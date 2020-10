mobiquity® Money, la plateforme phare de services financiers numériques de Comviva, est rebaptisée mobiquity® Pay

NEW DELHI, 6 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Comviva , un leader mondial des solutions de mobilité, a rebaptisé mobiquity® Money, sa plateforme emblématique de services financiers numériques, certifiée Label blanc. Elle s'appelle désormais « mobiquity® Pay ». La plateforme et la marque mobiquity® ont été lancées en 2007. En un peu plus d'une dizaine d'années, cette plateforme est devenue l'une des plus importantes plateformes de services financiers numériques au monde. Elle fournit plus de 70 services financiers numériques dans plus de 50 pays, répondant aux besoins financiers de plus de 120 millions de consommateurs et traitant 7 milliards de transactions pour une valeur annuelle de 130 milliards de dollars.

S'exprimant sur le changement de nom, Srinivas Nidugondi, le vice-président exécutif et directeur d'exploitation du service des solutions financières numériques de Comviva, a déclaré : « Le secteur des services financiers numériques évolue rapidement, les consommateurs exigeant des produits financiers complets qui offrent de nouveaux services, présentent des caractéristiques novatrices et facilitent des paiements plus rapides et une expérience harmonieuse. Pour répondre à ces besoins, nous avons fait passer notre plateforme mobiquity® Money, largement déployée, au niveau supérieur en dévoilant une nouvelle identité de marque, mobiquity® Pay. »

« Ce changement concorde avec notre vision consistant à simplifier les paiements numériques, améliorer l'expérience des consommateurs et répondre aux besoins de tous les segments de consommateurs, depuis les personnes sans compte en banque à celles en possédant un. mobiquity® Pay offre aux consommateurs ayant un compte en banque et une carte de paiement la possibilité d'enregistrer un moyen de paiement comme une carte de crédit, une carte de débit ou un compte bancaire avec le portefeuille numérique pour effectuer des paiements. Pour les consommateurs mal desservis en termes de services financiers et ayant besoin d'un portefeuille numérique, mobiquity® Pay offre un compte à valeur stockée (SVA) et un portefeuille numérique prépayé simplifiant de multiples transactions financières, telles que les virements, les paiements de factures et de commerçants, le versement de salaires, etc. »

mobiquity® Pay repose sur une architecture de micro-services. Les micro-services sont conçus et développés pour être entièrement indépendants et réutilisables. L'auto-évolutivité d'un micro-service indépendant de tout autre micro-service exécuté dans le système permet une régulation efficace de la charge. L'architecture améliore la fiabilité et la sécurité de la plateforme grâce à des capacités d'auto-surveillance et d'auto-réparation via une sonde de disponibilité (readinessProbe), une sonde d'activité (livenessProbe) et un arrêt en douceur, sans perte de données (graceful).

mobiquity® Pay accélère également le lancement de nouveaux services de paiement numérique, offrant un avantage concurrentiel aux fournisseurs de services financiers numériques. La plateforme permet de lancer rapidement des services de paiement numérique, en un cinquième environ du temps nécessaire pour procéder au lancement avec une architecture d'extensibilité. Le directeur de création de services participe à la création de nouveaux services en clonant les services existants et en modifiant le flux commercial. mobiquity® Pay accélère l'expansion rapide des services pour les développeurs et les fournisseurs de services tiers, en proposant des API ouvertes pour permettre l'intégration à l'écosystème des services financiers numériques. En soutenant plus de 1 000 intégrations menées dans le cadre de déploiements, mobiquity® Pay fournit aux équipes technologiques une couche intergicielle pour permettre des intégrations tierces plus rapides, réduisant ainsi considérablement le temps de mise en marché.

mobiquity® Pay est une plateforme cloud native, dotée de toute une série de technologies open source. Elle permet d'obtenir une chaîne d'approvisionnement de matériel ouverte. Le déploiement dans le cloud permet de réduire les coûts de lancement d'un service de paiement numérique et, par la suite, facilite une évolution rapide. Il favorise également la rentabilité économique de l'infrastructure partagée à long terme. La chaîne d'approvisionnement ouverte permet de réduire le coût du matériel. Elle prend en charge le déploiement dans les clouds privés et publics. La plateforme mobiquity® Pay permet également le déploiement entièrement automatisé sans temps d'arrêt. Cela est possible grâce à une approche basée sur l'intégration continue et la livraison continue (CI/CD).

La plateforme mobiquity® Pay de Comviva est une plateforme holistique au service des consommateurs, des fournisseurs de services et de leurs partenaires. Elle facilite les paiements numériques pour tous les segments de clients, que ces derniers disposent d'un compte bancaire ou non, par le biais de tous les facteurs et modes de forme comme le protocole USSD, les applications mobiles, le système IVR, le Web, les codes QR, la communication en champ proche (CCP), et autres. Le changement de marque renforcera la position de leadership de la plateforme et sa capacité à fournir une solution à guichet unique répondant à toutes les exigences relatives à l'argent, au portefeuille et aux paiements numériques.

