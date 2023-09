Monotype finalise l'acquisition de Fontworks, fonderie japonaise de premier plan

La finalisation de l'acquisition fait suite à l'annonce en juillet 2023 par Monotype de son intention d'acquérir Fontworks.

Les 73 employés de Fontworks et son catalogue de plus de 1000 polices de caractères rejoignent la famille Monotype.

TOKYO, 6 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Monotype, un leader mondial de la conception et de la technologie typographiques, a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Fontworks, fournisseur renommé de polices de caractères japonaises et de services haut de gamme.

Cette opération fait suite à l'annonce faite par Monotype en juillet dernier de son intention d'acquérir les activités de Fontworks auprès de SB Technology Corporation, une société cotée à la bourse de Tokyo.

©︎CMCInc. Photo : De gauche à droite : Masakii Sato, directeur de l'exploitation de Fontworks, Akira Kobayashi, directeur de la création typographique de Monotype, Jaco Uys, directeur financier de Monotype, Ai Harada, président-directeur général de Fontworks, Ninan Chacko, président-directeur général de Monotype, Ben Semmes, directeur de l'exploitation de Monotype, Fuminobu Satoh, directeur général de Monotype au Japon, Yujie Chen, directeur général de Monotype pour la région Asie-Pacifique (APAC).

Avec la finalisation de cette acquisition, le vaste inventaire de polices de Fontworks, son expertise industrielle et le dévouement de son équipe permettront à Monotype de continuer à répondre à la demande croissante des créatifs et des clients du monde entier pour des polices de caractères japonaises de haute qualité.

Le catalogue de Fontworks, qui comprend plus de 1 000 fontes, fait désormais partie de la bibliothèque de Monotype, qui abrite l'une des collections typographiques les plus vastes et les plus complètes au monde.

Le répertoire de Fontworks comprend des polices de caractères parmi les plus connues au Japon, telles que Tsukushi™ et Matisse™, dans le domaine des médias et des jeux. En outre, la transaction inclut les services typographiques de Fontworks, LETS™, mojimo™ et FONTPLUS™.

L'acquisition de Fontworks donnera aux clients japonais un accès étendu à la collection de caractères multiscripts et latins acclamés de Monotype, y compris des polices populaires comme Gotham™, Chronicle™, Benton Sans™, et Akzidenz-Grotesk™.

En combinant le vaste catalogue de Fontworks avec les technologies avancées de livraison et brevetées de Monotype, les marques ciblant le marché japonais disposent d'une solution puissante garantissant à la fois l'attrait visuel et l'excellence technique.

La technologie de compression brevetée de Monotype, qui constitue l'épine dorsale d'une diffusion efficace des polices, garantit que les caractères japonais complexes seront diffusés dans des fichiers de taille réduite, sans compromettre la clarté.

L'union des compétences, des ressources et des services de Monotype et de Fontworks consolide davantage la position de Monotype en tant que fournisseur de premier plan de solutions typographiques à l'échelle mondiale. Elle reflète également l'engagement de Monotype à offrir des solutions typographiques, un soutien et des innovations sans équivalent à sa clientèle au Japon et à travers le monde.

Akira Kobayashi, lauréat de la médaille 2022 du Type Directors Club et directeur de la création typographique chez Monotype, a déclaré : « Ce jour marque une étape enthousiasmante, où nous pouvons chaleureusement accueillir l'équipe de Fontworks au sein de la famille Monotype. Nous sommes impatients de collaborer tant au Japon qu'à travers le monde. Ensemble, nous accomplirons des réalisations extraordinaires. »

Ninan Chacko, président-directeur général de Monotype, a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer la finalisation de l'acquisition de Fontworks par Monotype. Leur marque est synonyme d'excellence typographique japonaise et d'innovation. Désormais membre de Monotype, l'équipe talentueuse de Fontworks, leur expertise du marché et leur catalogue feront partie intégrante de nos solutions typographiques globales. »

À propos de Monotype

Monotype crée des marques qui comptent grâce à la typographie, à la technologie et à l'expertise. L'entreprise s'associe à des fonderies de premier plan pour offrir le plus vaste inventaire de caractères de haute qualité au monde. Monotype Fonts est la plateforme de gestion de polices de caractères la plus importante du secteur. Elle combine la plus grande collection de caractères primés au monde, l'expertise des fonderies et des créateurs de caractères les plus recherchés, ainsi qu'une gestion fiable et sécurisée des polices de caractères, le tout dans le cadre d'un seul et même accord.

Monotype® et Akzidenz-Grotesk® sont des marques commerciales de Monotype Imaging Inc. déposées auprès de l'Office américain des brevets et des marques et peuvent être déposées dans d'autres juridictions. Fontworks®, LETS®, Mojimo®, FONTPLUS®, Tsukushi et Matisse sont des marques commerciales ou des marques déposées de Monotype Imaging Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Gotham® et Chronicle® sont des marques de The Hoefler Type Foundry déposées auprès du U.S. Patent and Trademark Office et peuvent être déposées dans d'autres juridictions.

