Mitsubishi Electric e Astroscale svilupperanno e produrranno bus satellitari

TOKYO, 27 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- Mitsubishi Electric Corporation, azienda leader nel settore della difesa e dello spazio, e Astroscale Holdings Inc, leader di mercato nella manutenzione dei satelliti e nella sostenibilità a lungo termine su tutte le orbite, hanno annunciato oggi che Mitsubishi Electric ha investito 25 milioni di dollari nel round di finanziamento della Serie G di Astroscale. Oltre all'investimento, le aziende hanno concordato di collaborare allo sviluppo e alla produzione congiunta di bus satellitari dal design sostenibile per le costellazioni di sicurezza nazionale giapponesi.

I bus satellitari saranno dotati di una piastra di attracco Astroscale, simile a un gancio di traino per auto, con un'interfaccia standardizzata. Ciò consentirà ad altri veicoli spaziali di ancorarsi e spostare o rimuovere i satelliti se questi non saranno in grado di deorbitare da soli al termine della loro vita operativa. Preparare i satelliti in questo modo sostenibile minimizza i costi e massimizza la sicurezza per i futuri servizi in orbita.

"Il mondo dipende dai satelliti come mai prima d'ora, quindi se l'ambiente orbitale dovesse essere interrotto o diventare inutilizzabile, le nostre vite cambierebbero irrevocabilmente", ha dichiarato Nobu Okada, fondatore e amministratore delegato di Astroscale. "Lo spazio è un dominio speciale condiviso dai settori commerciale, civile e della difesa, ugualmente importanti. Siamo orgogliosi di collaborare con Mitsubishi Electric per assicurare che il nostro ambiente orbitale rimanga sicuro, protetto e sostenibile, e che un maggior numero di oggetti che operano nello spazio siano progettati per una futura manutenzione e rimozione."

Informazioni su Mitsubishi Electric

Con oltre 100 anni di esperienza nella fornitura di prodotti affidabili e di alta qualità, Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) è leader mondiale riconosciuto nella produzione, commercializzazione e vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate per l'elaborazione delle informazioni e le comunicazioni, lo sviluppo spaziale e le comunicazioni satellitari, l'elettronica di consumo, la tecnologia industriale, l'energia, i trasporti e le attrezzature per l'edilizia. Mitsubishi Electric arricchisce la società con la tecnologia nello spirito del suo "Changes for the Better". La società ha registrato un fatturato di 4.476,7 miliardi di yen (36,7 miliardi di dollari USA*) nell'anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2022. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.MitsubishiElectric.com

*Gli importi in dollari statunitensi sono convertiti da yen al tasso di ¥122 = U.S.$1, il tasso approssimativo nel Tokyo Foreign Exchange Market al 31 marzo 2022

Informazioni su Astroscale

Astroscale è la prima azienda privata con la visione di garantire uno sviluppo sicuro e sostenibile dello spazio a beneficio delle generazioni future e si dedica all'assistenza in orbita su tutte le orbite.

Fondata nel 2013, Astroscale sta sviluppando soluzioni innovative e scalabili nell'intero scenario dei servizi in orbita, tra cui l'estensione della vita, la consapevolezza della situazione spaziale, la fine-vita, la rimozione attiva dei detriti, per creare sistemi spaziali sostenibili e mitigare il crescente e pericoloso accumulo di detriti nello spazio. Astroscale sta inoltre definendo casi aziendali e collaborando con gli attori governativi e commerciali per sviluppare norme, regolamenti e incentivi per un uso responsabile dello spazio.

Con sede in Giappone, Astroscale ha una presenza internazionale con filiali nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Israele. Astroscale è una società in rapida espansione che lavora per promuovere una crescita sicura e sostenibile nello spazio e per risolvere un problema ambientale crescente.

Ulteriori informazioni su Astroscale sono disponibili sul sito web www.astroscale.com.

SOURCE Astroscale Holdings