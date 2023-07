Monotype conclut un accord d'acquisition de Fontworks, éminente fonderie typographique japonaise

Dans le cadre de sa première acquisition au Japon, Monotype va intégrer l'équipe, le stock de fontes, la propriété intellectuelle, la technologie et les services de Fontworks. Cette étape vise à répondre à la demande mondiale croissante de conception de polices japonaises et à fournir aux professionnels de la création à Tokyo diverses polices multiscript.

WOBURN, Massachusetts, 19 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Monotype®, l'entreprise spécialiste de la typographie et de la technologie a annoncé qu'elle procédera à l'acquisition au troisième trimestre 2023 de Fontworks™, le célèbre créateur de polices de caractères japonaises basé à Tokyo. Dans le cadre de cet accord, Monotype intégrera l'équipe de Fontworks™ - composée de 73 dessinateurs, ingénieurs, commerciaux et administrateurs – et acquerra la propriété intellectuelle, la technologie et tous les services tels que LETS™, Mojimo™, et FONTPLUS™ de son propriétaire actuel, le fournisseur de services TIC SB Technology, également basé à Tokyo.

Cette décision permet à Monotype de répondre à la demande croissante des créatifs et des clients du monde entier pour des fontes japonaises haut de gamme et lui permet également de fournir au marché japonais ses fontes multiscript de renommée mondiale telles que Helvetica Now™, Neue Frutiger™, Gotham™, FF DIN™ et Avenir™.

Fontworks a été fondée en 1993 dans le but de créer une "nouvelle culture" par le biais de la typographie et a reçu de nombreux prix internationaux, notamment du Tokyo Type Directors Club et de l'International Association for Universal Design. En 2002, la fonderie a lancé le premier service d'abonnement de polices de caractères du secteur, Leading Edge Type Solution (LETS™), facilitant ainsi l'accès à son inventaire pour les designers.

La conception de polices de Fontworks a fortement influencé la culture typographique japonaise au cours des trente dernières années : 95% des chaînes de télévision japonaises et 98% des dix principaux fabricants du Japon de jeux vidéo utilisent des polices de caractères provenant de l'inventaire de Fontworks. Celui-ci comporte des fontes japonaises "néo-classiques" telles que Tsukushi - une famille de caractères japonaise qui a commencé avec Mincho (l'équivalent japonais d'une police avec serif) au début des années 2000 - comprenant des polices avec ou sans serif, des polices manuscrites et des polices d'affichage. Fontworks distribue également des polices de caractères de haute qualité provenant de fonderies à travers l'Asie, notamment Iwata, Motoya, Yoon et Founder, par l'intermédiaire de LETS™.

L'impressionnant inventaire de Fontworks, qui compte 260 polices, sera intégré à la bibliothèque de Monotype, l'une des collections typographiques les plus vastes au monde. Il rejoint ainsi des milliers de classiques intemporels et des créations originales provenant d'un grand nombre de créateurs de caractères et de fonderies parmi les plus novateurs de l'histoire.

Akira Kobayashi, lauréat de la médaille du Type Directors Club 2022 et directeur de création typographique chez Monotype, a déclaré : « Je collabore avec Shigenobu Fujita et l'équipe de Fontworks depuis de nombreuses années, je suis donc bien placé pour témoigner de l'étendue de leur expertise et leur connaissance de l'industrie typographique. Les créations de Fontworks occupent une place particulière dans la culture japonaise et nous sommes impatients de mettre cette excellence typographique à la disposition d'un plus grand nombre de professionnels de la création au Japon et dans le monde entier ».

Ai Harada, CEO de Fontworks, a déclaré : « Cette acquisition marque un nouveau chapitre passionnant pour Fontworks, trente ans après la création du studio typographique. Monotype a une réputation inégalée en tant que fournisseur mondial de solutions typographiques de qualité et nous sommes ravis de rejoindre une équipe qui, comme nous, se réveille chaque jour en pensant à la typographie. En tant que membre de la famille Monotype, Fontworks sera en mesure de mieux soutenir les clients japonais et pourra s'assurer que ses créations typographiques atteignent de nouveaux publics à l'échelle internationale. Le marché international de la typographie japonaise connaît une croissance rapide - ensemble, Monotype et Fontworks contribueront à accélérer encore cette croissance ».

