MoEngage est reconnue comme un acteur majeur selon le rapport de gestion de campagnes au sein de plusieurs canaux de 2 021 mené par une société de sondage indépendante

Le rapport mentionne MoEngage parmi les meilleurs fournisseurs dans la gestion de campagnes sur plusieurs canaux. L'entreprise a obtenu les meilleures notes possible dans 9 catégories, y compris l'intelligence artificielle, la personnalisation, ainsi que les tests et l'optimisation.

SAN FRANCISCO, 13 août 2021 /PRNewswire/ -- MoEngage, la plateforme d'engagement de la clientèle fondée sur des renseignements, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue comme un acteur majeur dans le rapport The Forrester WaveTM :Cross-Channel Campaign Management (Independent Platforms) du troisième trimestre de 2021.

Les solutions de gestion de campagne multicanal aident les marques à mieux comprendre leurs clients et à établir des liens avec eux dans l'ensemble de l'expérience client en ligne et hors ligne. Les puissantes capacités fondées sur l'intelligence artificielle de MoEngage permettent aux spécialistes du marketing et aux gestionnaires de produits d'identifier les meilleurs clients à cibler au moyen de messages personnalisés à un rythme sans précédent. Dans le plus récent rapport de Forrester Research, MoEngage a été reconnue pour ses renseignements obtenus grâce à l'IA, sa personnalisation de l'engagement et ses analyses conviviales pour les spécialistes du marketing. MoEngage a obtenu les notes les plus élevées possible dans neuf catégories, soit l'intelligence artificielle, la personnalisation, les appareils mobiles, les profils et préférences des clients, les tests et l'optimisation, l'intelligence numérique, les nouveaux canaux, les médias sociaux et la publicité numérique, et la gestion du rendement des efforts de marketing.

« Nous croyons que la reconnaissance de MoEngage par Forrester confirme notre vision et notre conviction selon laquelle l'engagement de la clientèle fondé sur les moments et l'intelligence artificielle représente l'avenir, a déclaré Raviteja Dodda, PDG et cofondateur de MoEngage. Nous sommes déterminés à faire en sorte que nos clients atteignent leurs objectifs plus rapidement en leur offrant une technologie d'engagement de la clientèle axée sur les renseignements qui permet aux marques de centraliser toutes leurs communications et leurs campagnes et de concrétiser leurs meilleures idées. »

MoEngage connaît une croissance rapide et, au cours de la dernière année, l'entreprise a acquis plus de 250 nouveaux clients. Aujourd'hui, plus de 1 200 marques mondiales font confiance à MoEngage pour dynamiser l'engagement de leur clientèle, y compris des marques comme McAfee, Nestlé, Domino's, Deutsche Telekom, Travelodge, Ally Financial, Byju's, Flipkart et CIMB Bank.

« Grâce à notre partenariat stratégique avec MoEngage, nous avons été en mesure de stimuler l'innovation et d'optimiser la valeur pour notre entreprise, nos clients et nos partenaires, a déclaré Ashutosh Lall, gestionnaire de produits de McAfee. Les capacités reposant sur l'intelligence artificielle de l'entreprise ont permis à nos équipes de marketing d'optimiser le rendement de notre campagne et d'offrir une expérience client beaucoup plus personnalisée et axée sur les moments, à grande échelle. »

MoEngage donne aux équipes les moyens d'acquérir des connaissances axées sur l'IA et les bons outils d'engagement pour créer des expériences client significatives à grande échelle au sein de canaux comme le Web, les appareils mobiles, la messagerie par e-mails, les réseaux sociaux, et plus encore. « Les innovations alimentées par l'IA aident nos clients à accroître leur efficacité grâce à des connaissances plus approfondies sur les consommateurs, à l'automatisation et à la personnalisation entre les canaux, ce qui aide à atteindre de nouveaux niveaux de réussite, a ajouté Raviteja Dodda. Nous sommes absolument stupéfaits par ce que nos clients ont pu accomplir, et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à bâtir l'avenir ensemble. »

Pour accéder à votre exemplaire gratuit du rapport The Forrester WaveTM : Cross-Channel Campaign Management (Independent Platforms) du troisième trimestre de 2021, cliquez ici.

À propos de MoEngage

MoEngage est une plateforme d'engagement de la clientèle axée sur les renseignements. Plus de 1 200 marques mondiales de consommateurs lui font confiance, à l'instar d'Ally Financial, de McAfee, de Flipkart, de Nestlé, de T-Mobile, de Travelodge, et plus encore. MoEngage donne aux spécialistes du marketing et aux propriétaires de produits des renseignements sur le comportement des clients et la capacité de s'y adapter pour établir des liens avec eux à travers des canaux comme le Web, les appareils mobiles, la messagerie par e-mails, les réseaux sociaux et la messagerie personnalisée. Les marques de consommation de 35 pays font appel à MoEngage pour envoyer plus de 50 milliards de messages afin d'établir des liens avec 900 millions d'utilisateurs chaque mois. Avec des bureaux dans neuf pays, MoEngage est soutenue par Multiple Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast et Helion Ventures.

Pour en savoir plus, consultez le site www.moengage.com.

Liens connexes

https://www.moengage.com/

moengage.com



SOURCE MoEngage