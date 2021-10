Moët Hennessy s'engage dans une nouvelle étape pour réduire son empreinte carbone, avec des objectifs ambitieux approuvés par SBTi

Depuis plusieurs années, les Maisons de Moët Hennessy ont mis en place de nombreuses actions pour optimiser leur empreinte carbone tout au long de leur chaine de valeur. Pour accélérer ses efforts, Moët Hennessy se fixe un objectif ambitieux : une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue d'ici 2030 par rapport à 2019 sur les scopes 1,2 et 3. Cet engagement s'inscrit comme une nouvelle étape importante dans son programme de développement durable, Living Soils Living Together.

Créée par le Carbon Disclosure Project (CDP), le Pacte mondial des Nations Unies, le World Ressources Institute et le Fonds mondial pour la nature (WWF), la SBTi a pour mission d'aider les entreprises à définir des objectifs de réduction des émissions de GES conformément aux dernières données scientifiques en matière de climat.

« Nous sommes convaincus que nous avons une responsabilité importante aux côtés de l'industrie des Vins et Spiritueux pour réduire significativement notre empreinte carbone tout au long de la chaine de valeur tout en développant la biodiversité dans nos terroirs. Nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux que nous nous engageons à suivre régulièrement et à intégrer dans la stratégie globale de Moët Hennessy. » déclare Philippe Schaus, Président de Moët Hennessy.

Afin d'atteindre cet objectif ambitieux, Moët Hennessy va se concentrer sur les 4 actions qui ont le plus d'impact pour réduire son bilan carbone : Diminuer les impacts carbones issus des matières premières, écoconcevoir ses emballages, déployer les énergies renouvelables et promouvoir les transports à faible émission de carbone. L'ensemble des équipes de Moët Hennessy partage et soutient cette ambition qui s'inscrit dans la démarche d'une entreprise responsable et s'engage à intégrer ce challenge dans ses activités quotidiennes. Par ailleurs, la division Vins et Spiritueux de LVMH continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires externes, des fournisseurs aux clients, pour pouvoir, ensemble, réaliser cette trajectoire.

« Nous sommes conscients que notre objectif est très ambitieux, mais c'est ce que nous devons nous fixer pour relever l'un des plus grands défis auxquels notre monde est confronté aujourd'hui. Nous aurons besoin de nos équipes, nos partenaires pour mener des actions audacieuses et nous comptons également sur des innovations disruptives pour atteindre notre objectif climat » affirme Sandrine Sommer, Directrice du Développement Durable de Moët Hennessy.

A propos de Moët Hennessy

Moët Hennessy, la division Vins et Spiritueux de LVMH, regroupe vingt-cinq Maisons, reconnues internationalement pour la richesse de leurs terroirs, la qualité de leurs produits et le savoir-faire artisanal dont elles sont issues. Le groupe LVMH détient également des domaines viticoles de renom au travers de "LVMH Vins d'Exceptions".

Depuis de nombreuses années, soucieuse de transmettre un monde meilleur aux générations futures, la société Moët Hennessy s'est engagée dans le programme Living Soils Living Together qui s'articule autour de quatre engagements clés : régénération des sols, atténuation des répercussions sur le climat, engagement des populations et autonomisation du personnel. La société Moët Hennessy est fière de promouvoir un environnement de travail diversifié, équitable et inclusif pour tous.

A propos de l'initiative Science Based Targets (SBTi)

Lancée en juin 2015, l'initiative Science Based Targets (SBTi) est un projet conjoint du Carbon Disclosure Project (CDP), du Global Compact des Nations Unies, du World Ressource Institute (WRI) et du World Wildlife Fund (WWF).

L'initiative vise à encourager les entreprises à définir des objectifs de réduction (aussi appelés cibles de réduction) des émissions de gaz à effet de serre (GES) en cohérence avec les préconisations scientifiques. Il s'agit de promouvoir des stratégies alignées sur le niveau de décarbonisation requis pour maintenir l'augmentation des températures mondiales en deçà de 2°C, voire en deçà de 1,5°C, par rapport aux températures préindustrielles, conformément aux recommandations du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et à l'Accord de Paris sur le Climat.

