunkt im Einkaufszentrum in Florida entwickelt und wurde in den sozialen Medien vielfach geteilt und interagiert.

„Mit der Einrichtung dieses bezaubernden rosa Weihnachtsdorfes in der Florida Mall startet MINISO eine neue Initiative, um unsere Verbindung mit den lokalen Verbrauchern während der Weihnachtszeit zu vertiefen", sagte Tyrone Li, Leiter von MINISO US am Tag der Ladeneröffnung. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden während der Winterferien eine warme und freudige Begleitung zu bieten - wir wollen nicht nur Lifestyle-Produkte anbieten, sondern ein integraler Bestandteil ihres Lebensstils werden und ihnen gleichzeitig die MINISO Philosophie der Freude näherbringen. Wir sind zuversichtlich und freuen uns darauf, ein bevorzugtes Ziel für den Einkauf von Weihnachtsgeschenken unter den Anwohnern zu werden".

Die Eröffnung der 100. US-Filiale von MINISO ist ein wichtiger Meilenstein im Jahr des 10-jährigen Bestehens der Marke. Seit der Eröffnung der ersten Filiale in den USA 2017 war das Land durchgehend einer der globalen Märkte mit der höchsten Performance von MINISO. Im September-Quartal 2023 trugen die US-Filialen zur starken finanziellen Leistung von MINISO weltweit bei. Insgesamt erzielte die Marke im Quartal einen weltweiten Umsatz von 519,6 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 36,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, während der Umsatz in Übersee (außerhalb des chinesischen Festlandes) im Quartal 177,5 Millionen US-Dollar betrug, was einem Anstieg von 40,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die bemerkenswerte Errungenschaft der 100. Filiale in den USA unterstreicht die beschleunigte globale Expansion von MINISO. Im Septemberquartal 2023 wurden 126 neue Filialen in Übersee (außerhalb des chinesischen Festlandes) eröffnet, die höchste Anzahl in einem Quartal seit 2020. Insgesamt hat die Marke nun mehr als 6.115 Geschäfte weltweit. In den USA hat die Marke ihre Expansion 2023 weiter vorangetrieben und ihre Präsenz erstmals auf Filialen in mehr als 10 Bundesstaaten ausgeweitet, so dass sie nun landesweit in 20 Bundesstaaten vertreten ist. Mit Blick auf das Jahr 2024 bereitet sich MINISO darauf vor, seine Präsenz in noch mehr US-Städten zu erweitern und weitere erstklassige und strategische Standorte ins Visier zu nehmen.

Links zu Bildanhängen:

Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443725

Überschrift: MINISO eröffnet den 100. US-Store in Orlando.

Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443731

Überschrift: MINISO eröffnet den 100. US-Store in Orlando

Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443732

Überschrift: MINISO eröffnet den 100. US-Store in Orlando

Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443733

Überschrift: MINISO eröffnet den 100. US-Store in Orlando.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2298720/1_MINISO.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2298718/2_MINISO.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2298719/3_MINISO.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2298717/4_MINISO.jpg