MOËT HENNESSY ET BEYONCE KNOWLES-CARTER DEVOILENT UN NOUVEAU WHISKY : SIRDAVIS

Un whisky primé qui offre une nouvelle facette inattendue du whisky américain

NEW YORK, 20 août 2024 /PRNewswire/ -- Beyoncé Knowles-Carter s'est associée à Moët Hennessy, filiale du Groupe LVMH, pour créer SirDavis, un nouveau whisky américain. Cette joint-venture inédite reflète une vision commune entre Beyoncé Knowles-Carter et Moët Hennessy autour de l'avenir du whisky américain.

SirDavis

Beyoncé Knowles-Carter a sollicité Moët Hennessy pour l'aider à créer un whisky aux saveurs singulières reflétant un whisky unique. Moët Hennessy, cherchant à développer sa présence sur le marché du whisky américain, a tout de suite pris part au projet. Ensemble, ils ont créé un produit qui a mis plusieurs années à voir le jour.

SirDavis est un hommage à Davis Hogue, l'arrière-grand-père de Beyoncé Knowles-Carter, fermier et contrebandier de whisky dans le sud des États-Unis du temps de son vivant. Quatre générations plus tard, cet héritage prend forme.

« SirDavis n'est pas seulement un nouveau whisky américain singulier dont nous sommes fiers. C'est également le témoignage de l'engagement sans faille de LVMH et de Beyonce Knowles-Carter en faveur du savoir-faire, du patrimoine et de l'innovation. » déclare Bernard Arnault, Président Directeur Général de LVMH.

Pour orchestrer cette création, Moët Hennessy a fait appel à Dr. Bill Lumsden, un maître distillateur primé et respecté dans l'univers des spiritueux pour son travail sur les marques de whisky écossais Glenmorangie et Ardbeg.

Lumsden a sélectionné avec soin le mélange de céréales servant de base au liquide : 51 % de seigle et 49 % d'orge maltée, une offre rare dans le monde du whisky américain. Il a ensuite combiné des techniques traditionnelles de fabrication du whisky pour donner naissance à SirDavis. Un whisky à la texture élégante avec une sensation en bouche rappelant les whiskies japonais et écossais, qui conserve néanmoins les saveurs robustes et profondes typiques du seigle américain.

« Avec SirDavis, nous avons cherché à défier les normes des whisky américains et offrir quelque chose de nouveau », a déclaré Dr. Bill Lumsden. « La sélection unique des grains et une deuxième maturation inhabituelle en fûts de sherry nous ont permis de créer un profil signature pour SirDavis ».

Un engagement fortement récompensé puisque SirDavis a été soumis de manière anonyme à de nombreux concours autour des spiritueux, avant son lancement. Il a notamment remporté le prix Best In Class For American Whiskey aux SIP (Spirits International Prestige) Awards 2023, surpassant plus de 100 autres liquides au sein de la catégorie. Décerné à une seule marque par catégorie, ce prix est réservé aux spiritueux premium recevant les scores les plus élevés de leurs catégories respectives et constitue la plus haute distinction de SIP (Spirits International Prestige) décernée par des juges consommateurs.

Parmi les autres récompenses, SirDavis a été couronné d'une médaille d'or (95 points) au New York International Spirits Competition 2023 et obtenu une note de 93 points au Ultimate Spirits Challenge 2023. Des distinctions qui dévoilent la qualité de ce whisky.

La bouteille SirDavis est épurée, avec un verre nervuré qui capte la lumière et met en valeur le liquide. Elle comporte également un médaillon noir avec un cheval en bronze, emblème symbolisant les racines texanes de SirDavis et de sa co-fondatrice. Le flacon de SirDavis, singulier et orignal, représente des éléments de design qui font de cette bouteille un symbole d'une qualité remarquable.

En référence aux racines sudistes de Beyoncé Knowles-Carter, le whisky est affiné, assemblé et embouteillé dans son état natal, le Texas. Contrairement à d'autres acquisitions, SirDavis marque l'histoire devenant la première marque de spiritueux de Moët Hennessy entièrement développée en interne par Moët Hennessy aux États-Unis, avec un siège social à Houston, au Texas.

INFORMATIONS PRATIQUES

SirDavis est vendu au prix conseillé de 89€ TTC.

Disponible en précommande sur SirDavis.com dès le 20 août 2024.

Puis disponible à partir de septembre 2024 en CHR et caves à Paris, Londres et Tokyo ainsi qu'à travers les Etats-Unis et dans certains aéroports internationaux.

À PROPOS DE SIRDAVIS WHISKY

Avec cette première joint-venture inédite, la création de SirDavis, reflète la vision partagée entre Moët Hennessy et Beyoncé Knowles-Carter de l'avenir du whisky américain. Avec un profil de goût distinctif, SirDavis a pour mission de redéfinir cette catégorie.

Créé avec Dr. Bill Lumsden, cinq fois Master Distiller of the Year du International Whisky Competition, SirDavis offre un profil de goût unique et redéfinit les saveurs du whisky américain en s'inspirant des styles japonais et écossais. SirDavis innove en rompant avec les normes traditionnelles de la catégorie avec un mélange de grains comprenant 51 % de seigle et 49 % d'orge. Sa seconde maturation en fûts de sherry lui confère des saveurs soyeuses et complexes révélant des arômes de fruits rouges et d'épices comme le clou de girofle et la cannelle. Cette composition harmonieuse entre les notes épicées typiques du seigle et les saveurs de fruits rouges offre une nouvelle interprétation de ce whisky. Le liquide a été primé à plusieurs reprises : nommé Best In Class aux SIP Awards 2023, 95 points et une médaille d'or au New York International Spirits Competition 2023, et 93 points au Ultimate Spirits Challenge 2023. SirDavis est fini, assemblé et embouteillé dans l'état natal de Beyoncé Knowles-Carter, le Texas.

Pour en apprendre plus sur SirDavis : SirDavis.com

À PROPOS DE MOËT HENNESSY

Moët Hennessy est la division vins et spiritueux de LVMH, qui détient également des domaines viticoles de renom à travers « LVMH Vins d'Exceptions ». Regroupant vingt-sept Maisons, reconnues internationalement pour la richesse de leurs terroirs, la qualité de leurs produits et le savoir-faire artisanal avec lequel elles sont créées, Moët Hennessy s'engage depuis de nombreuses années dans son programme environnemental et social, Living Soils Living Together.

Ao Yun, Ardbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Bodega Numanthia, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Cheval des Andes, Clos19, Cloudy Bay, Cravan, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Joseph Phelps Vineyards, Krug, Mercier, Minuty, Moët & Chandon, Newton, Ruinart, Terrazas de los Andes, Veuve Clicquot, Volcán de mi Tierra, Woodinville.

