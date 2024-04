Monotype annonce un partenariat stratégique avec la fonderie française Blaze Type et l'ouverture d'un siège français à Paris

PARIS, 22 avril 2024 /PRNewswire/ -- Monotype Imaging Inc. , un leader mondial dans la conception et la technologie des polices de caractères, annonce avoir noué un partenariat avec Blaze Type, une prestigieuse fonderie française, comptant parmi ses clients des agences et des marques de renommée mondiale telles que Ogilvy, &Walsh, Riot Games, H&M, Graphéine, Borussia Dortmund, et DesignStudio. En outre, Monotype a également annoncé l'ouverture de son nouveau bureau dans le quartier historique du Sentier, à Paris, renforçant ainsi son engagement envers le marché français.

Global type design leader, Monotype, announced the opening of a new office in the historic district of Le Sentier, Paris, and partnership with celebrated French foundry, Blaze Type.

Le partenariat avec Blaze Type permettra aux clients de Monotype d'accéder pour la première fois à la bibliothèque typographique de Blaze Type. Ce catalogue comprend une vaste collection de polices variables, qui facilitera le travail des designers et des créateurs dans l'élaboration et la création de visuels à fort impact. Parmi les caractères remarquables de la fonderie, on trouve Apoc, une famille de caractères élégante, incisive et expressive ; Slussen, une fonte néo-grotesque qui se décline en de multiples chasses et poids ; Digital Sans, une famille de caractères géométriques classiques et flexibles ; et Nuances, une famille de caractères à empattement moderne, à la fois expressive et raffinée. La collection de Blaze Type est désormais disponible sur les plateformes Monotype Fonts et MyFonts pour les professionnels créatifs à travers le monde.

"Notre collaboration avec Monotype, une entreprise historique de notre secteur, ouvre des horizons prometteurs pour l'avenir de la création typographique. Ce partenariat, plus qu'une simple expansion de la diffusion de nos polices, est en parfaite adéquation avec notre mission de fournir aux designers des outils qui stimulent la créativité et repoussent les frontières du design. Le nouveau bureau de Monotype à Paris nous permettra de collaborer plus étroitement sur de futurs projets typographiques," a déclaré Matthieu Salvaggio, fondateur et designer de polices chez Blaze Type.

Damien Collot, Directeur de Création Typographique chez Monotype, a ajouté : "nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec Blaze Type qui souligne notre engagement à promouvoir l'innovation typographique. L'intégration des polices de Blaze Type à notre collection offre à nos designers des possibilités créatives remarquables et illimitées. Je suis également très heureux que Monotype ait officiellement ouvert un bureau à Paris. Notre objectif est de créer un lieu où nos clients et la communauté créative peut se retrouver et échanger des idées sur la création, les innovations et évolutions de notre industrie."

Le nouveau bureau de Monotype à Paris comprend une salle dédiée aux ateliers, aux conférences et aux événements, et deviendra un lieu vital pour encourager la créativité et la collaboration parmi les typographes, les designers et les professionnels créatifs. L'emplacement du bureau dans le quartier du Sentier, surnommé 'La Silicon Sentier' pour son rôle de centre culturel et d'innovation, correspondait parfaitement à Monotype, entreprise leader dans le domaine de la technologie et de la conception de caractères.

Ninan Chacko, CEO de Monotype, a déclaré : "L'établissement de notre présence à Paris, ville emblématique reconnue pour son riche patrimoine artistique et sa dynamique scène créative, représente un jalon majeur pour Monotype. Ce geste symbolise non seulement notre profond engagement envers la typographie française, mais il renforce aussi notre volonté de stimuler l'innovation et l'excellence au sein de la communauté internationale du design. Je suis également enchanté de vous annoncer notre partenariat avec Blaze Type, un acteur de premier plan dans le design typographique français et les polices variables. Nous avons hâte de vous faire découvrir leurs catalogue, fusion de tradition et d'innovation, renforçant notre objectif à célébrer des typographies indémodables et multiculturelles."

Avec cette expansion et ce partenariat, Monotype démontre son engagement envers l'art et la science de la typographie, en veillant à ce que les designers disposent des meilleurs outils et ressources pour réaliser leurs visions.

Dans le prolongement de cet engagement, Monotype convie la communauté des designers à se rassembler le jeudi 25 avril pour Brand Talks Paris , un événement qui réunira des agences et entreprises de premier plan spécialisées en design, marketing et stratégie de marque. Parmi les intervenants, figurent des experts en image de marque de chez Chantelle, Decathlon, Carré Noir, ainsi que la Créatrice de Caractères Typographiques Laurène Girbal et le Directeur de Création Typographique Damien Collot de Monotype.

À propos de Monotype

Monotype crée des marques qui comptent grâce à la typographie, à la technologie et à l'expertise. L'entreprise s'associe à des fonderies de premier plan pour proposer la plus grande collection de caractères de haute qualité au monde. La plateforme Monotype Fonts propose plus de 150 000 polices, incluant des classiques intemporels tels que les familles de polices Helvetica®, Univers® et Frutiger®, ainsi que des polices innovantes comme Posterama™ et Masqualero™.

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.monotype.com/fr .

A propos de Blaze Type

Blaze Type est une fonderie typographique indépendante spécialisée dans la création de polices de caractères prêtes à l'emploi et sur mesure pour des projets de design exceptionnels. L'équipe internationale d'experts collabore étroitement pour concevoir des polices variables et statiques étonnantes et innovantes. Au fil des années, ils ont développé une approche unique, plaçant les besoins des utilisateurs au cœur de leur activité.

