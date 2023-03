Ministère de la Culture du Panama : la route transisthmique coloniale va contribuer à la revalorisation culturelle

PANAMA CITY, 20 mars 2023 /PRNewswire/ -- « L'inscription de la route transisthmique coloniale sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO contribuera à la "revalorisation continue" de la culture et de l'identité du pays en tant que "pont du monde" et donnera un coup de pouce au développement intégral et touristique du site et de ses environs », a déclaré la ministre de la Culture du Panama, Giselle González Vilarrué.

La route comprend le site archéologique de Panama Viejo et le district historique de Panama (Patrimoine mondial depuis 1997), les Fortifications de la côte caraïbe de Panama : Portobelo et San Lorenzo (sur la liste du Patrimoine en péril depuis 2012) et les routes coloniales qui les relient, le Camino de Cruces et le Camino Real.

La ministre panaméenne de la Culture a déclaré à l'EFE que la catégorie Patrimoine mondial de l'UNESCO constitue une « reconnaissance de l'importance de la valeur culturelle, historique et architecturale » des sites.

« Notre route transisthmique coloniale fait partie d'un chapitre important de l'histoire mondiale, qui a également marqué notre objectif en tant que pays : « être un pont du monde », un point de passage et de communication obligatoire.

Les sites reconnus pour leurs valeurs universelles exceptionnelles contribuent à la revalorisation continue des cultures et des identités, confèrent un prestige international au pays, en plus de permettre un développement global, où les ressources touristiques naturelles et culturelles apportent un soutien économique aux travaux de gestion et de recherche », a expliqué la ministre González.

En juillet 2019, le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a décidé de reporter cette inscription en attendant que le pays d'Amérique centrale soumette une proposition révisée qui réponde à une série de recommandations.

Parmi ces questions, le Comité a demandé au Panama de présenter une proposition qui permettrait de justifier la valeur universelle exceptionnelle de la route et de garantir une viabilité financière à long terme pour la conservation et la gestion de cet ensemble de sites grâce à une affectation appropriée des fonds.

Selon la ministre : « Aujourd'hui, contrairement à 2019, la justification des valeurs universelles des sites proposés dans cette route a été renforcée, grâce aux nouvelles études et recherches archéologiques et historiques, préparées par notre équipe scientifique du Centre de recherche historique, anthropologique et culturelle, CIHAC-AIP.

D'autre part, un système interinstitutionnel a été créé pour la gestion de la propriété en série, qui a été accompagnée d'un plan de gestion intégral pour l'ensemble de la route transisthmique coloniale, répondant ainsi aux exigences de l'UNESCO établies en 2019.

Ce comité doit aussi promouvoir, coordonner et assurer le suivi de l'affectation et du développement des projets de conservation, d'entretien, de promotion, d'infrastructure de soutien, de services publics, de sécurité, d'éducation et d'autres projets qui concernent la route ».

La ministre de la Culture a assuré que les sources de financement de l'État pour les sites sont préservées.

« Le Panama possède un grand potentiel culturel matériel et immatériel, c'est pourquoi cette administration s'est distinguée en les mettant en valeur », a-t-elle ajouté.

SOURCE Ministry of Culture of Panama