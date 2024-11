Module-T France étend ses solutions modulaires à toute la France

En mettant l'accent sur les matériaux respectueux de l'environnement et les conceptions innovantes, Module-T France élargit son offre de produits pour répondre aux besoins croissants de la construction modulaire en France.

PARIS, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Module-T France, leader de la construction modulaire avec plus de 15 ans d'expérience internationale, est fier d'annoncer l'élargissement de sa gamme de produits sur le marché français. Module-T France propose désormais une gamme de solutions modulaires, dont Bungalow Bureau, Bungalow Vestiaire, Bungalow WC et Bungalow de Chantier, conçues pour répondre à des besoins variés dans différents secteurs, des projets commerciaux aux infrastructures publiques.

Module-T France expands its modular solutions across France

« Avec cette expansion, nous répondons à la demande croissante de solutions de construction rapides, efficaces et durables en France », a déclaré Yigit Ozdemir, directeur des ventes régionales chez Module-T France. « Nos structures modulaires sont construites selon les normes les plus strictes, garantissant durabilité et confort tout en répondant aux besoins spécifiques des zones urbaines et rurales ».

Des matériaux respectueux de l'environnement combinés à une conception économe en énergie

L'engagement de Module-T France en faveur du développement durable se traduit par l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et par des conceptions à haut rendement énergétique. L'entreprise donne la priorité à la réduction de l'impact sur l'environnement par l'utilisation efficace des ressources, en s'alignant sur les efforts mondiaux de réduction des émissions de carbone dans le secteur du bâtiment. Selon le PNUE, les bâtiments et constructions contribuent à environ 21 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui fait de la construction modulaire une stratégie clé pour réduire ces chiffres.

La gamme polyvalente de Module-T France comprend des solutions pour des espaces de bureaux permanents et temporaires, des cabines de WC, des cantines et des salles de classe adaptées aux municipalités et aux institutions locales. Module-T France veille à ce que ses produits soient adaptables et répondent aux divers besoins des clients dans différents secteurs. « Nous visons à fournir des solutions modulaires qui non seulement soutiennent le marché français, mais renforcent également l'économie locale en collaborant avec des partenaires régionaux », a ajouté M. Özdemir.

Le marché européen de la construction modulaire devrait être évalué à environ 27 milliards d'euros d'ici 2030, l'expansion de Module-T France est bien positionnée pour capturer une part significative de ce secteur en pleine croissance. L'expertise de l'entreprise en matière de méthodes de construction préfabriquées garantit une réalisation rapide des projets, une livraison de qualité et un minimum de perturbations, ce qui en fait un choix privilégié pour les entreprises et les institutions. Directeur des Ventes Regional

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2560333/Module_T_France.jpg

