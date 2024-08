Momcozy conclut avec succès sa campagne du mois de l'allaitement : « Breaking Breastfeeding Barriers » permet aux mères de s'émanciper

NEW YORK, 30 août 2024 /PRNewswire/ -- En août, la marque mondiale de produits pour les mères et les bébés Momcozy a terminé sa campagne percutante pour le mois de l'allaitement, « Break Breastfeeding Barriers » (Lever les barrières à l'allaitement maternel), qui témoigne de l'engagement de l'entreprise à autonomiser les mères et à améliorer leurs expériences de l'allaitement.

En réfléchissant à l'ensemble de la campagne, Lalaina Rabary, responsable marketing de Momcozy pour l'Amérique du Nord, a déclaré : « Notre objectif ce mois-ci n'était pas seulement d'apporter un soutien, mais aussi de célébrer le parcours unique de chaque mère grâce à des relations enrichissantes et des ressources approuvées par des experts. Chez Momcozy, nous donnons la priorité aux mères, en leur offrant des solutions innovantes, du confort et du soutien afin de leur apporter de la joie et faciliter leur expérience de la maternité. »

Au cœur de la campagne figurait la tournée en bus déconnectée en partenariat avec Pumpspotting sur Barb the Breast Express. Cette tournée a fait de nombreux arrêts dans des communautés, facilitant ainsi les interactions directes avec les mères. Des discussions sur les défis de l'allaitement, des cadeaux et des activités attrayantes ont été organisés pour soutenir et encourager les mères tout au long de leur parcours.

L'événement important qui s'est déroulé à Washington D.C. a marqué un autre point culminant de la campagne. En partenariat avec l'American College For Nurse-Midwives, Pumpspotting et District Motherhued, la soirée a été l'occasion de nouer des contacts, de distribuer des produits et de réaliser des portraits d'allaitement. L'événement a également mis l'accent sur des présentations d'autosoins adaptées aux mères et aux professionnels de la maternité.

En outre, le volet en ligne de la campagne a connu un succès sans précédent, attirant plus de 2 000 participants au niveau mondial pour la série de webinaires de ce mois-ci. Notamment, la série de webinaires sur l'allaitement, animée par Emily Silver, consultante en lactation certifiée par le conseil international et infirmière praticienne familiale de la NAPS, a généré plus de 5 000 inscriptions, ce qui témoigne de l'intérêt considérable et de la participation active du public.

En complément de ce succès, l'initiative de narration communautaire a encouragé les mères à partager leurs réussites en matière d'allaitement, amplifiant ainsi l'impact de la campagne grâce à des partenariats avec des fournisseurs d'équipements médicaux durables et des experts en maternité.

Momcozy s'engage à collaborer avec des experts et des organisations du secteur, à fournir un soutien continu aux produits et à aider la communauté à défendre les mères qui allaitent. L'entreprise cherchera également à attirer l'attention sociale de manière plus soutenue afin de susciter des changements positifs et de défendre le bien-être des mères dans le monde entier.

Momcozy est une marque mondiale de confiance pour les mères et les bébés, au service de plus de 4,5 millions de mères dans plus de 60 pays et régions. Depuis 2018, nous avons évolué pour répondre aux besoins uniques des mamans et de leurs familles, proposant une gamme de produits allant de la grossesse au début de la maternité. En tant que Cozy Reformer, nous donnons toujours la priorité aux mamans, proposant des solutions innovantes, du confort et du soutien afin d'apporter de la joie et de la facilité dans leurs parcours.

