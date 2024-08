Monotype et Sufio annoncent un partenariat sur le produit API de polices de Monotype

Monotype annonce que Sufio devient son partenaire API, lui permettant de mettre la bibliothèque de polices de Monotype à la disposition des clients de Sufio

L'intégration des API de polices de Monotype soutient la mission de Sufio, qui consiste à fournir à ses clients des factures qui les aident à développer leurs marques.

WOBURN, Massachusetts, 6 août 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Monotype Imaging Inc., un leader mondial de la typographie et de la technologie, a annoncé son partenariat avec Sufio, une solution de facturation mondiale. Ce partenariat permet à Sufio d'offrir à ses clients l'accès à plus de 40 000 polices de la bibliothèque de Monotype pour une utilisation dans les factures, les notes de crédit et autres documents financiers.

L'intégration de l'API de polices de Monotype aux flux de travail automatisés de Sufio est un exemple de la valeur que la typographie haut de gamme apporte à l'économie des API. L'API de polices de Monotype permettra aux entreprises et aux indépendants qui utilisent la plateforme Sufio de créer des expériences de marque transparentes et cohérentes pour leurs clients, dans leurs vitrines et pour la facturation. Les plus de 40 000 polices de caractères que Sufio met à la disposition de ses utilisateurs ont été sélectionnées en raison de leur double disponibilité avec Shopify.

«Notre récente collaboration avec Monotype nous a montré que leur API est fiable et très bien documentée. Nous avons pu accéder à l'ensemble de leur collection de polices et l'intégrer à notre application de facturation, offrant ainsi à nos utilisateurs une multitude de nouvelles options de conception », a déclaré Norbert Ordog, fondateur et PDG de Sufio.

Parmi les polices populaires de la bibliothèque de Monotype qui sont désormais disponibles pour les clients de Sufio, citons Helvetica, Avenir, Frutiger et Garamond. Grâce à la nouvelle page typographique de Sufio, les utilisateurs peuvent explorer les polices de caractères par catégorie, telles que Geometric ou Humanist, et en apprendre davantage sur la façon dont ces différents choix de polices donnent aux marques un effet, un aspect et une voix distincts, et recevoir de l'aide pour choisir la catégorie de polices qui correspond le mieux à leur activité.

Andrew Gonzalez, Responsable des partenariats mondiaux chez Monotype, a déclaré : « Ce partenariat illustre le fait que Sufio a compris que la narration à l'ère numérique ne s'arrête pas à la proverbiale caisse enregistreuse. Chaque petit point de contact, du panier à la facturation en passant par les reçus, est une occasion de poursuivre cette histoire. Notre partenariat avec Sufio permet d'élargir les options disponibles pour les clients lorsqu'ils construisent ces moments. Monotype s'engage à proposer des solutions de polices de caractères innovantes et dynamiques qui amplifient la créativité. L'utilisation de nos API de polices est la prochaine étape pour faire passer un siècle d'expertise typographique à l'ère numérique ».

Avec des bureaux en Californie et en Slovaquie, Sufio est l'application de facturation mondiale pour les freelances, les petites entreprises et les boutiques en ligne qui fonctionnent sur Shopify et BigCommerce. En tant que plateforme mondiale, Sufio propose la facturation dans plus de 30 langues, avec des traductions en partenariat avec des comptables locaux. Ces traductions bénéficient désormais d'une image de marque cohérente grâce à la bibliothèque de polices de caractères de Monotype. La bibliothèque de polices de Monotype sera disponible pour les clients de Sufio dans le cadre des plans Premium et Sufio Plus.

Les principaux avantages de ce partenariat sont les suivants

API intégrée pour les polices de caractères : la bibliothèque de polices de Monotype est intégrée de manière transparente dans la plateforme de Sufio

Cohérence de la marque : les plus de 40 000 polices disponibles pour les clients de Sufio ont été choisies pour leur disponibilité croisée dans Shopify

Trouver des polices de caractères : effectuer une recherche de polices dans le menu par catégorie.

Pour plus d'informations sur Sufio, veuillez consulter le site web Sufio. Pour savoir comment Monotype peut vous aider à élever votre plateforme grâce à une typographie de qualité, visitez la page partenaires de Monotype.

Note aux rédacteurs :

Pour plus d'informations, veuillez contacter le contact média indiqué ci-dessous.

Des images en haute résolution et des documents supplémentaires sont disponibles sur demande.

À propos de Monotype :

Monotype crée des marques qui comptent grâce à la typographie, à la technologie et à l'expertise.

L'entreprise s'associe à des fonderies de premier plan pour proposer le plus grand nombre de caractères de haute qualité au monde. La plateforme Monotype Fonts propose plus de 150 000 polices, dont des classiques intemporels, comme les familles de polices Helvetica®, Univers® et Frutiger®, ainsi que de nouvelles polices innovantes comme Posterama et Masqualero. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.monotype.com.

Suivez Monotype sur X, Instagram, et LinkedIn.

Monotype est une marque de Monotype Imaging Inc. déposée auprès du U.S. Patent and Trademark Office et est susceptible d'avoir été déposée dans d'autres juridictions.

À propos de Sufio :

Sufio est une solution de facturation professionnelle qui crée et envoie automatiquement des factures pour les commandes de votre boutique Shopify. Il vous suffit de sélectionner l'un des modèles de facture axés sur la marque et de vous rassurer en sachant que vos documents seront conformes aux normes de vente B2C et B2B en vigueur dans le monde entier.

Sufio vous permet également de créer des flux de travail personnalisés en fonction des besoins uniques de votre entreprise, ce qui vous donne la possibilité d'automatiser chaque partie du processus de facturation et vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur le développement d'une entreprise prospère. Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse suivante : sufio.com.

Contacts avec les médias

Charlotte Simcock

Responsable des relations publiques mondiales, Monotype

[email protected]

Alice Thomas

Directrice de compte, ThoughtLDR

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2475877/Sufio_x_Monotype_Logo.jpg