Monese s'associe à Paysafe pour combler le fossé entre la banque en espèces et la banque numérique

- Les clients de Monese peuvent désormais utiliser Paysafecash pour ajouter de l'argent sur leurs comptes

VIENNE, 13 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Monese, le service bancaire qui donne aux gens la liberté financière de prospérer n'importe où, s'est associé à Paysafe, grande plateforme spécialisée en paiements, pour fournir à ses clients un accès à des services d'espèces. La solution d'eCash de Paysafe, Paysafecash, peut désormais être utilisée par des millions de consommateurs pour recharger les comptes Monese directement avec des espèces. Monese possède déjà plus de 40 000 points de rechargement en espèces au Royaume-Uni ; ce nouveau partenariat porte le nombre total à plus de 110 000 à travers l'Europe. Au total, Paysafecash est disponible dans environ 170 000 points de paiement à travers 28 pays (dont les États-Unis et le Canada).

Les clients de Monese peuvent désormais facilement ajouter de l'argent sur leur compte en choisissant Paysafecash comme méthode de recharge. Cela génère un code-barres qu'ils peuvent présenter dans un point de paiement Paysafecash à proximité pour effectuer le paiement en espèces.

Le déploiement international du partenariat entre Paysafe et Monese débute en France, avec l'intention d'étendre la disponibilité du service à 11 autres pays au cours des prochains mois. Ces autres pays sont l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et l'Espagne.

Norris Koppel, fondateur et CEO de Monese, a commenté : « Depuis le tout début, notre vision pour Monese consiste à créer une méthode inclusive, instantanée et à la demande, permettant aux gens de gérer leurs finances personnelles, sans les restrictions imposées par tant d'institutions financières traditionnelles. En nous associant à Paysafe et en incluant Paysafecash comme méthode de rechargement, nous étendons notre capacité à offrir un service véritablement accessible et un choix plus libre aux clients qui continuent de compter sur les espèces. »

Udo Müller, CEO de paysafecard, l'équipe à l'origine de Paysafecash, a ajouté : « Ce partenariat entre Monese et Paysafe joint l'un des services bancaires les plus innovants à un fournisseur de premier plan en matière de méthodes de paiement alternatives. Notre réseau d'eCash est extrêmement bien établi et se développe continuellement. Cela nous place dans une position unique pour être en mesure de combler le fossé entre la banque numérique et les espèces, ce qui demeure une pierre angulaire du secteur des paiements dans de nombreux pays. »

À propos de Paysafecash

Paysafecash, de la plateforme de paiements spécialisée de premier plan Paysafe Group, est une méthode de paiement alternative pour les clients qui souhaitent payer en ligne facilement et en toute sécurité en utilisant des espèces. Disponible aujourd'hui dans plus de 25 pays, Paysafecash permet d'effectuer des achats en ligne aux clients ne possédant pas de carte de débit ou de crédit, ou ne souhaitant pas les utiliser pour des paiements en ligne. Le paiement est effectué en générant un code-barres pendant la validation de la commande en ligne, celui-ci étant ensuite scanné en personne à un point de paiement. L'achat est effectué et le produit est expédié une fois le montant dû payé. Paysafecash a été lancée en 2018 par la même équipe de Paysafe qui a créé la solution primée d'espèces prépayées paysafecard, un leader mondial dans le secteur des paiements prépayés en ligne fondé en 2000.

À propos de Paysafe Group

Paysafe Group (Paysafe) est une plateforme de paiement spécialisée de premier plan. Son objectif principal est de permettre aux entreprises et aux consommateurs de se connecter et de réaliser des transactions de manière transparente grâce à des capacités de pointe dans les domaines du traitement des paiements, des portefeuilles numériques, de l'émission de cartes et des solutions d'espèces en ligne.

Comptant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des paiements en ligne, un volume de transactions annualisé de plus de 98 milliards USD et environ 3 000 employés situés dans plus de 12 sites à travers le monde, Paysafe connecte les entreprises et les consommateurs via 70 types de paiement dans plus de 40 devises à travers le monde.

Fournies par le biais d'une plateforme intégrée, les solutions de Paysafe sont destinées aux transactions initiées par mobile, aux analyses en temps réel et à la convergence entre les paiements en ligne et physiques.

Rendez-nous visite sur www.paysafe.com.

Monese

Monese est l'un des services bancaires les plus populaires, les plus fiables et à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni et en Europe. Lancée en 2015 par Norris Koppel, suite à son expérience directe des tracas liés à l'ouverture d'un compte bancaire dans un nouveau pays, Monese donne aux gens la liberté financière de prospérer n'importe où.

Monese est destinée aux centaines de millions de personnes qui vivent une partie de leur vie dans un autre pays, que ce soit pour voyager, pour le travail, les affaires, les études, la famille ou la retraite. Grâce à ses comptes multi-devises uniquement sur mobile, à sa portabilité dans 31 pays, et à l'application et son service client disponibles en 14 langues, Monese permet aux particuliers et aux entreprises d'effectuer des opérations bancaires comme un résident local à travers le Royaume-Uni et l'Europe.

Avec plus de 2 millions d'inscriptions et la majorité des fonds entrants du Royaume-Uni attribués aux paiements de salaires, Monese parle et prend en charge intégralement les langues suivantes : anglais, français, allemand, roumain, polonais, portugais, portugais du Brésil, italien, espagnol, bulgare, tchèque, lituanien, estonien et turc. Pour tout complément d'information sur Monese, veuillez consulter le site : http://www.monese.com, ou envoyer un e-mail à l'adresse [email protected]

