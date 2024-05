Momcozy a conclu avec succès la campagne « Momcozy Village » de la fête des Mères pour soutenir la maternité

NEW YORK, 15 mai 2024 /PRNewswire/ -- En réfléchissant à sa récente campagne de la fête des Mères, Momcozy, une marque mondiale de mères et de bébés à guichet unique, réaffirme son engagement à soutenir les mères grâce à son initiative « Momcozy Village ». Inspirée par le dicton « Il faut un village pour élever un enfant », Momcozy a étendu ce concept à la maternité, créant une communauté chaleureuse qui garantit qu'aucune mère ne navigue seule dans son parcours parental. La campagne était axée sur le « soutien réel », la « connexion réelle » et le « véritable confort », chacun conçu pour nourrir et autonomiser les mères.

L'approche multidimensionnelle de la campagne comprenait un « soutien réel » grâce à un webinaire virtuel où les mères ont trouvé des outils et des ressources précieux axés sur le soutien en santé mentale et un livre blanc complet qui explorait les besoins et les défis de la maternité moderne. Des produits à venir, tels que la pompe à sein mains Mobile Flow™, la crème contre l'érythème fessier des couches et un réchauffeur de lait portable, seront lancés au deuxième et au troisième trimestre, incarnant des solutions pratiques qui accompagnent les mères de la grossesse au début de la maternité.

Mettant en évidence la « vraie connexion », Momcozy a organisé des événements importants à Babylist Beverly Hills et des rassemblements communautaires engageants à La Jolla et à Culver City. Ces rassemblements illustrent le concept de village de la campagne, permettant aux mères de se connecter physiquement, de découvrir directement des produits Momcozy innovants et de partager leur parcours de maternité. En outre, les plans visant à étendre ces événements percutants à un plus grand nombre de villes américaines soulignent l'engagement de Momcozy à améliorer le soutien maternel à l'échelle nationale, fortement aligné sur l'idée du « village » de créer des réseaux communautaires étendus et solidaires.

Pourtant, cela ne s'est pas arrêté là. En ligne, le groupe Momcozy Facebook et d'autres plateformes numériques ont contribué à favoriser une communauté dynamique où les mères pouvaient partager, se connecter et se soutenir mutuellement. Des activités telles que des cours virtuels dirigés par un physiothérapeute et un don de 7 jours, où les mères ont partagé des conseils personnels et des expériences pour gagner des prix, ont enrichi davantage l'expérience de la communauté en ligne.

Dans l'ensemble, il était clair que Momcozy a fait un excellent travail en tissant l'éthos du « vrai confort » tout au long de chaque initiative, en se concentrant sur le confort, la facilité et le soutien émotionnel. La campagne a non seulement fourni des ressources, mais a également cultivé un environnement où chaque mère pouvait trouver du réconfort et de la force en compagnie des autres. Cet engagement à entretenir une atmosphère chaleureuse et solidaire s'aligne de manière transparente sur la vision de Momcozy de toujours donner la priorité aux mères.

Comme le conclut la campagne « Momcozy Village », elle laisse derrière elle une communauté renforcée où le mantra « les mamans aident les mamans » résonne profondément. Cette initiative a non seulement mis en évidence l'importance de la communauté dans la maternité, mais elle a également permis aux mères de s'entraider grâce aux expériences et aux défis communs de l'éducation des enfants.

À propos de Momcozy

Depuis 2018, Momcozy apporte le meilleur confort aux mères avec des pompes à sein portables, des soutiens-gorge et d'autres produits de soins maternels. Approuvé par 3 millions de mères dans plus de 60 pays, Momcozy est un compagnon pour les femmes, de la grossesse à la maternité précoce. Grâce à son innovation continue et à son engagement à créer des designs douillets nés de l'amour, Momcozy gagne en portée et en impact pour rendre la vie des mères plus facile dans le monde entier.