Monport Laser célèbre la Saint-Valentin avec la nouvelle technologie laser à fibre MOPA de la série GT

LONDRES, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- Juste à temps pour la Saint-Valentin, Monport Laser présente la machine de marquage laser à fibre de la série GT , dotée du laser à fibre avancé GT MOPA . Conçu pour la précision, la vitesse et la polyvalence, elle permet de réaliser des gravures et des découpes professionnelles pour les cadeaux sur mesure, le marquage des métaux et les produits personnalisés. Disponible de 30 W à 200 W, la série GT convient aussi bien aux petits ateliers qu'aux opérations à l'échelle industrielle.

Technologie de mise au point automatique et performances à grande vitesse

La machine de marquage laser à fibre de la série GT est la version améliorée du laser à fibre GPro MOPA, qui combine une mise au point automatique en un clic avec des scanners galvanométriques de qualité industrielle et des miroirs en silicium, offrant une profondeur de gravure constante, une précision de coupe et des vitesses allant jusqu'à 22 000 mm/s (866,1 po/s). Cela permet aux entreprises d'achever leurs projets plus rapidement, de maintenir des résultats de haute qualité sur tous les matériaux et de traiter efficacement les conceptions complexes, ce qui en fait la solution idéale pour les cadeaux personnalisés de la Saint-Valentin et la production en grande quantité.

Des fonctions avancées pour plus de polyvalence

La machine de marquage laser à fibre de la série GT offre également :

des points ultra-fins (0,01 mm) pour les détails complexes





une profondeur et un relief de gravure 3D pour des effets dimensionnels





une découpe fine du métal pour les matériaux délicats





une fréquence MOPA réglable (1 000 à 3 000 kHz) pour le marquage noir sur l'aluminium





des zones de travail multiples (150 × 150 mm et 200 × 200 mm) pour petits et grands projets





la compatibilité Windows et macOS pour une intégration fluide du flux de travail

Ces caractéristiques avancées rendent la machine de marquage laser à fibre de la série GT très polyvalente, permettant aux utilisateurs de s'attaquer à un large éventail de projets de gravure et de découpe laser.

Promotions pour la Saint-Valentin – Allemagne

Économisez jusqu'à 4 400 € sur des machines laser à fibre de la série GT sélectionnées





sur des machines laser à fibre de la série GT sélectionnées Achetez une machine laser à fibre et recevez un cadeau mystère pour la Saint-Valentin





Matériaux DIY gratuits pour tout achat d'une machine laser CO₂





Promotion « Tournez la roue » avec des prix allant jusqu'à 500 € en bons d'achat

Promotions pour la Saint-Valentin – Royaume-Uni

Achetez des machines laser à fibre GM et GM PRO et recevez des lunettes de protection gratuites





et recevez Les prix de l'événement « Tournez la roue » sont les suivants :



Commutateur rotatif D70



Commutateur rotatif de 80 mm



Lunettes de sécurité



Bons d'achat de 50, 100, 150 ou 200 livres sterling



Les clients de Monport bénéficient d'une sécurité accrue et de prix exclusifs, ce qui rend cette promotion de la Saint-Valentin à la fois avantageuse et pratique pour les activités de gravure professionnelle.

À propos de Monport

Monport Laser conçoit et fabrique des machines laser à fibre de précision et des graveurs laser CO2 qui permettent aux créateurs et aux entreprises de produire efficacement des produits personnalisés de haute qualité.

Contact avec les médias :

E-mail : [email protected]

Site web : https://www.monportlaser.de/ , https://monportlaser.uk/

