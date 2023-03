Mitsubishi Electric et Astroscale vont concevoir et produire des bus satellites

TOKYO, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Mitsubishi Electric Corporation, société de premier plan dans le domaine de la défense et de l'espace, et Astroscale Holdings Inc, leader du marché de l'entretien des satellites et de la durabilité à long terme sur toutes les orbites, ont annoncé aujourd'hui que Mitsubishi Electric a investi 25 millions de dollars américains dans le cycle de financement de série G d'Astroscale. Indépendamment de cet investissement, les deux sociétés ont convenu de collaborer à la conception et à la fabrication conjointes de bus satellites conçus de manière durable pour les constellations de sécurité nationale japonaises.

Les bus satellites seront équipés d'une plaque de raccordement Astroscale, semblable à un crochet de remorquage pour voiture, avec une interface standard. Cette plaque permettra à d'autres engins spatiaux de se raccorder aux satellites et de les déplacer ou de les retirer s'ils ne sont pas en mesure de se désorbiter eux-mêmes à la fin de leur vie utile. Préparer les satellites de cette manière durable permet de limiter les coûts et de renforcer la sécurité des futurs services en orbite.

« Le monde dépend plus que jamais des satellites, donc si l'environnement orbital est perturbé ou devient inutilisable, nos vies seront irrévocablement changées, a déclaré Nobu Okada, fondateur et PDG d'Astroscale. L'espace est un domaine spécial partagé par les secteurs commerciaux, civils et de défense, tous aussi importants les uns que les autres. Nous sommes fiers de nous associer à Mitsubishi Electric pour garantir que notre environnement orbital reste sûr, sécurisé et durable, et que davantage d'objets opérant dans l'espace soient conçus pour un entretien et un retrait futurs. »

À propos de Mitsubishi Electric

Forte de plus de 100 ans d'expérience dans la fourniture de produits fiables et de haute qualité, Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) est un leader mondial reconnu dans la fabrication, le marketing et la vente d'équipements électriques et électroniques utilisés dans le traitement de l'information et les communications, le développement spatial et les communications par satellite, l'électronique grand public, la technologie industrielle, l'énergie, le transport et les équipements de construction. Mitsubishi Electric contribue à l'enrichissement de la société grâce à la technologie dans l'esprit de son slogan « Changes for the Better » (des changements pour le meilleur). La société a enregistré un chiffre d'affaires de 4 476,7 milliards de yens (36,7 milliards de dollars américains*) au cours de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2022. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.MitsubishiElectric.com

* Les montants en dollars américains sont convertis du yen au taux de 122 yens pour 1 dollar américain, soit le taux approximatif du marché des changes de Tokyo au 31 mars 2022.

À propos d'Astroscale

Astroscale est la première entreprise privée dont la mission est de garantir le développement sûr et durable de l'espace au profit des générations futures et se consacre à l'entretien en orbite sur toutes les orbites.

Fondée en 2013, Astroscale conçoit des solutions innovantes et évolutives dans le domaine de la maintenance en orbite, notamment la prolongation de la durée de vie, la connaissance de la situation spatiale in situ, la fin de vie et l'élimination active des débris, afin de créer des systèmes spatiaux durables et d'atténuer l'accumulation croissante et dangereuse de débris dans l'espace. Astroscale définit également des analyses de rentabilité et collabore avec des parties prenantes gouvernementales et commerciales pour élaborer des normes, des réglementations et des mesures incitatives en vue d'une utilisation responsable de l'espace.

Astroscale, dont le siège social se trouve au Japon, a une présence internationale avec des filiales au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Israël. Astroscale est une société à risque en pleine expansion, qui s'efforce de promouvoir une croissance sûre et durable dans l'espace et de résoudre un problème environnemental croissant.

Pour en savoir plus sur Astroscale , rendez-vous sur www.astroscale.com .

