Momcozy dévoile les gagnants du concours caritatif « Love in Action », qui met l'accent sur le pouvoir collectif

LONDRES, 26 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Momcozy, la marque mondiale pour les mères et les bébés, est ravie de révéler les champions de son concours caritatif «Love in Action». Cette initiative vise à soutenir les organismes de bienfaisance qui correspondent aux valeurs fondamentales de Momcozy, à savoir le confort, la santé et le bien-être maternel. Le concours a permis de distribuer 30 000 dollars à trois organisations remarquables qui se consacrent à l'amélioration de la santé maternelle et familiale. Avec 62 candidatures et près de 5 000 votes, leconcours caritatif a connu un succès retentissant.

Mamas for Mamas, une organisation qui se consacre à l'aide aux mères et aux enfants dans le besoin, a obtenu la subvention la plus élevée, soit 15 000 dollars. Shannon Christensen, fondatrice et directrice nationale, a déclaré : « La collaboration avec Momcozy a été une véritable source d'inspiration. Ce concours a illustré comment un concept simple peut unir une communauté. »

Let There Be Mom, qui a reçu 10 000 dollars en deuxième place, s'attache à préserver l'héritage des parents confrontés à des maladies mortelles, en veillant à ce que leurs enfants aient toujours un moyen de se souvenir d'eux. Kipra Anderson, fondatrice et directrice exécutive, a déclaré : « L'engagement de Momcozy à soutenir les mères et à renforcer les organisations d'aide en cas de crise est évident. »

MMHLA, une organisation à but non lucratif qui fait progresser la santé mentale maternelle par le biais de la politique nationale et de l'éducation, a obtenu le prix de la troisième place, d'une valeur de 5 000 dollars. Adrienne Griffen, directrice exécutive, a remercié Momcozy pour la subvention et la reconnaissance nationale, qui renforcera le plaidoyer du MMHLA en faveur de l'amélioration des soins de santé mentale pour les mères pendant la grossesse et le post-partum.

Le concours de charité «Love in Action» a impliqué la communauté dans la sélection d'organisations caritatives de soutien aux mères. Athena, PDG de Momcozy, insiste sur le soutien de la communauté au bien-être maternel : « Ensemble, nous avons un impact profond sur les mères et les familles. Ce concours met en évidence le pouvoir collectif, en soutenant des organisations caritatives remarquables. Soutenons ces lauréats dans leur travail crucial. »

Dans le cadre de la campagne «Joy for All, Love for You» de Momcozy, le concours met l'accent sur la diffusion de la joie et de l'amour pendant les vacances. Momcozy s'engage à nourrir une communauté qui donne la priorité au bien-être maternel, en veillant à ce qu'elles s'épanouissent grâce à un soutien et à des ressources suffisants.

À propos de Momcozy