Shinichi Ata, président et CEO de SB Technology Corporation, a déclaré : « Fontworks est une entreprise remarquable et son équipe est composée d'un groupe de professionnels talentueux. Nous sommes heureux que Fontworks rejoigne la famille Monotype, une entreprise qui comprend et valorise véritablement la typographie, la technologie et ses employés. Je sais que Monotype et Fontworks continueront à innover, à créer et à défendre la typographie japonaise au Japon comme dans le monde entier afin de servir au mieux les clients actuels et futurs ».

Ninan Chacko, CEO de Monotype, a déclaré : « Nous vivons dans un monde de plus en plus interconnecté où la culture et le commerce dépassent les frontières. Il est donc important que les marques et les créateurs aient accès à des solutions typographiques véritablement mondiales. Nous allons mettre les polices de Fontworks entre les mains d'un plus grand nombre de créatifs dans le monde entier et rendre la bibliothèque de caractères latins et multiscripts de Monotype accessibles aux créateurs japonais. Sous notre égide, les collections de Fontworks seront perpétuellement enrichies afin de refléter les progrès les plus récents dans le domaine de la technologie typographique. Cet engagement constitue un pilier fondamental de notre mission, qui vise à garantir que les caractères demeurent au cœur même de la culture créative à l'échelle mondiale. »

À propos de Monotype

Monotype crée des marques qui comptent grâce à la typographie, à la technologie et à l'expertise. L'entreprise s'associe à des fonderies de premier plan pour offrir le plus vaste inventaire de caractères de haute qualité au monde. Monotype Fonts combine la plus grande collection de caractères primés au monde, l'expertise des fonderies et des créateurs de caractères les plus recherchés, ainsi qu'une gestion fiable et sécurisée des polices de caractères, le tout dans le cadre d'un seul et même souscription.

Pour plus d'informations, visitez Monotype.com/fr

Monotype®, Helvetica®, Frutiger®, Helvetica Now™, et Neue Frutiger™ sont des marques commerciales de Monotype Imaging Inc. et peuvent être déposées à l'Office américain des brevets et des marques et dans certaines autres juridictions. Avenir Next™, DIN® et FF DIN™ sont des marques commerciales de Monotype GmbH et peuvent être déposées auprès de l'Office américain des brevets et des marques et dans certaines autres juridictions. Gotham® est une marque de The Hoefler Type Foundry, Inc. et peut être enregistrée auprès de l'Office américain des brevets et des marques et dans certaines autres juridictions.

À propos de Fontworks

Fontworks maximise le pouvoir des lettres et, conformément à la philosophie de l'entreprise "Freedom with letters, more and more", anticipe constamment l'évolution de la communication et fournit des fonctions de police et des services adaptés à l'époque et à l'environnement.

En 2002, nous avons lancé LETS™ (Leading Edge Type Solution), le premier service de polices de caractères par abonnement annuel au Japon, afin de rendre les polices de caractères plus accessibles et plus utiles.

Nous avons contribué à réduire la distance entre les gens du monde entier, entre les gens et l'information, et entre les gens et leurs créations.

Pour plus d'informations, cliquez ici.

À propos de SB Technology

SB Technology est au cœur de l'activité des services TIC au sein du SoftBank Group, avec pour philosophie de gestion "apporter le bonheur aux gens grâce à la révolution de l'information et créer l'avenir avec la puissance de la technologie". Nous continuons à nous mettre au défi de créer de nouveaux services à valeur ajoutée grâce à la puissance de la technologie. Nous fournissons des services TIC basés sur le cloud et la sécurité principalement aux entreprises et aux agences gouvernementales, et nous utilisons ces technologies pour promouvoir la transformation numérique et la création de nouvelles activités de nos entreprises clientes.

Pour plus d'informations, cliquez ici

