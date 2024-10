Modern Meadow nomme David Williamson au poste de directeur général

Fort de son expérience dans les domaines de la science des matériaux, de la biotechnologie et des environnements de production, Williamson devrait prendre la tête de l'entreprise à partir du 14 octobre.

Modern Meadow continue de développer sa marque BIO-VERA® et d'étendre sa production.

NUTLEY, N.J., 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Modern Meadow, leader dans le domaine des matériaux durables, a annoncé que David Williamson, PhD, passera du poste de président et directeur des opérations (COO) à celui de directeur général (CEO), à compter du 14 octobre 2024. Le Dr Williamson a occupé plusieurs fonctions au sein de l'entreprise depuis 2015 et sera désormais le fer de lance de sa prochaine phase de croissance. En tant que PDG, M. Williamson continuera à mettre en œuvre le plan de croissance stratégique de l'entreprise afin de créer des matériaux biofabriqués durables qui offrent de nouveaux niveaux de performance, de durabilité et de possibilités de conception.

« Chez Modern Meadow, nous sommes tous passionnés par la technologie et l'innovation, et je suis fier de nous conduire vers notre prochain chapitre, alors que nous continuons à faire avancer notre mission de commercialisation de matériaux alternatifs durables et transformateurs, tels que BIO-VERA », a déclaré le Dr Williamson. « Modern Meadow se trouve à une étape charnière, où nous nous appuyons sur notre site pour franchir une étape importante dans la production et produire 500 000 mètres carrés par an de notre BIO-VERA. Cette étape souligne la maturité du marché et la rentabilité de BIO-VERA, ce qui permet à Modern Meadow de répondre à la demande croissante des fabricants d'équipements d'origine (OEM), des marques et des tanneries haut de gamme qui adoptent activement ce matériau. »

La stratégie de Modern Meadow comprend

Rationalisation des opérations pour une efficacité accrue

Développer sa présence sur le marché européen

Soutenir les efforts de commercialisation et d'adoption de la marque en prolongeant sa piste opérationnelle.

La société continuera également à renforcer et à étendre la marque BIO-VERA en développant des messages de marque rafraîchis, en étroite collaboration avec ses partenaires commerciaux, afin de donner vie à la marque pour les consommateurs et l'industrie.

À propos de Modern Meadow

Modern Meadow se concentre sur la création de biomatériaux innovants qui ont un impact positif sur le monde. Son principal produit, BIO-VERA®, est un nouveau matériau durable transformateur qui est non seulement beau, mais aussi plus solide et plus léger que les matériaux traditionnels. Composé à plus de 90 % de carbone renouvelable, BIO-VERA est fabriqué à l'aide de Bio-Alloy™, un mélange flexible de protéines et de polymères. Cette approche permet à Modern Meadow de réduire sa dépendance à l'égard des produits à base de pétrole et des produits d'origine animale sans sacrifier la qualité. BIO-VERA est conçu pour s'intégrer facilement dans les processus de production existants utilisés par des industries telles que l'automobile, la chaussure, le mobilier et les accessoires de mode, ce qui en fait une option pratique pour une utilisation immédiate. Modern Meadow travaille en étroite collaboration avec des marques de premier plan comme Tory Burch et des leaders de l'industrie comme BASF, Bader et ISA TanTec pour s'assurer que ses produits sont de la plus haute qualité et entièrement traçables depuis son laboratoire jusqu'aux marques que les gens aiment. Pour plus d'informations, visitez modernmeadow.com ou suivez l'entreprise sur LinkedIn et Instagram.

