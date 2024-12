Momcozy présente sa campagne de Noël « Joy for All, Love for You »

LONDRES, 10 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Momcozy, le chef de file mondial des solutions pour les mamans et les bébés, est ravi de dévoiler sa campagne de Noël « Joy for All, Love for You ». La campagne rendra ces fêtes de fin d'année plus cosy que jamais. « Chez Momcozy, nous pensons qu'il faut donner la priorité aux mamans. En cette période de Noël, nous voulons inspirer les mamans à trouver des moments de réconfort et à ne jamais renoncer à être elles-mêmes. Laissons-nous porter par le pouvoir du COZY », déclare Athena Pan, fondatrice et CEO, Momcozy.

Lancée le 1er décembre, la campagne de Noël de Momcozy comprendra des activités interactives, des partenariats exclusifs avec des marques, des surprises et la Momcozy Joy Box en édition limitée (d'une valeur de 258,99 dollars). Le coffret est un cadeau de vacances spécialement conçu pour rappeler aux mamans que la joie des fêtes s'adresse aussi à elles.

Du 1er au 8 décembre : La campagne commence par le lancement des Christmas AR Filter Games de Momcozy et du concours caritatif Love in Action , dans le cadre duquel la communauté Momcozy nomme et vote pour des organisations caritatives qui soutiennent les mamans.

: La campagne commence par le lancement des de Momcozy et du concours caritatif , dans le cadre duquel la communauté Momcozy nomme et vote pour des organisations caritatives qui soutiennent les mamans. Du 9 au 12 décembre : Cette phase dévoile les détails de l'édition limitée de la Momcozy Joy Box et marque le début de la collaboration exclusive de Momcozy avec la top model et maman de deux enfants, Iskra Lawrence .

Cette phase dévoile les détails de l'édition limitée de la et marque le début de la collaboration exclusive de Momcozy avec la . Du 13 au 25 décembre : Parmi les points forts figurent le « 12 Days of Cozy Countdown », qui propose des guides de confort quotidiens et des surprises. Les gagnants du concours caritatif seront annoncés à Noël .

Parmi les points forts figurent le « », qui propose des guides de confort quotidiens et des surprises. Les gagnants du concours caritatif seront annoncés à . Du 26 décembre au 6 janvier : La campagne se terminera par la vidéo-interview annuelle des utilisatrices le 26 décembre et le récap vidéo Momcozy 2024 le 31 décembre, qui célèbrent les étapes et les souvenirs partagés par la communauté.

Iskra Lawrence , qui collabore avec Momcozy pour les fêtes de fin d'année, déclare : « Chaque maman mérite de se sentir prise en charge et aimée, en particulier pendant les fêtes. Je suis honorée de m'associer à Momcozy pour aider les mamans à trouver des moyens de se donner des priorités tout en créant des moments de joie avec leur famille. »

À propos de Momcozy

Depuis 2018, Momcozy apporte le meilleur du confort aux mamans avec des tire-lait portables, des soutiens-gorge d'allaitement et d'autres produits de soins pour les mamans, occupant la première place dans ces catégories sur Amazon. Recevant la confiance de plus de quatre millions de mamans dans plus de 60 pays, Momcozy propose une gamme de produits complets sur de multiples plateformes, telles qu'Amazon, Babylist et Boots. Avec une innovation continue et un engagement à créer des modèles cozy nés de l'amour, pour faciliter la vie des mamans dans le monde entier.

Personne de contact : [email protected]