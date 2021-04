MoEngage est désigné comme l'un des meilleurs fournisseurs de solutions de marketing personnalisé en 2021 par le magazine MarTech Outlook

SAN FRANCISCO, 28 avril 2021 /PRNewswire/ -- MoEngage, la plateforme d'engagement clients basée sur la connaissance, a été reconnue comme l'un des dix meilleurs « fournisseurs de solutions de marketing personnalisé 2021 » par MarTech Outlook , un grand magazine de technologie marketing et une ressource importante pour les directeurs de marketing et autres responsables du marketing et de la technologie.

La solution de personnalisation de MoEngage est fondée sur la connaissance et permet une hyper-personnalisation à grande échelle sur plusieurs canaux, grâce à son moteur d'intelligence artificielle, Sherpa. MoEngage rassemble des sources de données originales et tierces pour permettre aux spécialistes du marketing de créer un profil complet et unique du client. Sa plateforme d'IA prédictive analyse les données pour faire apparaître des informations exploitables, alimentant une segmentation dynamique, pour ensuite suggérer et recommander l'action suivante en fonction de ces données afin d'élaborer les campagnes cross-canal les plus pertinentes pour chaque individu.

« Nous sommes heureux d'annoncer que MoEngage a fait son entrée dans notre classement des 10 meilleurs fournisseurs de solutions de marketing personnalisé en 2021 », a déclaré Debra Morgan, directrice de la rédaction du magazine MarTech Outlook. « Cette reconnaissance témoigne de l'efficacité de la plateforme d'engagement client de MoEngage qui permet d'analyser le comportement des clients et d'en tirer des informations significatives et du contenu hyper-personnalisé dans le bon format et au bon moment. »

Les clients peuvent utiliser MoEngage pour obtenir des données exploitables à portée de main, telles que le comportement des clients, l'analyse de l'entonnoir, le parcours du client et l'analyse des cohortes, puis exploiter ces informations afin d'augmenter les conversions, d'attirer les clients et de les fidéliser tout au long de leur cycle de vie. « La personnalisation est un élément important de notre stratégie d'engagement clients. MoEngage a joué un rôle essentiel en nous aidant à étendre notre action auprès des clients sur tous les canaux et à nous engager auprès d'eux de manière plus individuelle », a déclaré Natalie Maxfield, responsable de la croissance mobile mondiale de McAfee.

« Les consommateurs d'aujourd'hui exigent une expérience cohérente, permanente et contextuelle sur tous les canaux, au moment de l'engagement, sur le canal qu'ils préfèrent », a déclaré Raviteja Dodda, cofondatrice et PDG de MoEngage. « Chez MoEngage, nous continuons d'investir pour permettre une personnalisation plus intelligente alimentée par l'IA, afin que des spécialistes du marketing puissent orchestrer à l'échelle des expériences individuelles basées sur des moments uniques pour des millions de personnes. C'est un honneur d'être reconnu par MarTech Outlook dans cette catégorie, qui souligne notre stratégie et notre engagement envers nos clients. »

Plus de 1 200 clients internationaux, dont des marques comme Ally Financial, Hearst, Samsung, McAfee, Generali, Danone, CIMB Bank, Deutsche Telekom [T-Mobile], Travelodge, Flipkart, OYO, font confiance à MoEngage pour proposer des expériences client personnalisées. Vous pouvez consulter l'interview de MoEngage avec Martech Outlook ici. Pour en savoir plus sur MoEngage,consultez le site www.moengage.com.

À propos de MoEngage

MoEngage est une plateforme d'engagement client basée sur la connaissance, conçue pour les spécialistes du marketing et les propriétaires de produits obnubilés par le client. MoEngage permet l'hyper-personnalisation à l'échelle de plusieurs canaux comme les notifications push, les e-mails, l'in-app, le Web push, les messages sur site et les SMS. Grâce à l'automatisation et à l'optimisation basées sur l'IA, les marques peuvent analyser le comportement de leur public et s'impliquer auprès des consommateurs dans une communication personnalisée à chaque point de contact tout au long de leur cycle de vie. Plus de 1 200 marques dans 35 pays utilisent MoEngage pour envoyer 50 milliards de messages à 500 millions de consommateurs chaque mois. Possédant des bureaux dans neuf pays, MoEngage est soutenu par des investisseurs de renom tels que Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Helion Ventures, Exfinity Ventures et Venture East. Pour en savoir plus, consultez le site www.moengage.com.

À propos de MarTech Outlook

Martech Outlook est une plateforme pour les entreprises qui souhaitent faire connaître leur solution martech innovante et inédite à un public plus large et décrire la manière dont leurs services proposés seraient bénéfiques pour éradiquer les problèmes existants. Martech Outlook dresse une liste des meilleures solutions de service disponibles sur le marché, après avoir fait l'objet d'une recherche et d'une analyse approfondies par nos experts du secteur. Pour plus d'informations, consultez le site : www.martechoutlook.com

