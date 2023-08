Monotype lance un nouveau programme de fonderie pour renforcer et élargir la communauté typographique

Le Foundry Program offre aux fonderies typographiques et aux créateurs de caractères plus de visibilité et un modèle de redevances amélioré





Plus de 1000 fonderies et créateurs de caractères se sont déjà inscrits au pré-lancement du Foundry Program

WOBURN, Massachusetts, 18 août 2023 /PRNewswire/ -- Monotype®, le spécialiste mondial des polices de caractères et de la technologie a lancé le Foundry Program, dont le but est d'aider et de faire évoluer les fonderies typographiques et les créateurs de caractères du monde entier. Plus de 1000 fonderies et créateurs de caractères se sont inscrits au pré-lancement du Foundry Program.

Le fruit de deux années de travail, le Foundry Program a été lancé par Monotype pour soutenir davantage la communauté indépendante des créateurs de caractères avec davantage de visibilité auprès des clients et une gamme d'outils d'analyse et de fonctionnalités marketing. Le Foundry Program est gratuit, il a été conçu pour aider les fonderies typographiques et les créateurs de caractères partenaires à réaliser la pleine valeur de leur propriété intellectuelle créative. Il comprend un modèle de redevance amélioré destiné à fournir aux partenaires typographiques de Monotype une source de revenus cohérente et évolutive.

Monotype met à disposition une vaste bibliothèque de polices de caractères, y compris les polices les plus emblématiques au monde, créées par plus de 4500 créateurs de caractères et fonderies indépendants. Ces polices peuvent être vues par plus de 100 millions de clients potentiels, notamment des designers, des créatifs et des utilisateurs sur les plateformes de e-commerce de Monotype dans le monde entier.

Voici quelques clients et partenaires notables de Monotype : Canva, Shopify, Picsart, Toyota, Nike, H&M, Samsung, Microsoft, Adidas, Ford, Tencent, Fuji PTC, Duolingo et Alibaba.

Les fonderies et les créateurs de caractères partenaires sur la plateforme Foundry bénéficieront d'une page dédiée et personnalisable sur MyFonts et Monotype Fonts, un nouveau tableau de bord analytique « Business Hub », des outils libre-service pour télécharger et gérer facilement les designs typographiques, les ressources éducatives et le support marketing supplémentaire.

John Roshell, directeur design chez Comicraft, a déclaré : « Comicraft a été honoré d'être l'une des premières fonderies incluses dans le service Monotype Fonts, et depuis, c'est devenu une excellente option pour nos clients car ils peuvent tester avant d'acheter, et créer en n'ayant pas à se soucier de l'octroi de licence. Dans le cadre du Foundry Program, nous avons hâte d'utiliser les nouveaux outils de reporting pour obtenir de nouvelles informations sur la façon dont les clients aiment utiliser nos polices et sur le meilleur moyen d'élargir et d'améliorer notre catalogue à l'avenir. »

Luciano Vergara, partenaire fondateur de Latinotype, a déclaré : « L'équipement, la technologie et le partenariat avec Monotype ont joué un rôle important dans notre succès et nous sommes ravis de rejoindre le Foundry Program. »

David Kerkhoff, fondateur de Hanoded, a déclaré : « Lorsque j'ai lancé ma fonderie avec juste quelques polices, MyFonts et Monotype m'ont accueilli les bras ouverts et m'ont poussé dans la bonne direction. C'est un honneur de faire partie du Foundry Program et je me réjouis à la perspective d'un partenariat fructueux et créatif. »

Le réseau de fonderies et de créateurs de caractères indépendants de Monotype a augmenté de plus de 30 % au cours des trois dernières années. Dans une enquête Monotype de 2022 réalisée auprès de 433 fonderies indépendantes, la moitié des personnes interrogées (50 %) a indiqué que les redevances qui leur étaient versées par Monotype représentaient 50 % ou plus de leur revenu total. Pour près d'un quart des fonderies (24 %), les redevances Monotype représentaient 75 % ou plus de leur revenu total.

Le Foundry Program aidera la communauté typographique indépendante à répondre à l'évolution rapide des besoins clients et aux tendances générales de l'industrie des logiciels de design.

Même si le marché des polices de caractères de qualité est en pleine croissance, il reste néanmoins des défis clients : le temps consacré à la recherche de polices sur différents sites Web, la gestion de dizaines - parfois de centaines - de licences individuelles de polices permanentes, partager les polices et prévoir le coût total de la typographie au sein de l'entreprise et assurer la cohérence de la marque à l'échelle mondiale. Par conséquent, de nombreuses entreprises préfèrent désormais accéder à une vaste bibliothèque de polices de qualité via un Contrat de Licence Utilisateur Final.

Mary Catherine Pflug, Directrice des produits partenaires et des opérations chez Monotype, a déclaré : « Après deux ans de recherche approfondie, de planification, de design d'expérience utilisateur, de développement et de tests de plateformes de fonderie, nous sommes très heureux du lancement mondial du Foundry Program. Plus de 1000 fonderies et typographes indépendants se sont déjà inscrits au pré-lancement du programme. Dans le cadre du programme, leurs polices sont incluses dans Monotype Fonts pour toucher davantage de clients, ils bénéficient de nouveaux outils marketing, merchandising et d'analyse commerciale, et gagnent un revenu supplémentaire via notre nouveau modèle de redevance conçu pour les polices vendues dans nos offres d'abonnement. Notre objectif est de faire croître le marché de la typographie indépendante de qualité et de nous assurer que les personnes et les entreprises qui créent la typographie sont récompensées pour la valeur qu'elles apportent au commerce, à la culture et à la créativité. »

Ninan Chacko, PDG de Monotype, indique que « Monotype s'engage à accroître la valeur de la typographie à travers le monde. Fournir des outils, des technologies, des connaissances, une éducation et un soutien améliorés à nos fonderies partenaires est essentiel à cette mission. Nous sommes ravis de lancer le Foundry Program pour aider à mettre leurs polices de caractères entre les mains de professionnels toujours plus créatifs à travers le monde. »

À propos de Monotype

Monotype met à disposition de ses clients la technologie, les ressources et le savoir-faire nécessaires en matière de design pour vous aider à créer et à concevoir des marques authentiques et mémorables. Monotype Fonts est la principale plateforme de gestion de polices, elle associe la plus grande typothèque au monde, l'expertise des fonderies typographiques et des créateurs de caractères les plus convoités, ainsi que la gestion fiable et sécurisée des polices ; le tout dans le cadre d'un seul contrat.

