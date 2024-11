miraDry remporte le 2024 SHAPE Beauty Award pour l'excellence de ses traitements esthétiques en cabinet médical

NEWPORT BEACH, Calif., 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- miraDry, le leader de la réduction de la transpiration et des odeurs au bureau, est ravi d'annoncer qu'il a remporté le prestigieux 2024 SHAPE Beauty Awards. Cette distinction, décernée par les rédacteurs de SHAPE et leur panel d'experts professionnels de la beauté, reconnaît les services et traitements esthétiques en cabinet les plus performants, les plus efficaces et les plus innovants, ainsi que les produits soutenus par les dermatologues, conçus pour permettre aux individus de paraître et de se sentir au mieux de leur forme.

Cette extension des SHAPE's Beauty Awards met en lumière les meilleurs traitements de qualité professionnelle, c'est-à-dire ceux qui sont proposés en cabinet, sur ordonnance ou par des dermatologues. L'équipe éditoriale de SHAPE a rigoureusement testé et approuvé chaque lauréat afin qu'il réponde aux normes les plus strictes en matière de sécurité, d'efficacité et de satisfaction.

L'inclusion de miraDry dans cette liste d'élite souligne sa contribution unique au monde des traitements esthétiques non invasifs. En s'attaquant à des problèmes courants tels que la transpiration excessive et les odeurs corporelles d'une manière à la fois efficace et durable, miraDry offre une solution accessible aux personnes qui cherchent à se sentir plus confiantes et plus à l'aise dans leur peau.

"Nous sommes très honorés d'être reconnus par SHAPE dans le cadre de leurs prix de beauté élargis ", a déclaré Jill Wassil, Chief Marketing Officer de miraDry. "Notre mission a toujours été d'aider les gens à se sentir autonomes dans leur vie quotidienne, sans les soucis et l'inconfort causés par la transpiration excessive".

"Ce prix réaffirme notre engagement à fournir des solutions innovantes et efficaces qui améliorent la qualité de vie de nos patients", a déclaré Robert Catlin, directeur général. "Nous restons déterminés à faire progresser l'esthétique en soutenant nos clients et nos patients avec des traitements de haute qualité qui ont fait leurs preuves et qui offrent une satisfaction inégalée aux patients."

Dans le cadre de l'engagement de SHAPE à fournir à ses lecteurs des recommandations testées par des experts, l'équipe chargée de la remise des prix appelle affectueusement ces procédures non invasives "tweakments", et présente miraDry aux côtés d'autres traitements en cabinet et services esthétiques de premier plan conçus pour permettre aux individus de poursuivre leur voyage vers la beauté. Les lecteurs de SHAPE, dont beaucoup explorent activement les options esthétiques, peuvent être sûrs que chaque produit reconnu cette année a satisfait à des normes de test rigoureuses ou a été examiné par des experts de l'industrie, ce qui en fait un investissement digne d'intérêt.

A PROPOS DE MIRADRY

miraDry est un traitement innovant, autorisé par la FDA, qui apporte une solution durable à la transpiration et aux odeurs excessives sous les aisselles. Sûr, immédiat et non chirurgical, miraDry réduit efficacement les glandes sudoripares et odorantes des aisselles, offrant des résultats durables et un taux de satisfaction des patients de 90 %. miraDry reste le premier et unique produit de ce type et est disponible dans le monde entier, avec plus de 500 000 patients traités à ce jour, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Pour en savoir plus, consultez le site miraDry.com.

À PROPOS DE SHAPE

SHAPE est la référence pour les femmes qui mènent un style de vie actif. À travers notre magazine, notre site web, nos plateformes sociales et nos expériences, nous fournissons des informations scientifiquement fondées, des histoires inspirantes et une feuille de route éprouvée pour naviguer vers ses objectifs. Nous la comprenons, nous la motivons et nous lui parlons directement, d'une voix sûre et amicale, de la course pour laquelle elle s'entraîne, du cours de cuisine qu'elle veut essayer, du voyage d'aventure qu'elle entreprend, de la tendance en matière d'entraînement qui l'intéresse, de la nouvelle routine de soins de la peau qu'elle recherche. Avec SHAPE, elle dispose des outils et de la motivation nécessaires pour rester active, en bonne santé et heureuse, aujourd'hui et tous les jours. Les encouragements et le soutien des rédacteurs experts et du comité consultatif de SHAPE l'aident à façonner sa vie la plus grande et la plus audacieuse.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2109144/miraDry_Logo.jpg